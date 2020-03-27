 Шенгенская зона может умереть из-за коронавируса, - Макрон

Об этом лидеров ЕС предупредил президент Франции Эмманюэль Макрон, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
"На карту поставлено выживание Европейского проекта. Риск, с которым мы сталкиваемся, - это смерть Шенгена", - сказал он.
Об этом лидеров ЕС предупредил президент Франции Эмманюэль Макрон, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
"На карту поставлено выживание Европейского проекта. Риск, с которым мы сталкиваемся, - это смерть Шенгена", - сказал он.
1720 г. - эпидемия чумы, обвинили иудеев.
1820 г. - эпидемия холеры, обвинили иудеев.
1920 г. - эпидемия испанского грипа, обвинили иудеев.
2020 г. - эпидемия короновируса, обвиняем кого?
Может Христос, Лютер, Вольтер, Достоевский, Толстой ,Генри Форд были правы?
евродеды 2 МВ явно жизнеспособнее были..