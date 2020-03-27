 "Нафтогаз" предложил Кабмину украинский индикатор для установления цены газа для населения, - Коболев

Об этом сказал председатель НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Когда независимый оператор ГТС, который сейчас не входит в группу "Нафтогаз" проводил свой тендер, он был очень конкурентный. Мы понимали в "Нафтогазе", что там может быть уменьшение цены по сравнению с импортным паритетом. Как только это произошло, мы предложили правительству использовать новый ценовой индикатив, который является украинским, а не европейским, для установления цены газа для населения", - отметил Коболев.

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Таким образом, "Нафтогаз" предложил газсбытам покупать газ дешевле и снизить конечную цену для населения.

"Мы решили найти рыночную возможность в "Нафтогазе" - и если она появится, снизить цену на газ. Украинский рынок газа перенасыщен, поскольку все готовились к кризису, к отказу Газпрома поставлять газ. Эта подготовка перенасытила хранилища газа", - пояснил Коболев.