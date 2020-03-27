 На утро 27 марта в Украине зафиксировано 62 новых случая COVID-19, 4 пациента выздоровели, всего подтверждены 218 случаев, за сутки поступило 277 подозрений, - Минздрав

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

По данным ЦОЗ, по состоянию на 10:00 27 марта в Украине 218 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 5 летальных, 4 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 62 новых случая.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:



Винницкая область - 5 случаев;

Волынская область - 2 случая;

Днепропетровская область - 3 случая;

Донецкая область - 2 случая;

Запорожская область - 8 случаев;

Закарпатская область - 1 случай;

Житомирская область - 2 (1 летальный) случая;

Ивано-Франковская область - 24 (2 летальных) случая;

г. Киев - 47 случаев;

Киевская область - 32 случая;

Львовская область - 3 случая;

Луганская область - 1 случай;

Одесская область - 4 случая;

Ровенская область - 9 случаев;

Тернопольская область - 25 случаев (1 летальный)

Херсонская область - 1 случай;

Черновицкая область - 47 (1 летальный) случаев;

Черкасская область - 2 случая.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 27 марта 2020 в Центр поступило 277 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 1401 сообщения о подозрении на COVID-19.

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