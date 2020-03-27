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Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
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 Шенгенская зона может умереть из-за коронавируса, - Макрон

Если страны Европейского союза не проявят солидарность в борьбе с коронавирусом, то эпидемия может разрушить Шенгенскую зону.

Об этом лидеров ЕС предупредил президент Франции Эмманюэль Макрон, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"На карту поставлено выживание Европейского проекта. Риск, с которым мы сталкиваемся, - это смерть Шенгена", - сказал он.

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Источник: https://censor.net.ua/n3184743
 
 
 Топ комментарии
 
Из за коронавируса может умереть даже Макрон.
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макрон знатный подпевало хуйлу
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Из за коронавируса может умереть даже Макрон.
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он молодой, с ним будет порядок, а вот его бабушка Бриджит в зоне риска...
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Глобализация, пропаганда, толерантность сделали Европу еще более слабой и беззащитной.
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1620 г. - эпидемия оспы , обвинили иудеев.
1720 г. - эпидемия чумы, обвинили иудеев.
1820 г. - эпидемия холеры, обвинили иудеев.
1920 г. - эпидемия испанского грипа, обвинили иудеев.
2020 г. - эпидемия короновируса, обвиняем кого?
Может Христос, Лютер, Вольтер, Достоевский, Толстой ,Генри Форд были правы?
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Я так думаю, что одна из авраамовых ветвей засела в Чайне...
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шото пошло не так. обвиняем китайцев. или они тоже иудеи?
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У кого будет самая низкая смертность и меньше всего заболевших. С учётом размера страны, и что там никаких особых мер не предпринимали.
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Ни в одном писании мировых религий , кроме Ветхого Завета не описаны подобные эпидемии. В Ветхом Завете есть подобное в отношении египтян.
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Читай внимательно Евангелие: там фарисеи и книжники спрашиваю Иисуса, а чего его сопровождающие не омыли руки перед тем, как преломить хлеб. Короче, мой руки перед едой и как придешь с улицы. Чего не делала средневековая Европа. Евреи жили закрытими общинами, соблюдали правила гигиены, поэтому у них 5% погибших от чумы, а в остальных 40%. Ессно, они общаются с дьяволом
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кому шо, а курице - просо... микрон, пришел твой звездный час... ты можешь воплотить мечту своего патрона...
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н-дааа..
евродеды 2 МВ явно жизнеспособнее были..
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Только в Германии. Французы и бриты во МВ2 обделались.
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Это всё вообще может стать концом ЕС. Вообще пора готовиться жить в новом мире.
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Когда это всё закончиться и какие будут последствия пока неизвестно. Многие страны в любом случае пересмотрят своё положение на политической и экономической карте мира.
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ЄС погубило лівацтво і ліваки, включаючи Макрона, а вірус виступив як каталізатор.
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Макрон , как и Путин и Зеленский - ставленники Хабата.
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Вот что интересно, что про распад ЕС говорит проститутка Путина. Кстати исходя из истории, после войны наиболее экономика и уровень жизни развивались у тех стран Европы, которые были в зоне США.Сейчас Америка ставит карту на Польшу, поняв что зажравшиеся Франция и Германия с Италией не помнят добра и стали подпевать наследнику СССР, паРаше. Теперь в Польше наибольший контингент войск США с техникой, сторятся терминалы для американского газа, который доставляют танкерами, принято решение об отмене виз между РП и США. Понадобятся деньги, то выделят. Ну а Польша соответственно начнёт вокруг себя объединять "новый ЕС", куда войдут страны Балтии, Румыния, Хорватия, Словения и пр.Если Украина не начнёт снова "подмахивать" паРаше, то тоже есть шанс.
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у "макарана" влажные мечты как у куйла! Шенгенська зона може померти через коронавірус, - Макрон - Цензор.НЕТ 2679
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макрон - это такой же маменькин сынок как и зеленский. эти два инфанта, не способны самостоятельно принимать решения и нести за них отвественность при этом они всегда обвиняют в своих грехах кого-либо другого, но только не себя.
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