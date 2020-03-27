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 Врачи назвали ТОП-5 продуктов, которые повышают иммунитет и улучшают защиту организма от инфекции

Люди с ослабленной иммунной системой — наиболее уязвимыми перед коронавирусом. В столь непростой период ее важно укреплять. Американские врачи составили список продуктов, которые повышают иммунную систему и улучшают защиту организма от инфекции.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНН, об этом пишет Times Now.

Имбирь — из-за большого содержания аскорбиновой кислоты, витаминов группы В, А, цинка, кальция, йода, природных антибиотиков и антимикотиков имбирь оказывает укрепляющее действие на организм и повышает сопротивляемость различным заболеваниям.
Активное вещество продукта — гингерол — уменьшает воспаление, хронические боли, боль в горле.

Также, имбирь обладает уникальным свойством очищать организм от почти всех видов токсинов: пищевых, радиационных и химических.

В народной медицине имбирь используется на протяжении тысячи лет, так как этот продукт способен очищать легкие.

Еще, имбирь, наряду с куркумой, яблоками и чесноком входят в перечень продуктов, которые способны очищать легкие. Ведь именно легкие являются одним из самых активных мест в организме, где скапливаются вредные вещества. А коронавирус COVID-19, как известно, является болезнью, которая уничтожает легкие человека.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ученые обнаружили еще один симптом коронавируса - нарушение пищеварения

Куркума — ее основной компонент "куркумин" считается мощным иммунным усилителем, который действует как противовоспалительное средство.

Ягоды — насыщены витаминами и антиоксидантами, которые укрепляют иммунную систему и помогают организму эффективнее противостоять различным инфекциям.

Продукты с витамином С — цитрусовые (апельсины, грейпфруты, лимоны), клюква, киви, черная смородина, земляника, шиповник, рябина, клюква, брусника, облепиха, яблоки, хурма, квашеная капуста, брюссельская и цветная капуста, болгарский перец, помидоры, проростки пшеницы, овощи листовые зеленые (петрушка, укроп).

Разноцветные овощи — их пигменты (хлорофилл, астаксантин, бета-каротин) обладают антиоксидантными свойствами и эффективно работают на укрепление организма. Сладкий перец (красный, зеленый, желтый), красная капуста, брокколи являются мощными усилителями иммунной системы.

Все вышеперечисленные продукты повышают устойчивость организма к неблагоприятным факторам внешней среды, в том числе инфекциям, переохлаждению, стрессовым факторам.

Они увеличивают выработку антител и интерферона, защищающих организм от вирусов.

Источник: https://censor.net.ua/n3184748
 
 
 Топ комментарии
 
На кого рассчитана эта статья? Это сайт для зрадофилов, а в чем же тут Зеленского обвинить?
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Пипец.. Имбирь раскупят.... Лежал - иало кто брал, некоторые и не щнали что оно такое..
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Покупайте антиоксиданты у млм-консультантов из США. Гербалайф-2.
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Откуда инфа, что гербалайф не улучшает здоровье?
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Из всех перечисленных доступен только шиповник.
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Почему. Имбиря много в маркетах ... До статеек
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Уже не много...сезон закончился...сейчас только остатки того что завезли ранее...
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На кого рассчитана эта статья? Это сайт для зрадофилов, а в чем же тут Зеленского обвинить?
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Ну как же, Зеленский не раздает бесплатно имбирь - уже зрада.
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Пипец.. Имбирь раскупят.... Лежал - иало кто брал, некоторые и не щнали что оно такое..
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У меня мешок 50 кг порошка имбиря. Пакетики 10 грамм буду по 40 гривен продавать)). Итого 200,000 гривен))
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Полный бред. Никакие продукты и лекарства не улучшают иммунитет.
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Не скажите. Куркума повышает иммунитет. Тем более когда мясцо жаришь, посыпать её на мясо очень не плохо получается. Плюс слегка восстанавливает печень. Насчёт имбиря не знаю.
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Сейчас весна и можно витаминные комплексы принимать от этого точно хуже не будет, и возможно укрепит иммунитет.
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Что бред? Что-то про весенний авитаминоз слышали? А может стоит про иммунитет почитать. Простыми словами иммунитет это защитная функция клеток. Для этого им нужен правильный обмен веществ, а для правильного обмена веществ и нужны витамины с микроэлементами.
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Не забывайте сказать и о том, что витамин С разрушается при 50 градусах. Это я по поводу чая с имбирем, который сейчас в тренде.
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разрушается насколько быстро? Вот говорят мед разрушается в чае. Оказалось, исследований таких не проводилось, это байки.
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Очень быстро, мгновенно. Так что только яблоки, морковка и тд... не вареные!
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Есть наука такая "Органическая химия". Поговаривают, что ей можно доверять.
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Спорный момент. При такой температуре не высвободятся эфирные масла.... Оптимальнее и для меда и для лимона и для имбиря:70-80град
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Для чого Цензор займається такою тупою рекламою ?

зараз кожна некваліфікована медична порада буде
коштувати комусь життя..
і в додачу можна отримати позов
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І вітамін С ніяк не впливає на імунітет
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Завітамінований організм значно стійкіший до зарази.
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Чекаємо коли вилізе подорожник - він лікує все!))
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Товарищи! Сколько килограммов имбиря нужно съедать в сутки, чтобы оздоровиться?
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А хто вам сказав, що його треба вживати перорально.
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Цензор правду пише, всі фрукти, овочі, ягоди покращують імунітет... Тому якщо є можливість, то тре вживати!
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Я не знаю про все эти целебные свойства и т.д., но знаю, что поллитра в сутки позволяет разобраться с любой проблемой. Если не решить то, то просто положить на неё
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Ходить дома пешком минимум 1-2 часа (на улице -опасно) + исключить быстрые углеводы и лишние калории. Исключить курение и алкоголь. Здоровье прибавится.
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