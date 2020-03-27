 Китай с 28 марта закроет границу для иностранцев

Об этом сообщает агентство Associated Press, передает Цензор.НЕТ.
27 марта Национальная комиссия по здравоохранению Китая сообщили о 55 новых случаев COVID-19 - из них 54 носителей коронавируса прибыли из-за рубежа.
Между тем не зарегистрировано новых случаев заражения коронавируса в Ухане, столице провинции, где началась эпидемия.
Запрет на въезд для иностранцев начиная с 28 марта касается и тех, кто имеет вид на жительство в стране. Все безвизовые поездки также временно прекращены.
При этом в министерстве отметили, что иностранцы, прибывающие в Китай для "необходимых экономических, торговых, научных или технологических мероприятий или через чрезвычайные гуманитарные нужды", могут по-прежнему подавать заявки на визы.
Статья 111-я.
Видимо СТРАТЕГИЯ Китая и ТНК состоит в том чтобы обрушить себя (Китай) и весть мир, но при этом Китай сможет удержаться на плаву, а многие страны мира НЕ смогут удержаться на плаву и объявят дефолт.
На фоне разоренных стран Китай окажется хоть и немного ослабленным, но мировым ЛИДЕРОМ. Китай сможет купить все что захочет в любой стране мира (кроме США, Германии, Израиля и еще парочки реально независимых стран).
Китай легко может скупить все с/х земли в Украине (если ему это потребуется) и наша власть с радостью продастся с потрохами китайским ТНК.
Янукович уже шел по этому пути продав в аренду китайцам землю и порт в Крыму для строительства морского хаба.
МВФ может и даст Украине 5-7 млрд. но этого мало. А вот Китай может легко дать 20-30 млрд. и Украину заберет на 90 лет в аренду как "аляску".