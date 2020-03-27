 Штаб по ликвидации последствий COVID-19 будет работать круглосуточно, в него будут привлечены все имеющиеся госресурсы, - Ляшко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава в Facebook.

"Задачей штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации является реагирование на угрозы, которые создает эпидемия коронавируса", - сообщил руководитель работ по ликвидации последствий медико-биологической чрезвычайной ситуации государственного уровня, заместитель Министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Сообщается, что штаб по ликвидации последствий медико-биологической чрезвычайной ситуации позволит собрать всю важную информацию о распространении коронавирусной болезни COVID-19, оперативно принимать решения и реагировать на угрозы, которые создает эпидемия.

Штаб будет работать круглосуточно.

"К работе штаба и решению вопросов я буду привлекать все имеющиеся государственные ресурсы и структуры, чтобы не допустить масштабного распространения коронавирусной болезни и ликвидировать все последствия. В условиях чрезвычайной ситуации нам критически важно, чтобы вся информация была собрана в одном месте, решения принимались оперативно и сразу реализовывались. Правительство оперативно реагирует на изменение ситуации с Коронавирусная инфекцией в Украине и мире и принимает все необходимые меры ", - отметил Ляшко.

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Начальником штаба назначен первый заместитель директора ГП "Научный центр превентивной токсикологии, пищевой и химической безопасности имени академика Л. И. Медведя МОЗ Украины" Александра Кравчука.

К борьбе с распространением эпидемии, кроме Минздрава Украины, будут привлечены Центр общественного здоровья Украины, Минрегион, Министерство инфраструктуры Украины, Министерство обороны Украины, Министерство иностранных дел Украины, МВД Украины, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, Министерство финансов Украины, Государственная миграционная служба Украины, Государственная пограничная служба Украины, ГСЧС Украины, Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины, Национальная полиция Украина, Националь альная гвардия Украины, Общество Красного Креста Украины. При необходимости в состав штаба будут включаться и другие учреждения и организации.