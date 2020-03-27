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 Полгода тюрьмы и штраф в $10 тыс.: Сингапур ужесточил наказание за нарушение правил карантина

Власти Сингапура в рамках ужесточения мер против распространения коронавируса COVID-19 решили приговаривать к тюремному заключению тех лиц, кто преднамеренно будет нарушать дистанцию с окружающими людьми и вставать или садиться к ним ближе чем на метр.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNA.

Нарушителей правил могут отправить в тюрьму сроком до шести месяцев и/или оштрафовать на сумму до $10 тыс.

Такие же наказания грозят руководству предприятий, которые не обеспечат рассадку посетителей на дистанции как минимум один метр или не смогут гарантировать достаточно расстояния между посетителями, стоящими в очереди.

Кроме того, власти Сингапура объявили такие карантинные меры как закрытие баров и кинотеатров и отмена крупных мероприятий. Однако в Сингапуре полномасштабный карантин пока что не введен. Работать с описанными ограничениями продолжают музеи, торговые центры и туристические локации.

На данный момент в Сингапуре выявлены 683 случая заболевания коронавирусом и два летальных исхода у пациентов с COVID-19.

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Всего, по данным американского университета имени Джона Хопкинса, в мире подтверждены 532 тыс. 788 случаев COVID-19. Скончались 24 тыс. 77 человек, выздоровели 122 тыс. 672 человека.

Источник: https://censor.net.ua/n3184739
 
 
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Такі міри не пошкодили б і нам. А то багатьом "скучившим за ненькою", які повернулися в Україну, не сидиться вдома, бо "нуууудно".
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Жесть конечно, попробуй там при их плотности населения постоянно соблюдать дистанцию.
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Жесть конечно, попробуй там при их плотности населения постоянно соблюдать дистанцию.
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Такі міри не пошкодили б і нам. А то багатьом "скучившим за ненькою", які повернулися в Україну, не сидиться вдома, бо "нуууудно".
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он не расписывается за тебя - а подсказывает тебе место для лечения...
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Картина з Чехії: Не працюючих циганів хочуть заставити законом не працювати. Виходять на вулицю протестувати проти насильства над ними.
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І заграв новими красками "секс по телефону".
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В Україні такі заходи не спрацюють, у нас діджилізація і73% сидить у смартфоні.
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захочеш жить - и не так раскорячишься
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