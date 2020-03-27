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Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
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 Оккупанты заявили о 7 новых случаях коронавируса в Крыму: общее количество инфицированных выросло до 14

В оккупированном Крыму за минувшие сутки зарегистрировано семь новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Таким образом общее количество заболевших достигло 14 человек.

Об этом сообщила марионетка Кремял, "глава управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю" Наталья Пеньковская, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Все заболевшие – жители Крыма, вернувшиеся из неблагополучной по коронавирусу страны. Из них 6 человек – члены двух разных семей, которые совершали путешествие на одном и том же круизном лайнере "Белиссимо" в ОАЭ. Один человек также посещал ОАЭ, совершал туристическое путешествие на круизном лайнере, следовавшему по другому маршруту. Таким образом, по состоянию на сегодняшний день из 14 подтвержденных случаев заболевания 10 человек и члены их семей находились на лайнере "Белиссимо". То есть, все случаи завозные", – подчеркнула Пеньковская.

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По ее словам, все новые выявленные заболевшие госпитализированы в инфекционные отделения больниц оккупированного Крыма и находятся в отдельных боксах. На данный момент состояние всех заболевших удовлетворительное, течение заболевания бессимптомное.

"Определен круг контактных лиц. Лица из числа близких контактов – госпитализированы в инфекционные отделения, лица из числа отдаленных контактов – находятся под медицинским наблюдением по месту жительства на изоляции. Организовано лабораторное обследование указанных лиц", – отметила Пеньковская.

Источник: https://censor.net.ua/n3184769
 
 
 Топ комментарии
 
ну шо вам посоветовать? (от все души?)))
больше гуляйте на свежем воздухе (маска не обязательна)
больше пейте воды (днепровской шиш вам)
больше камней с неба (и в Керченский мост кометой)
и радостно умереть в родной говени (как мечталось)
ну и традиционное - денег нет но вы держитесь и хорошего вам настроения... приветмедвед
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я думаю, в Крыму нужно срочно провести массовый Крестный ход с причастиями, и сразу же Бессмертный полк с хоругвиями, и тогда Крым можно будет заселять новой партией оленей с Дальнего Востока..
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Еще им надо поставить там огромный холодильник, понизить температуру и засеять ягель. Для оленей. Оккупанты заявили о 7 новых случаях коронавируса в Крыму: общее количество инфицированных выросло до 14 - Цензор.НЕТ 4382
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я думаю, в Крыму нужно срочно провести массовый Крестный ход с причастиями, и сразу же Бессмертный полк с хоругвиями, и тогда Крым можно будет заселять новой партией оленей с Дальнего Востока..
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Еще им надо поставить там огромный холодильник, понизить температуру и засеять ягель. Для оленей. Оккупанты заявили о 7 новых случаях коронавируса в Крыму: общее количество инфицированных выросло до 14 - Цензор.НЕТ 4382
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Случаев там не 14, а 1400, кацапам верить - себя не уважать.
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лука сказал же, что не всё дают...
а мы давно догадываемся, что там зазеркалье
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ну шо вам посоветовать? (от все души?)))
больше гуляйте на свежем воздухе (маска не обязательна)
больше пейте воды (днепровской шиш вам)
больше камней с неба (и в Керченский мост кометой)
и радостно умереть в родной говени (как мечталось)
ну и традиционное - денег нет но вы держитесь и хорошего вам настроения... приветмедвед
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а еще все кримчанам Украина посилает иконку путина (с инструкцией куда и как прикладивать)...

как помощь в борьбе с вирусом...
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Ну да ,а остальных отправили на карантин в Керченские катакомбы.
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Готовьтесь к туристическому сезону, нечего панику разводить.
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і,до речі..путін оголосив тиждень відпочинку..
Якраз в Крим можна...
всі решта країни авіасполучення дуже обмежене.. Окупанти заявили про 7 нових випадків коронавірусу в Криму: загальна кількість інфікованих зросла до 14 - Цензор.НЕТ 6151
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решта 500 інфікованих записано "внебольничная пневмония"..
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В них вже більше 1000 з пневмонією, але то таке, сезонне. Як не цінили людського життя 1000 років назви так і залишилися дикунами.
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все передохнем , зато у нас НАТЫ не будет
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Яких нафіг 14 ? Вірус в Криму вже набув ознак деокупації 😁👍
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Как бы это не было противно, но их надо заносить в статистику от Украины.
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