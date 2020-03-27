 Оккупанты заявили о 7 новых случаях коронавируса в Крыму: общее количество инфицированных выросло до 14

Об этом сообщила марионетка Кремял, "глава управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю" Наталья Пеньковская, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Все заболевшие – жители Крыма, вернувшиеся из неблагополучной по коронавирусу страны. Из них 6 человек – члены двух разных семей, которые совершали путешествие на одном и том же круизном лайнере "Белиссимо" в ОАЭ. Один человек также посещал ОАЭ, совершал туристическое путешествие на круизном лайнере, следовавшему по другому маршруту. Таким образом, по состоянию на сегодняшний день из 14 подтвержденных случаев заболевания 10 человек и члены их семей находились на лайнере "Белиссимо". То есть, все случаи завозные", – подчеркнула Пеньковская.

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По ее словам, все новые выявленные заболевшие госпитализированы в инфекционные отделения больниц оккупированного Крыма и находятся в отдельных боксах. На данный момент состояние всех заболевших удовлетворительное, течение заболевания бессимптомное.



"Определен круг контактных лиц. Лица из числа близких контактов – госпитализированы в инфекционные отделения, лица из числа отдаленных контактов – находятся под медицинским наблюдением по месту жительства на изоляции. Организовано лабораторное обследование указанных лиц", – отметила Пеньковская.