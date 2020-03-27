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 Китай с 28 марта закроет границу для иностранцев

Министерство иностранных дел Китая объявило о закрытии границы для иностранцев, поскольку большинство новых случаев инфицирования коронавирусом обнаружили у прибывших из-за границы.

Об этом сообщает агентство Associated Press, передает Цензор.НЕТ.

27 марта Национальная комиссия по здравоохранению Китая сообщили о 55 новых случаев COVID-19 - из них 54 носителей коронавируса прибыли из-за рубежа.

Между тем не зарегистрировано новых случаев заражения коронавируса в Ухане, столице провинции, где началась эпидемия.

Запрет на въезд для иностранцев начиная с 28 марта касается и тех, кто имеет вид на жительство в стране. Все безвизовые поездки также временно прекращены.

При этом в министерстве отметили, что иностранцы, прибывающие в Китай для "необходимых экономических, торговых, научных или технологических мероприятий или через чрезвычайные гуманитарные нужды", могут по-прежнему подавать заявки на визы.

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Источник: https://censor.net.ua/n3184741
 
 
 Топ комментарии
 
Краснопузые заразили весь мир. Теперь закрывают границу. Дело сделано, пожар разожжен.
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Вот что стоило запретить любые вылеты из Китая с момента начала заражения, стольких проблем можно было избежать.
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А володя зеленских закроет границу у вечери 27. Шах и мат, кетайозы Китай с 28 марта закроет границу для иностранцев - Цензор.НЕТ 6767
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А володя зеленских закроет границу у вечери 27. Шах и мат, кетайозы Китай с 28 марта закроет границу для иностранцев - Цензор.НЕТ 6767
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Ну все, Радуцкий, под суд тебе идти.
Статья 111-я.
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Вас як саранчі розбрелось по світу, чого не заберети всіх ваших до себе? Вангую скоро появиьься новий вид ксенофобії - ненависть до китайозів
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Краснопузые заразили весь мир. Теперь закрывают границу. Дело сделано, пожар разожжен.
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Теперь они будут помогать всем странам в борьбе с вирусом - не бесплатно конечно.
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Китай сейчас наживется на горе всего мира, производство у них начинает работать по полной, дефицит всех продуктов любой формы уже есть во всех странах, восполнить самим нет возможности из-за карантина, никто ведь не работает, кроме Китая, который всю эту короновирусную инфекцию вроде как победил.
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Ахаха.. Раньше от них закрывались. Теперь они от всех.
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Вот что стоило запретить любые вылеты из Китая с момента начала заражения, стольких проблем можно было избежать.
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специально не запрещали-цель была заразить всех
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І вооз зіграли на руку китайозам. На самом соку була стаття про це, вельми цікавська...
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лучше спалите свой базар в Ухане и научитесь есть то, что едят нормальные люди
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Они бы, гАвно-еды раньше закрылись!!! А лучше и вообще не открывались НИКОГДА!!!
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Китайская игла для инъекций постепенно превращается в толстый такой прибор для внутренней стимуляции снизу для мировой экономики. Учитывая, что масса трансконтинентальных гигантов перевела свои производства в поднебесную, а теперь акции многих на панике скуплены правительством Китая, можно предположить, кто теперь станет диктовать цены на половину товаров и комплектующих...
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Подорож китайських товарів - купив в магазині приніс до дому викинув у смітник
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Все больше уверяюсь в том что это была спланированная операция в Китае. Возможно немного пошла не по плану, но суть та же.
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закинули заразы на весь мир теперь закроются и вылечатся а гуманисты озабоченые вымрут как мухи ибо чтобы принимать решения должны быть яйца!
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Сначала распространили заразу по всему миру, теперь закрываются чтобы не впустить её домой.
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Китай свое производство может восстановить, вот только покупать их товары уже смогут лишь половина стран ибо упала платежеспособность даже в ЕС.
Видимо СТРАТЕГИЯ Китая и ТНК состоит в том чтобы обрушить себя (Китай) и весть мир, но при этом Китай сможет удержаться на плаву, а многие страны мира НЕ смогут удержаться на плаву и объявят дефолт.
На фоне разоренных стран Китай окажется хоть и немного ослабленным, но мировым ЛИДЕРОМ. Китай сможет купить все что захочет в любой стране мира (кроме США, Германии, Израиля и еще парочки реально независимых стран).
Китай легко может скупить все с/х земли в Украине (если ему это потребуется) и наша власть с радостью продастся с потрохами китайским ТНК.
Янукович уже шел по этому пути продав в аренду китайцам землю и порт в Крыму для строительства морского хаба.
МВФ может и даст Украине 5-7 млрд. но этого мало. А вот Китай может легко дать 20-30 млрд. и Украину заберет на 90 лет в аренду как "аляску".
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