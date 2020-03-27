 Два новых случая инфицирования коронавирусом зарегистрированы на Житомирщине, - ОГА

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Житомирской ОГА.

"Это летальный случай у жительницы города Радомышль, у жителя города Житомир и два новых случая, которые были зарегистрированы 26 марта в Бердичевском и Малинском районах", - сказано в сообщении.

Как сообщает ГУ "Житомирский областной лабораторный центр МЗ Украины", за минувшие сутки исследовался материал пяти больных. По результатам исследований COVID-19 обнаружен у двух человек.

"Всего за период мониторинга за состоянием заболеваемости COVID-19 с 29 января по 9:00 27 марта поступил материал с подозрением на заболевание от 35 больных (с 12 админтерриторий): Радомышльский - 1, Емильчинский - 2, Хорошевский - 3, Андрушевский - 3, Бердичевский - 6, Новоград-Волынский - 1, Народицкий - 2, Брусиловский - 2, Коростенский - 1, г. Житомир - 12, Малинский - 1.

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У 30 человек диагноз не подтвержден, а материал, который поступил 26 марта от больного с Хорошевского района - в работе", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что ГУ Житомирского областного лабораторного центр МЗ Украины работает в условиях карантина и повышенной готовности: созданы мобильные группы, происходит чередование специалистов в нерабочее время и в выходные дни. Противоэпидемические мероприятия в очагах инфекции продолжаются.

Отмечается также, чтобы уберечь себя и своих родных и близких от заболевания коронавирус, необходимо соблюдать режим самоизоляции и общих правил гигиены.

Напомним, что с 16 марта на территории области в течение 30 суток будут действовать карантинные мероприятия, за нарушение которых предусмотрена ответственность. А с 25 марта на всей территории Украины введен режим чрезвычайной ситуации и продлен карантин до 24 апреля.