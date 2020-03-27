 При больницах создадут спецбригады для тестирования на коронавирус дома, - Ляшко

Об этом во время брифинга сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, бригада будет отбирать у больных образцы на проведение исследований в вирусологической лаборатории.

"Как председатель по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, я дал поручение создать всем при центральных районных больницах мобильные бригады, которые будут состоять из водителя и медработников, чтобы на вызовы семейного врача, экстренной медпомощи или других медработников, чтобы эта бригада приезжала домой к людям, у которых будет подозрение на коронавирус, для забора образцов на проведение исследований в вирусологической лаборатории. это уменьшит мобильность людей, которые имеют симптомы коронавирусной болезни, и это уменьшит необходимость посещать либо семейного врача, либо другое заведение здравоохранения, чтобы сдать анализ", - заявил Ляшко.

По его словам, Минздрав сообщит контактные телефоны для вызова спецбригад ближайшее время. Ляшко напомнил, что при появления симптомов заболевания граждане в первую очередь должны позвонить семейному врачу.

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