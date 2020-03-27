 Армия Австралии будет следить за соблюдением карантина лицами, прибывшими из-за границы, - премьер Моррисон

"Мы будем поддерживать их (карантинные меры. - Ред.) с помощью вооруженных сил Австралии, которые помогут в соблюдении этих мер", - заявил Моррисон в своем обращении к народу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Он отметил, что прибывающие в страну будут помещены на карантин в гостиницы и другие жилые помещения на две недели, прежде чем смогут вернуться домой. Оплату за проживание лиц на карантине правительство берет на себя.
Распоряжение вступает в силу с воскресенья 29 марта.
Премьер подчеркнул, что власти также предпримут более эффективные меры для обеспечения изоляции тех, кто же находится на карантине.
Моррисон заявил, что такие меры вводятся в связи с ростом завезенных случаев заражения коронавирусом COVID-19.
"Две третьи случаев (заражения. - Ред.) наблюдаются у австралийских путешественников", - добавил премьер.
Отмечается, что накануне в Австралию возвратились более 7 тыс. жителей страны.
Согласно подсчетам университета Джонса Хопкинса, по состоянию на пятницу, в Австралии диагностировали 3,143 случаев заражения COVID-19, зафиксировано 13 летальных исходов. Между тем, 194 заболевших выздоровели.
А в жилье, предоставляемом мигрантам, я жила 3 месца.
Это просто квартиры, с мебелью, с постельным бельем, полетенцами, кастрюлями, тарелками-ложками-вилками, короче абсолютно со всем. вообще со всем.
Телевизора не было, а также телефона
Телефон был на лстничной клетке, платный.
На столе стоял ящик с продуктами.
Также продукты были в холодильнике.
Мне, нищей советской аспирантке, этого не забыть и 30 лет спустя.
Не помню, сколько там людей на 1 кв метр в украинских СИЗО.
Скоро Аваков угловников выпустит, из-за коронавируса.
Наообщаетесь.
Оружие есть?