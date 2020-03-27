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 На утро 27 марта в Украине зафиксировано 62 новых случая COVID-19, 4 пациента выздоровели, всего подтверждены 218 случаев, за сутки поступило 277 подозрений, - Минздрав

В Украине зафиксировано 218 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

По данным ЦОЗ, по состоянию на 10:00 27 марта в Украине 218 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 5 летальных, 4 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 62 новых случая.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 5 случаев;
Волынская область - 2 случая;
Днепропетровская область - 3 случая;
Донецкая область - 2 случая;
Запорожская область - 8 случаев;
Закарпатская область - 1 случай;
Житомирская область - 2 (1 летальный) случая;
Ивано-Франковская область - 24 (2 летальных) случая;
г. Киев - 47 случаев;
Киевская область - 32 случая;
Львовская область - 3 случая;
Луганская область - 1 случай;
Одесская область - 4 случая;
Ровенская область - 9 случаев;
Тернопольская область - 25 случаев (1 летальный)
Херсонская область - 1 случай;
Черновицкая область - 47 (1 летальный) случаев;
Черкасская область - 2 случая.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 27 марта 2020 в Центр поступило 277 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 1401 сообщения о подозрении на COVID-19.

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На утро 27 марта в Украине зафиксировано 62 новых случая COVID-19, 4 пациента выздоровели, всего подтверждены 218 случаев, за сутки поступило 277 подозрений, - Минздрав 01

Источник: https://censor.net.ua/n3184751
 
 
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Сколько всего находится под подозрением и сколько негативных тестов за сутки? Тогда можно будет судить о реальной динамике.
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Киев больше всего: зелёные придурки навезли со всего мира
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Народ сидите дома,все намного хуже чем рисуют,в нашем городе люди умирают врачи не говорят от чего:высокая температура была..и нет человека
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Так,на пневмонию списывают и осложнения от гриппа
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opus а ето где "в нашем городе люди умирают врачи не говорят от чего:" ?
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харьковская , сумская, хмельницкая , черниговская, полтавская - 0 ??
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Да, Хмельницька - справді, нуль. Хоча щоденно - до десяти підозр; але поки що жодної підтвердженої.
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Пока не будет ежедневной статистики: сколько, где и каких тестов проведено, все остальное - словесный понос для прикрытия чиновничих жоп.
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Слаженно работает ЗекоМанда.
1. Министр здравоохранения Скалетская и премьер Гончарук убеждают всех, что мы полностью готовы к встрече эпидемии.
2. Радуцкий вывозит почти весь запас масок из Украины.
3. Зеля завозит кучу людей без нормального тестирования и без нормального карантина.
4. Как только наши ученые разработали дешевый и точный тест - всех ученых в отпуск, финансирование науки - по нулям.
5. Аппараты ИВЛ завозят в основном меценаты и волонтеры.
6 Средств защиты не хватает даже в больницах.
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к сожалению, у нас свiдомих людей процентов 25, остальные ведут себя безрассудно, молодежь толпами бегают по улицам, старики тоже шорхаются как ни в чем не бывало, бомжы регулярно обходят мусорные баки, прям по маршруту от одной мусорки к другой, коммунальщики работают без защиты и масок, вылазит из мусоровоза и руками берутся за те самые мусорные баки..
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Самая огроменная снежная лавина начинается с маленькой пригоршни снега.
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