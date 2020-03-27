 Возвращаюсь в бизнес, начатое в Кабмине доведу до конца как волонтер, - Дубилет

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Facebook.
"По поводу моих дальнейших планов. В состав Кабмина я входить не буду. При этом я хочу довести до конца часть проектов... Буду ими заниматься извне - благо, опыт внедрения iGov в качестве волонтера есть", - сообщил Дубилет.
"Сейчас возвращаюсь в родную стихию - в бизнес", - добавил он.
Напомним, 4 марта Верховная Рада отправила в отставку премьер-министра Алексея Гончарука и одобрила состав нового правительства. В частности, депутаты назначили Дениса Шмыгаля на должность премьер-министра Украины.
Дубилет тогда заявил, что проекты, которые он начал в правительстве, не завершены, и поэтому он планирует обсудить формат своей дальнейшей работы.
а оно не переписалось только по номеру мобилы))) и данным ПФ...))))
Мы сейчас стараемся упростить и, главное, сократить эту процедуру, - заявил Дубилет." Це вони зібралися робити під час війни з кацапами І до цих пір не зрозуміло, яким боком до цього був дубілет
В «Тырнете» крики, лай и вой.
«Навоз» разносится статьями.
Подрались «Слуги» меж собой
( Покамест только языками ).
Подъял ввысь голос Лерос свой:
- Измена ходит промеж нами!
- Хапуга! - Вор! - Ты сам такой!
- Алкаш! - Изменник! - Дьявол с вами!
Три цента стоит тот народ,
Который булаву дает
Фиглярству в маске Президента.
Шутов вождями на войну
Призвали «обновить страну»
Аж семьдесят и три процента!
Хоть волонтёром хоть тушкой но к государственной кормушке.