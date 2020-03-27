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 Бюджет-2020 будет кардинально изменен: некоторые статьи урежут, какие-то исчезнут полностью, - "слуга народа" Трухин

Из-за карантина в связи с коронавирусом правительство сейчас готовит изменения в государственный бюджет на 2020 год.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом заявил в прямом эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1" заместитель председателя парламентского комитета по вопросам бюджета, нардеп от "Слуги народа" Александр Трухин.

По его словам, предлагают существенно урезать средства в сфере культуры, образования и науки, спорта и других отраслей.

"Происходят кардинальные изменения в бюджете-2020. Ресурсная часть меняется на 86,3 млрд грн в плюс. Доходы госбюджета в проекте – минус 115,9 млрд грн. Расходы на кредитование - 86,3 млрд грн. Фактически можно назвать этот проект скрытым секвестром", - сказал депутат.

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Он подчеркнул, что стабилизационный фонд должен быть сформирован в размере 124 млрд грн.

"Он сформируется из следующих направлений: планируется сокращение фонда регионального развития на 7,5 млрд грн, поддержка АПК - минус 4 млрд грн, субвенции местным бюджетам - минус 2 млрд грн, субвенция местным бюджетам на формирование объединенных территориальных общин - минус 2 млрд грн. Озвученные мной программы, по сути, сведены на ноль. Они исчезли из проекта бюджета", - отметил Трухин.

Источник: https://censor.net.ua/n3184747
 
 
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Трухин, а почему ЗЕ не использует более 17 миллиардов гр. на счетах РНБО и куда он потрати 3 миллиарда с этих счетов?
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Зачем урезать ? ЗЕчмошники ж уверяют что экономика вот-вот на 40% в рост пойдет !
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Маски и антисептики уже исчели. Спасибо зеленскому за такое светило охраны здоровья как г-н радуцкий Бюджет-2020 будет кардинально изменен: некоторые статьи урежут, какие-то исчезнут полностью, - "слуга народа" Трухин - Цензор.НЕТ 362
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в Словакии маски и антисептики то же не купить …. Радуцкий конечно же кондом дырявый , но в Словакии то же он ?
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сегодня хотел зайти на "Новую Почту".Лицо обмотано бафом.Не пустили,нужна медицинская маска.
Вопрос:
-Где купить?
-В аптеке
Рядом две аптеки, на которых объявления "МАСОК НЕТ"
Зашел на сайт "Розетки".Урра.Маски есть.Заказываю.И ... когда хочу оплатить, адрес доставки "Новая Почта".
Вы думаете, Зекоманда наверху руководит по другому?
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У тебя Иллюха Емец однофамилец. Попроси его, может тезке по фамилии поможет Бюджет-2020 будет кардинально изменен: некоторые статьи урежут, какие-то исчезнут полностью, - "слуга народа" Трухин - Цензор.НЕТ 7903
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А что, мой однофамилец скажет, что ХРЕН очень хорошо помогает
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куча бесполезных идиотов..... помницца в каком-то году, кажись еще при Кучме, правительства небыло почти год, и ничего страшного не случилось.... страна спокойно работала и никто ей не мешал......
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Апк минус,идиоты а,кушать ,что мы будем. Из за изменения климата, надо повышать. Дождей то нет!
Повышение пенсий обломись,зп обломись и тд. Следует из повышения дыры в бюджете на 200млрд. Страна обломов!
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Дайте угадаю,на содержание ВР и ОП статьи увеличат.
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