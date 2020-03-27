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 Армия Австралии будет следить за соблюдением карантина лицами, прибывшими из-за границы, - премьер Моррисон

Австралийские военные помогут в обеспечении соблюдения двухнедельного обязательного карантина для недавно прибывших в страну, сообщила в пятницу австралийская служба новостей SBS News со ссылкой на премьер-министра Австралии Скотта Моррисона.

"Мы будем поддерживать их (карантинные меры. - Ред.) с помощью вооруженных сил Австралии, которые помогут в соблюдении этих мер", - заявил Моррисон в своем обращении к народу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он отметил, что прибывающие в страну будут помещены на карантин в гостиницы и другие жилые помещения на две недели, прежде чем смогут вернуться домой. Оплату за проживание лиц на карантине правительство берет на себя.

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Распоряжение вступает в силу с воскресенья 29 марта.

Премьер подчеркнул, что власти также предпримут более эффективные меры для обеспечения изоляции тех, кто же находится на карантине.

Моррисон заявил, что такие меры вводятся в связи с ростом завезенных случаев заражения коронавирусом COVID-19.

"Две третьи случаев (заражения. - Ред.) наблюдаются у австралийских путешественников", - добавил премьер.

Отмечается, что накануне в Австралию возвратились более 7 тыс. жителей страны.

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Согласно подсчетам университета Джонса Хопкинса, по состоянию на пятницу, в Австралии диагностировали 3,143 случаев заражения COVID-19, зафиксировано 13 летальных исходов. Между тем, 194 заболевших выздоровели.

Источник: https://censor.net.ua/n3184740
 
 
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Армія з нарідом Армия Австралии будет следить за соблюдением карантина лицами, прибывшими из-за границы, - премьер Моррисон - Цензор.НЕТ 289 А кто не будет выполнять карантин получит прикладом по голове Армия Австралии будет следить за соблюдением карантина лицами, прибывшими из-за границы, - премьер Моррисон - Цензор.НЕТ 4753
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В СИЗО не была, не знаю.
А в жилье, предоставляемом мигрантам, я жила 3 месца.
Это просто квартиры, с мебелью, с постельным бельем, полетенцами, кастрюлями, тарелками-ложками-вилками, короче абсолютно со всем. вообще со всем.

Телевизора не было, а также телефона Армия Австралии будет следить за соблюдением карантина лицами, прибывшими из-за границы, - премьер Моррисон - Цензор.НЕТ 6538

Телефон был на лстничной клетке, платный.

На столе стоял ящик с продуктами.
Также продукты были в холодильнике.
Мне, нищей советской аспирантке, этого не забыть и 30 лет спустя.
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меня интересует 2 момента: прогулки и общение с другими людьми (причём как обязательное так и ограничение оного; пыткой считаю как постоянное присутствие другого человека, так и полное отсутствие контакта с людьми).
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В СИЗО общения много
Не помню, сколько там людей на 1 кв метр в украинских СИЗО.
Скоро Аваков угловников выпустит, из-за коронавируса.
Наообщаетесь.
Оружие есть?
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в австралийских гостиницах? но сейчас не до комфорта.
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