 Оккупанты заявили о 7 новых случаях коронавируса в Крыму: общее количество инфицированных выросло до 14

Об этом сообщила марионетка Кремял, "глава управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю" Наталья Пеньковская, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
"Все заболевшие – жители Крыма, вернувшиеся из неблагополучной по коронавирусу страны. Из них 6 человек – члены двух разных семей, которые совершали путешествие на одном и том же круизном лайнере "Белиссимо" в ОАЭ. Один человек также посещал ОАЭ, совершал туристическое путешествие на круизном лайнере, следовавшему по другому маршруту. Таким образом, по состоянию на сегодняшний день из 14 подтвержденных случаев заболевания 10 человек и члены их семей находились на лайнере "Белиссимо". То есть, все случаи завозные", – подчеркнула Пеньковская.
По ее словам, все новые выявленные заболевшие госпитализированы в инфекционные отделения больниц оккупированного Крыма и находятся в отдельных боксах. На данный момент состояние всех заболевших удовлетворительное, течение заболевания бессимптомное.
"Определен круг контактных лиц. Лица из числа близких контактов – госпитализированы в инфекционные отделения, лица из числа отдаленных контактов – находятся под медицинским наблюдением по месту жительства на изоляции. Организовано лабораторное обследование указанных лиц", – отметила Пеньковская.
а мы давно догадываемся, что там зазеркалье
больше гуляйте на свежем воздухе (маска не обязательна)
больше пейте воды (днепровской шиш вам)
больше камней с неба (и в Керченский мост кометой)
и радостно умереть в родной говени (как мечталось)
ну и традиционное - денег нет но вы держитесь и хорошего вам настроения... приветмедвед
как помощь в борьбе с вирусом...
Якраз в Крим можна...
всі решта країни авіасполучення дуже обмежене..