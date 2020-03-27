 "Больше всего болеют в возрасте от 30 до 49 лет": Минздрав обнародовал возрастную статистику инфицированных коронавирусом

Эту статистику озвучил на брифинге в пятницу главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.
"Больше всего болеют люди в возрасте от 30 до 49 лет, почти 38% от всех забелевших", - сообщил он.
Возраст заболевших:
- до 18 - 9%
- 18-29 - 17%
- 30-49 - 38%
- 50-65 - 30%
- 65+ - 6%
"Это свидетельствует о том, что старшая возрастная группа прислушивается к советам Министерства здравоохранения, правительства, выполняет карантинные меры, ограничивает свою мобильность. Люди от 18 до 49 лет еще пренебрежительно относятся к угрожающей ситуации, которая нависла над Украиной и всем миром", - прокомментировал Ляшко эти данные.
По состоянию на утро 27 марта в Украине выявили 218 случаев коронавирусной инфекции. Пять человек умерли, четверо вылечились.
Увы, уже зараженная.
Или это спец.статистика только по Украине?И касается тех,кто может выйти против зеленых макак?Похоже на то,да.