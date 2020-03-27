 Два человека с подозрением на COVID-19 обратились в больницу на Львовщине, - ОГА

Об этом сообщает пресс-служба Львовской ОГА, передает Цензор.НЕТ.

Обратились люди из городов Борислава и Мостиска.

Сейчас на лечении в областной инфекционной клинической больнице - 55 человек.

На самоизоляции находятся 58 человек. За все время выписано - 38 пациентов.

Состояние всех больных - средней тяжести или близкое к удовлетворительному. У 1 пациентки приближено к тяжелому. Всего на Львовщине за все время с подозрением на COVID- 9 обратился 151 человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 44 человека с подозрением на коронавирус находятся во Львовской инфекционной больнице, - ОГА