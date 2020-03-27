 Девять случаев заболевания COVID-19 подтверждены в Ривненской области, - ОГА

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Ривненской ОГА.

"Ривненский областной лабораторный центр провел исследования ПЦР-методом биоматериала двух женщин с Сарненского района, у которых предварительно был положительный результат по экспресс-тестам. Также проверили шесть других пациентов, которые лежали в инфекционном отделении Сарненской ЦРБ, а также умершую мать одной из вышеупомянутых женщин. Коронавирус подтвердился во всех девяти случаях. Сейчас больные изолированы. Состояние стабильное. Проводятся все необходимые медицинские процедуры", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что в области продолжают внедрять жесткие меры для недопущения мощной вспышки коронавирусной инфекции.

Так, 25 марта на основании постановления Правительства областная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС приняла решение о введении в Ривненской области режима чрезвычайной ситуации.

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Приостановлена ​​работа рынков, развлекательных заведений, фитнес-центров. Исключение составляют только аптеки, продуктовые магазины, супермаркеты и АЗС.

Перевозчикам Ривненской области начали выдавать первые согласования на спецперевозки.

Школьники и студенты обучаются дистанционно. Педагоги разъяснили два развития событий по дальнейшему обучению.

Ограничена работа ЦНАП, государственных учреждений, оказывающих социальные услуги.

Из-за карантина религиозные общины Ривненской области переводят свои богослужения в онлайн.

Ривненская область получила медицинский груз из Китая. Оперативный штаб при РОГА предварительно распределил защитные средства и тесты для диагностики коронавируса. Все 1878 тестов ПЦР передали в областной лабораторный центр. 5000 экспресс-тестов были распределены и переданы в 27 лечебно-профилактических учреждений. Костюмы защиты, в первую очередь, направлены для медиков скорой.

В Ривненской ОГА состоялись встречи с руководителями и владельцами аптечных сетей, во время которых говорилось о работе аптечных заведений в период карантина, содействии в организации проезда фармацевтов к месту работы. Также было акцентировано внимание на особом контроле за качеством медикаментов и средств защиты и ценовой политикой.

Запасы медицинских масок и средств защиты в аптеках Ривненщины обновляются ежедневно.

Государственная служба по лекарственным средствам и контролю за наркотиками в Ривненской области обнародовала перечень круглосуточных аптек и аптек, предоставляющих услуги онлайн.

Аптечная сеть "Ривнефармация" наладила производство спиртосодержащих антисептиков.

В медицинских учреждениях области в целом подготовлено 417 койкомест, при необходимости, их количество можно увеличить до 600. Два инфекционных отделения области определены базовыми для работы в сложных условиях на случай борьбы с коронавирусом. При необходимости будут задействовать все больницы.

Во время карантина социальные работники будут заботиться о пожилых людей. Сейчас такие услуги предоставляют 27 территориальных центров и центров социального обслуживания в районах и сельских советах, отделов социальной защиты и тому подобное. Такие учреждения есть и в объединенных общинах.

Во время карантина в Ривном, Сарнах и Дубно военнослужащие ВСУ, Нацгвардии и сотрудники Нацполиции совместно обеспечивают правопорядок.

В области осуществляется постоянный мониторинг в режиме онлайн эпидситуации. Отработан алгоритм взаимодействия с ведомствами ГСЧС, Национальной полиции Украины, СБУ, Государственной пограничной службы, прокуратуры.

Продолжается работа круглосуточного оперативного штаба при РОГА, ежедневно его представители проводят онлайн брифинги через FB-страницу ОГА, отвечают на вопросы журналистов и граждан.

Горячая линия 0800500078 обработала более 1500 звонков.