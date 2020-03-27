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 У скончавшейся жительницы Сумщины подтвердили коронавирус, заражены трое ее родственников, - мэр Конотопа Семенихин

У жительницы Сумщины, которая умерла два дня назад, подтвердили коронавирус, она также инфицировала ним еще трех своих родственников.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странцие в сети Facebook сообщил мэр города Конотоп Артем Семенихин.

"По информации, которую мне только что сообщили врачи, лабораторный анализ на коронавирус у той женщины, которая умерла позавчера в ЦРБ, дал положительный результат", - говорится в сообщении.

По словам Семенихина, также положительный экспресс-тест на коронавирус у трех ее близких родственников.

Напомним, ранее сообщалось, что в г. Конотоп Сумской области женщина, экспресс-тест на COVID-19 которой ранее дал положительный результат, умерла.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Сумщине зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом, - мэр Конотопа Семенихин

У скончавшейся жительницы Сумщины подтвердили коронавирус, заражены трое ее родственников, - мэр Конотопа Семенихин 01

Источник: https://censor.net.ua/n3184760
 
 
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А дальше? Недавно вернулась из-за границы?
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Сколько ей лет ? Какова была клиническая картина заболевания ? Какими хроническими заболеваниями она страдала ? Кто проводил клинико-патологоанатомический анализ ?
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диагноз: шаурма головного мозга; голосовала за Зеленского (лишьбыниПорошенка)..
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просто вернувшись из-за границы, она попросила родню сделать ей чаёк, и благодарно чихнула в ответ..
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Один трех...и это только начало...дали будэ...
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А трое ее родственников еще заразили каждый по трое родственников. Ето если ети родственники еще не ходили в магазины скупать гречку и туалетную бумагу
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Это уже просто становится смешно и горько...
Нам постоянно сообщают уже после смерти человека, что у него уже после смерти анализы подтвердили наличие короновируса...
такое ощущение, что все смерти начали тупо списывать на короновирус...
Человек умер от рака лёгких - написали смерть от короновируса.
Человек умер от тубёркулёза - написали смерть от короновируса.
итд...
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Труппам проводим тест и записываем в жертвы ковидки. В северной Италии это целый бизнес, эпидемия идет как страховой случай и родственнички получают профит. На Юге бедный народ незастраховавшийся, поэтому там вирус берет стандартный 0.3 процента.
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