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 Девять случаев заболевания COVID-19 подтверждены в Винницкой области, - ОГА

В Винницкой области по состоянию на утро пятницы Covid-19 диагностирован уже у 9 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Винницкого областного лабораторного центра Минздрава. 

"На территории области зарегистрировано 42 подозрения на COVID-19. В 27 случаях диагноз лабораторно не подтвержден, в 9 случаях обнаружен коронавирус, в т.ч. у 1 ребенка. Образцы материалов еще 6 больных исследуются.

Лабораторно подтвержденные случаи зарегистрированы: в городе Винница - 7, в Винницком районе - 1, в городе Ладыжин - 1", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что за минувшие сутки срочные сообщения о подозрении на заболевание поступили с Бершадского, Винницкого, Иллинецкого, Жмеринского, Томашпольского, Черновицкого районов.

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Областной лабораторный центр получил по линии гуманитарной помощи 18 наборов реагентов для проведения исследований методом полимеразной цепной реакции.

Как сообщалось ранее, по данным Минздрава, в Украине зафиксировано 218 случаев коронавирусной болезни COVID-19

Источник: https://censor.net.ua/n3184767
 
 
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Работа штаба во главе с главным санврачём Ляшко по борьбе с короновирусом подтверждает свою эффективность
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Заробитчане дезертыры вирусологы началы дейчтвовать!ПИТОРАСЫ!
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кацап,качай в питорашке,здесь есть кому без тебя...иди *****
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***** марув застряла в своей любимой рашке
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Посмотрите версию дипломированного фармаколога и провизора откуда взялся COVID-19 на Сотник ТВ "КРЕМЛЬ В НОКДАУНЕ" с 26 мин.
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