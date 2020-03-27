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 "Больше всего болеют в возрасте от 30 до 49 лет": Минздрав обнародовал возрастную статистику инфицированных коронавирусом

Министерство здравоохранения обнародовало возрастную статистику инфицированных коронавирусом.

Эту статистику озвучил на брифинге в пятницу главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.

"Больше всего болеют люди в возрасте от 30 до 49 лет, почти 38% от всех забелевших", - сообщил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На утро 27 марта в Украине зафиксировано 62 новых случая COVID-19, 4 пациента выздоровели, всего подтверждены 218 случаев, за сутки поступило 277 подозрений, - Минздрав

Возраст заболевших:

  • до 18 - 9%
  • 18-29 - 17%
  • 30-49 - 38%
  • 50-65 - 30%
  • 65+ - 6%

"Это свидетельствует о том, что старшая возрастная группа прислушивается к советам Министерства здравоохранения, правительства, выполняет карантинные меры, ограничивает свою мобильность. Люди от 18 до 49 лет еще пренебрежительно относятся к угрожающей ситуации, которая нависла над Украиной и всем миром", - прокомментировал Ляшко эти данные.

По состоянию на утро 27 марта в Украине выявили 218 случаев коронавирусной инфекции. Пять человек умерли, четверо вылечились.

Источник: https://censor.net.ua/n3184762
 
 
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Те кому 18-49 просто больше путешествовали - а у пенсов денег на это нет...
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Это говорит о том, что в Украину вернулась активная часть населения.
Увы, уже зараженная.
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Это не говорит ни о чем.Тестов нет.Есть вип палаты.Если это реальный вирус,то мы с нашей медициной заболеем все.Если это не очень страшный вирус,то это будет просто прогулка.Узнаем позже.
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"18-29 - 17%; ... 30-49 - 38% ... 50-65 - 30%" - понятно, це саме та категорія, яка найбільше шастає по закордонам...
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Расстрелять всех...(типа министр Йемец)...
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Сралин бы так и поступил, а что советские бабы еще нарожают
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Странная какая статистика.И только во всем мире статистика говорит о том,что возраст заболевших,это люди за 68/70 лет + те,у кого хронические болезни (тот же возраст +(-))
Или это спец.статистика только по Украине?И касается тех,кто может выйти против зеленых макак?Похоже на то,да.
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То одне говорять то друге..Ви вже там визначться якось!
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А какие возрастные категории чаще умирают?
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так интерпретировать данные могут только идиоты... у нас министерство здравохранения - это министерство идиотов....
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