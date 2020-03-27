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Все про:Кабмин (11932) Дмитрий Дубилет (114)

 Возвращаюсь в бизнес, начатое в Кабмине доведу до конца как волонтер, - Дубилет

Экс-министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет планирует вернуться в бизнес, но намерен довести до конца часть начатых им проектов на волонтерских началах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Facebook.

"По поводу моих дальнейших планов. В состав Кабмина я входить не буду. При этом я хочу довести до конца часть проектов... Буду ими заниматься извне - благо, опыт внедрения iGov в качестве волонтера есть", - сообщил Дубилет.

"Сейчас возвращаюсь в родную стихию - в бизнес", - добавил он.

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Напомним, 4 марта Верховная Рада отправила в отставку премьер-министра Алексея Гончарука и одобрила состав нового правительства. В частности, депутаты назначили Дениса Шмыгаля на должность премьер-министра Украины.

Дубилет тогда заявил, что проекты, которые он начал в правительстве, не завершены, и поэтому он планирует обсудить формат своей дальнейшей работы.

Возвращаюсь в бизнес, начатое в Кабмине доведу до конца как волонтер, - Дубилет 01

Источник: https://censor.net.ua/n3184753
 
   
 Топ комментарии
 
Это тот зеленый чувак который хотел засунуть страну в смартфон...но она туда не поместилась...
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он мне на этого барашка очень похож, ну копия, вылитый зебилет
Повертаюся в бізнес, розпочате в Кабміні доведу до кінця як волонтер, - Дубілет - Цензор.НЕТ 3912
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еще один зеленый попугай покидает тонущий титаник. после того, как он провел "перепись" населения, его можно было выганять из госслужбы сраным веником.
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За-то на все времена останется "постоянная Дубилета" .
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Ребята, я дико извеняюсь, але хто цей клаповухий кловун?
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Это тот зеленый чувак который хотел засунуть страну в смартфон...но она туда не поместилась...
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плюс хотел сманипулировать с переписью населения...
а оно не переписалось только по номеру мобилы))) и данным ПФ...))))
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"Мы увидели проблему в том, как человек может получить у нас гражданство.
Мы сейчас стараемся упростить и, главное, сократить эту процедуру, - заявил Дубилет." Це вони зібралися робити під час війни з кацапамиПовертаюся в бізнес, розпочате в Кабміні доведу до кінця як волонтер, - Дубілет - Цензор.НЕТ 2850 І до цих пір не зрозуміло, яким боком до цього був дубілет
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Это сын Александра Дубилета(который председатель правления Привата и основатель Монобанка)-мартышки Коломойского.Ясно,да?)
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Бизнес твой по мусорным бачкам промышлять. С такой рожей только в квартале 95 с писюанистом играть.
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ЗЕленый сонет
В «Тырнете» крики, лай и вой.
«Навоз» разносится статьями.
Подрались «Слуги» меж собой
( Покамест только языками ).

Подъял ввысь голос Лерос свой:
- Измена ходит промеж нами!
- Хапуга! - Вор! - Ты сам такой!
- Алкаш! - Изменник! - Дьявол с вами!

Три цента стоит тот народ,
Который булаву дает
Фиглярству в маске Президента.

Шутов вождями на войну
Призвали «обновить страну»
Аж семьдесят и три процента!
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Іди нах.р дебіл! Влада зміниться до в'язниці підеш, за усе що накоїв.
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а кто его спрашивал его планах ??? мне как-то совсем пофиг...
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Но была хорошая идея создание единой государственной базы данных граждан.
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Буратина изображал работу мысли.Но мысли у Буратины маленькие-маленькие, коротенькие-коротенькие, пустяковые-пустяковые: В Кабмине закрыли парикмахерскую/ Дубилет :перепись запланирована на 2020 г./перепись не работает, Дубилет /перепись проводить не стоит, Дубилет/Наверное, мы этим путем не будем идти, Дубилет о переписи . Ермаки-мендели из Дубилета героя и страдальца за счастье народное делали-из всех министров у него наименьшая зарплата.Да не нужна Дубилету зарплата-его папашка был топменеджером у топвора Коломойского.Сейчас папашка работает курьером между Коломойским и начальником его охраны Бакановым. Официальная должность папашки советник Баканова./Хорошо работал Приватбанк, когда его возглавлял Дубилет-старший. За 8 лет в оффшоры вывели около 200 млрд грн по курсу 8,00 = 25 млрд$. 29.01.2020 11:39

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Долбодятлу Дмитрию Дубилету спервой треба завершить послепендельную дупореабилитационную программу - шоб вмятина от гранд-пенделя на дупе рассосалась и выпрямилась в хлам деформированная черта промеж искорёженных полужопий.
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Ну ни ках ты их не отгониш их от государсттвенной кормушки.
Хоть волонтёром хоть тушкой но к государственной кормушке.
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Тих хто вважає що "гені(т)альний" Дубілет придумав Приват-24, я розчарую: автора переважної більшості ідей та шляхів їхньої реалізації звуть Юрій КОшак, перший начальник айті департаменту Привата (м. Дніпро). Який дуже не любив піаритися.
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