 Два человека с подозрением на COVID-19 обратились в больницу на Львовщине, - ОГА

Об этом сообщает пресс-служба Львовской ОГА, передает Цензор.НЕТ.
Обратились люди из городов Борислава и Мостиска.
Сейчас на лечении в областной инфекционной клинической больнице - 55 человек.
На самоизоляции находятся 58 человек. За все время выписано - 38 пациентов.
Состояние всех больных - средней тяжести или близкое к удовлетворительному. У 1 пациентки приближено к тяжелому. Всего на Львовщине за все время с подозрением на COVID- 9 обратился 151 человек.
для иммунитета хорошо есть чеснок и лук
ПОКА ВСЕ СИДЯТ ПО ДОМАМ , можно провести оздоровительную диету
1. Надавить целую головку чеснока , выдавить сок одного лимона , заправить оливковым маслом
Данную смесь можно намазывать на подсушенный белый хлеб
2. Надавить головку чеснока , заправить оливковым маслом и посыпать ОРЕГАНО
НА белый подсушенный хлеб- прямо итальянский вкус
3. ЛУК
Мелко нарезать , выдавить пол-лимона , через 10 мин заправить оливковым маслом
И можно добавлять в салаты и просто с хлебом
БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ