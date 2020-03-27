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 Штаб по ликвидации последствий COVID-19 будет работать круглосуточно, в него будут привлечены все имеющиеся госресурсы, - Ляшко

В штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, вызванной коронавируса, будут привлечены все имеющиеся государственные ресурсы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава в Facebook.

"Задачей штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации является реагирование на угрозы, которые создает эпидемия коронавируса", - сообщил руководитель работ по ликвидации последствий медико-биологической чрезвычайной ситуации государственного уровня, заместитель Министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Сообщается, что штаб по ликвидации последствий медико-биологической чрезвычайной ситуации позволит собрать всю важную информацию о распространении коронавирусной болезни COVID-19, оперативно принимать решения и реагировать на угрозы, которые создает эпидемия.

Штаб будет работать круглосуточно.

"К работе штаба и решению вопросов я буду привлекать все имеющиеся государственные ресурсы и структуры, чтобы не допустить масштабного распространения коронавирусной болезни и ликвидировать все последствия. В условиях чрезвычайной ситуации нам критически важно, чтобы вся информация была собрана в одном месте, решения принимались оперативно и сразу реализовывались. Правительство оперативно реагирует на изменение ситуации с Коронавирусная инфекцией в Украине и мире и принимает все необходимые меры ", - отметил Ляшко.

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Начальником штаба назначен первый заместитель директора ГП "Научный центр превентивной токсикологии, пищевой и химической безопасности имени академика Л. И. Медведя МОЗ Украины" Александра Кравчука.

К борьбе с распространением эпидемии, кроме Минздрава Украины, будут привлечены Центр общественного здоровья Украины, Минрегион, Министерство инфраструктуры Украины, Министерство обороны Украины, Министерство иностранных дел Украины, МВД Украины, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, Министерство финансов Украины, Государственная миграционная служба Украины, Государственная пограничная служба Украины, ГСЧС Украины, Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины, Национальная полиция Украина, Националь альная гвардия Украины, Общество Красного Креста Украины. При необходимости в состав штаба будут включаться и другие учреждения и организации.

Штаб по ликвидации последствий COVID-19 будет работать круглосуточно, в него будут привлечены все имеющиеся госресурсы, - Ляшко 01

Источник: https://censor.net.ua/n3184757
 
 
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ЗЕштаб по ликвидации Украины уже почти год как работает но пока держимся . Удачи нам !
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,что там, когда капитуляция и кацапские танки в Киеве?
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Интересно, вроде у американцев нет никакого штаба борьбы с короновирусом...
Выходит они дурные, по сравнению с нашими великими мудрецами во власти, которые плодят штаб за штабом по борьбе с короновирусом (правда толку никакого, вирус как распространялся так еще и больше начал распространяться после начала создания штабов)
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За рік ви повинні були помітити, що зекоманда - це набір істот, які займаються імітацією діяльності, при тому будь-якої. Озирніться навкруги - Ви бачите результати роботи влади? Ні? Отож.
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Помогут разворовать все .что можно…
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на "штаб" легче всего спихнуть недоработки и откровенные проё** ...чем лично и персонально отвечать за это... виноваты все - и никто конкретно!
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ТоваришЧ начальник штаба...разрешите обратиться?
Где бойцы могут купить себе защитные маски...спирт...парацетомол? В какой аптеке?
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"Реагировать на угрозы" как?Если все,что можно разворовали и вывезли?Как реагировать-то?Крестный ход по кольцевой запускать?Или пальчиком погрозить,чтобы цены не поднимались,а гривна не обесценивалась?
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Где то так.....но это власть, это возможность согласовывать документы на подпись и брать мзду.
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Зачем круглошуточно? Работа коронавируса: Подем-6 утра, в 8 - хождение по людях и домах, с 18 по 21 - хождение по умах, 22 - надеваю маску и спааать.
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Кто может обьяснить чем занимается этот центральный штаб, и областные штабы??
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А в чём последствия-то ? Сколько граждан Украины умерли от этого вируса ?
Может займётесь искоренением настоящих проблем: кори, ветрянки, СПИДа, бешенства, туберкулёза ?
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Недоработали. Надо еще срочно создать пару десятков комитетов, подкомитетов, комиссий а так же кризисный центр по управлению штабом. Тогда корона вирус испугается и убежит.
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