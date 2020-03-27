 Китай с 28 марта закроет границу для иностранцев

Об этом сообщает агентство Associated Press, передает Цензор.НЕТ.

27 марта Национальная комиссия по здравоохранению Китая сообщили о 55 новых случаев COVID-19 - из них 54 носителей коронавируса прибыли из-за рубежа.

Между тем не зарегистрировано новых случаев заражения коронавируса в Ухане, столице провинции, где началась эпидемия.

Запрет на въезд для иностранцев начиная с 28 марта касается и тех, кто имеет вид на жительство в стране. Все безвизовые поездки также временно прекращены.

При этом в министерстве отметили, что иностранцы, прибывающие в Китай для "необходимых экономических, торговых, научных или технологических мероприятий или через чрезвычайные гуманитарные нужды", могут по-прежнему подавать заявки на визы.

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