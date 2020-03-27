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 "Нафтогаз" предложил Кабмину украинский индикатор для установления цены газа для населения, - Коболев

НАК "Нафтогаз Украины" предложила правительству украинский индикатор цен на газ, что позволило снизить его цену для населения.

Об этом сказал председатель НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Когда независимый оператор ГТС, который сейчас не входит в группу "Нафтогаз" проводил свой тендер, он был очень конкурентный. Мы понимали в "Нафтогазе", что там может быть уменьшение цены по сравнению с импортным паритетом. Как только это произошло, мы предложили правительству использовать новый ценовой индикатив, который является украинским, а не европейским, для установления цены газа для населения", - отметил Коболев.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": У "Нафтогаза" достаточный запас прочности для прохождения периода чрезвычайной ситуации, - Коболев

Таким образом, "Нафтогаз" предложил газсбытам покупать газ дешевле и снизить конечную цену для населения.

"Мы решили найти рыночную возможность в "Нафтогазе" - и если она появится, снизить цену на газ. Украинский рынок газа перенасыщен, поскольку все готовились к кризису, к отказу Газпрома поставлять газ. Эта подготовка перенасытила хранилища газа", - пояснил Коболев.

Источник: https://censor.net.ua/n3184735
 
 
 Топ комментарии
 
Читаем и выполняем Конституцию Украины, касательно кому принадлежит земля и недра. А тарифы должны бать справедливыми по платёжеспособности населения. Субсидии это унижение людей коррупционная кормушка негодеяв.
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Опять зеленая песня? Ручки чешутся сменить набсовет, выкинуть ненавистного Коболева и загнать Нафтогаз в убытки на радость Фирташу? Проходили уже при овоще, идите нахер, зеленые дебилы.
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Фирташ удавится, чтоб дешевле. Он и так ждёт не дождётся, когда зеленые поменяют руководство Нафтогаза, чтобы снова облгазы брали газ "в долг" и драли деньги с населения, загоняя Нафтогаз в убытки. А потом ВР спишет несколько десятков миллиардов, как уже было при овоще.
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Страна непуганных идиотов. случайных особей во власти, полезных городских сумасшедших, упырей на должностях в Госкомпаниях, иностранцев с огромными зарплатами в наблюдательных советах.......
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Опять зеленая песня? Ручки чешутся сменить набсовет, выкинуть ненавистного Коболева и загнать Нафтогаз в убытки на радость Фирташу? Проходили уже при овоще, идите нахер, зеленые дебилы.
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тебе к доктору притрушенное агрессивное. отрабатываешь мерзость.
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шо,кацапня,нєгадуєш?нема куди газ із труб пхати? "Нафтогаз" запропонував Кабміну український індикатор для встановлення ціни газу для населення, - Коболєв - Цензор.НЕТ 9760
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Читаем и выполняем Конституцию Украины, касательно кому принадлежит земля и недра. А тарифы должны бать справедливыми по платёжеспособности населения. Субсидии это унижение людей коррупционная кормушка негодеяв.
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кацапа,не морочь голову своей кацапосправедливостью.тарифы должны регулироваться спросом и предложением,рыночным механизмом.
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Кто мешает вам самому добывать эти недра???
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Фирташ удавится, чтоб дешевле. Он и так ждёт не дождётся, когда зеленые поменяют руководство Нафтогаза, чтобы снова облгазы брали газ "в долг" и драли деньги с населения, загоняя Нафтогаз в убытки. А потом ВР спишет несколько десятков миллиардов, как уже было при овоще.
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Нафтогаз это полностью коррупционная надстройка. которая не выполняет НИ КАКИХ функций кроме контроля и увода финансовых потоков под управлением внешнего управлени. Ни добычи и её развития, увеличения, ни транспортировки, ни распределения газа, ни мдоренизации газопроводов.
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И что пародоксально в "законе" с продлённым контрактом. И ВСЕ это знают. Вот так и живём, сглатываем.
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Бутусов сказал что теперь всех ватников , колорадов и адептов рюзкого миря , на Цензоре , будут отмечать таким флажком . "Нафтогаз" запропонував Кабміну український індикатор для встановлення ціни газу для населення, - Коболєв - Цензор.НЕТ 3221 .
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Флаги присваивают по менталитету. Ты - ватник рускомирский, тебе и аквафреш на лоб!
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Я б тебе еще и на лбу флаг московитский вытатуировал.
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Ну конечно же мошенник и бандит . Потому что посмел "нагнуть " гаспрём . "Нафтогаз" предложил Кабмину украинский индикатор для установления цены газа для населения, - Коболев - Цензор.НЕТ 5831 .
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....Потому что раньше он Нафтогазом не руководил .
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Ой а як *премії для мами в Штати * ? "Нафтогаз" запропонував Кабміну український індикатор для встановлення ціни газу для населення, - Коболєв - Цензор.НЕТ 6342
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Думал совесть проснулась, а оказывается газ некуда девать. Топите до августа)
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Уже давно подана петиция Зеленскому, что-бы он ликвидировал "газовую мафию", но всем плевать - https://petition.president.gov.ua/petition/88634
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Что ж ты паскуда прошлой зимой индикаторы не предлагал Когда по 8.40 газ был А сейчас суетишься когда нефть по 25 и газ соответственно вниз поползёт вслед за нефтью Тварь барыжная бонусы миллионные себе начислял когда люди плодовые деревья рубали на дрова потому что за газ заплатить не могли
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