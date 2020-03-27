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 Два человека с подозрением на COVID-19 обратились в больницу на Львовщине, - ОГА

В период с 22:30 26 марта по 08:00 27 марта, в области с подозрением на коронавирусную инфекцию обратилось еще 2 человека.

Об этом сообщает пресс-служба Львовской ОГА, передает Цензор.НЕТ.

Обратились люди из городов Борислава и Мостиска.

Сейчас на лечении в областной инфекционной клинической больнице - 55 человек.

На самоизоляции находятся 58 человек. За все время выписано - 38 пациентов.

Состояние всех больных - средней тяжести или близкое к удовлетворительному. У 1 пациентки приближено к тяжелому. Всего на Львовщине за все время с подозрением на COVID- 9 обратился 151 человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 44 человека с подозрением на коронавирус находятся во Львовской инфекционной больнице, - ОГА

Два человека с подозрением на COVID-19 обратились в больницу на Львовщине, - ОГА 01

Источник: https://censor.net.ua/n3184734
 
 
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Форумчане, укрепляйте иммунитет
для иммунитета хорошо есть чеснок и лук
ПОКА ВСЕ СИДЯТ ПО ДОМАМ , можно провести оздоровительную диету
1. Надавить целую головку чеснока , выдавить сок одного лимона , заправить оливковым маслом
Данную смесь можно намазывать на подсушенный белый хлеб
2. Надавить головку чеснока , заправить оливковым маслом и посыпать ОРЕГАНО
НА белый подсушенный хлеб- прямо итальянский вкус
3. ЛУК
Мелко нарезать , выдавить пол-лимона , через 10 мин заправить оливковым маслом
И можно добавлять в салаты и просто с хлебом

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ
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Що за тупі поради - головка часника, цілий лимон... прівєт гастрит із виразкою....дієта для довбнів які хочуть за пару днів угроби тишлунок
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Лучше купить 70% самогон,питьевой или изопропиловый спирт и сделать антисептик. Плюс купить перчатки, очки, сшить ватно-марлевве маски. Пока можно. Скоро из дома будет не выйти. Как в фильмах о ядерной войне.
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Де тести? Доки будуть гадати на пальцях і підозрювати?
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