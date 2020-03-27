 Бюджет-2020 будет кардинально изменен: некоторые статьи урежут, какие-то исчезнут полностью, - "слуга народа" Трухин

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом заявил в прямом эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1" заместитель председателя парламентского комитета по вопросам бюджета, нардеп от "Слуги народа" Александр Трухин.

По его словам, предлагают существенно урезать средства в сфере культуры, образования и науки, спорта и других отраслей.

"Происходят кардинальные изменения в бюджете-2020. Ресурсная часть меняется на 86,3 млрд грн в плюс. Доходы госбюджета в проекте – минус 115,9 млрд грн. Расходы на кредитование - 86,3 млрд грн. Фактически можно назвать этот проект скрытым секвестром", - сказал депутат.

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Он подчеркнул, что стабилизационный фонд должен быть сформирован в размере 124 млрд грн.

"Он сформируется из следующих направлений: планируется сокращение фонда регионального развития на 7,5 млрд грн, поддержка АПК - минус 4 млрд грн, субвенции местным бюджетам - минус 2 млрд грн, субвенция местным бюджетам на формирование объединенных территориальных общин - минус 2 млрд грн. Озвученные мной программы, по сути, сведены на ноль. Они исчезли из проекта бюджета", - отметил Трухин.