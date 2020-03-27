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 Политика Украины, Экономика
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 Последствия мертвой экономики могут быть страшней последствий коронавируса, - "слуга народа" Радуцкий

У нас банально не хватит средств удержать социальную сферу, если все остановится.

Об этом на свойе странице в Фейсбуке написал нардеп от СН, глава комитета ВР по здравоохранению Михаил Радуцкий, передает Цензор.НЕТ.

"Из Азии поступают шокирующие данные - местная экономика упала даже ниже, чем ожидалось. Это настоящий обвал. Для экономики Евросоюза последствия будут еще более жесткими. Итак, это большая ошибка - пытаться полностью остановить жизнь в стране. Экономика должна работать. Вчера Президент заявил, что Украина не должна остановиться. И я с этим согласен. Наша задача №1 - организовать карантин, но при этом не разрушить экономику. В США есть ресурсы фактически раздать населению и бизнесу 2 трлн. долларов. У нас такой возможности нет". - заявил Радуцкий.

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"Последствия мертвой экономики могут быть гораздо страшнее последствий коронавируса. И это не только социальный взрыв, а и техногенные катастрофы в результате недофинансованости инфраструктуры. Вместо остановки предприятий гораздо эффективнее ввести полную изоляцию людей из группы риска - пенсионеров после 60, онкобольных, больных диабетом. И обеспечить за счет социальных работников, за счет "Красного креста", волонтеров всем жизненно необходимым, чтобы люди не выходили из дома, пока длится карантин. Нам надо спасти именно эту группу людей. Уничтожив экономику - мы их не спасем, у нас банально не хватит средств удержать социальную сферу, если все остановится", - пояснил нардеп.

"Вот каким должен быть режим работы предприятий на время карантина: всех сотрудников, которые могут работать дистанционно, перевести на удаленный доступ. В помещениях соблюдать дистанцию ​​3-5 метров между людьми, масочный режим, режим гигиены, антисептики. Если есть такая возможность - сделать посменный режим, чтобы снизить концентрацию сотрудников в помещении. Эти меры могут разработать санитарные врачи - уверен, их компетенции для этого хватит. Все предприятия должны получить инструкции - как организовать безопасную работу на период карантина. Поэтому сегодня мы советуемся с экспертами - при комитете есть экспертный совет, куда входят медики, санитарные врачи. Консультируемся с иностранными коллегами по этому поводу. Должны быть разработаны четкие рекомендации и стандарты - чтобы на каждом предприятии каждый руководитель знал, какие методы защиты работают, а какие нет. В настоящее время люди получают всю информацию из интернета. И главное: мы должны постепенно весь бизнес перевести на рельсы максимально безопасной, но все-таки работы. Потому что Украина может не справиться с последствиями длительной остановки экономики", - резюмировал Радуцкий.

Последствия мертвой экономики могут быть страшней последствий коронавируса, - слуга народа Радуцкий 01
Последствия мертвой экономики могут быть страшней последствий коронавируса, - слуга народа Радуцкий 02

Источник: https://censor.net.ua/n3184732
 
 
 Топ комментарии
 
кРадуцкиой заговорил. Тебе бы на допросы ходить.
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Поэтому он чтобы поправить свое экономическое положение продал маски в другие страны.
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Радуцкий., Радуцкий, Радуцкий??? Это не тот подонок Радуцкий из ОПГ "Слуга народа", который маски в Китай из Госрезерва продал и на этом нажился? Ну, и ЗЕ видимо с Гончаруком откатил долю.
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кРадуцкиой заговорил. Тебе бы на допросы ходить.
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Должны работать это правильно,предлагаю все свободное время от заседаний в раде СЛУГИ НАРОДА должны волонтерить в больницах спасать больных короновирусом а так же их жены родители .А народ посмотрит как вы работаете и тоже поможет.
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Поэтому он чтобы поправить свое экономическое положение продал маски в другие страны.
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Так он свое экономическое положение и поправил за счет Госрезерва.
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пан Радуцький радить між іншим "масочний режим". Громада, а де їх взяти якщо пан Радуцький продав їх і трошки зароблене положив собі на карман?
я не знаю як це назвати, хіба що МАРОДАР!... радить воно
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Я б так волів, що б тілько оті накручені - " 73?..43????" А коли взяти " De facto..." Питаннячко Наслідки мертвої економіки можуть бути страшнішими за наслідки коронавірусу, - "слуга народу" Радуцький - Цензор.НЕТ 1838 ???
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Дибилы, отстаньте от предприятий - пусть люди работают без всяких ограничений, единственное ограничение - возраст. Пенсионеры - пусть сидят на карантине, а люди не из группы риска спокойно работают и передвигаются по городу без каких-либо ограничений. Маски в нашей стране - это зло, их не будут менять регулярно - раз в час, а будут носить целый день - от этого только больше риск подхватить вирус через маску...
Отмените нах..й эти маски шоу - в нашей стране - это зло, люди не могут каждый день покупать по 10 масок по 25 - 30гр.
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Романе, дебіли не відстануть, -то є їхнє поціляння - вбити економіку України.
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Ну що ж, доведеться трохи потрясти "слугов нарида".А, можливо, і не трохи... Такого сценарію бажаєте?..
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Не надо. Мудрый нарид должен испить эту чашу до конца.

Чудо голодания должно принести просветление в заспанные телесериалами мозги.
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Радуцкий., Радуцкий, Радуцкий??? Это не тот подонок Радуцкий из ОПГ "Слуга народа", который маски в Китай из Госрезерва продал и на этом нажился? Ну, и ЗЕ видимо с Гончаруком откатил долю.
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Так с чего эта сволочная мразь своё хлебало разевает в интервью, а не у следака СБУ? Аааааа, долю ЗЕ заслал и этим ж...пу свою прикрыл.
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И обратите внимание, друг мой, что кудато исчезли яростные борцуны с "барыгой" Порохом. Такие как Саакашвили, Егорка Соболев, Наем, СерЛещ и прочие Сэмэны. Где они? Ни гу гу. Ни тебе брожения по Киеву с завыванием аля шафер на еврейской свадьбе "Киев вставай!", ни тебе личных палаток как в Маринском парке или на трассе Одесса-Рени, ни чего. Коров языком слизала этих продажных тварей?
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А у ***** и леща вроде как жизнь наладилась. высокая зарплата за низашо, им хорошо Наслідки мертвої економіки можуть бути страшнішими за наслідки коронавірусу, - "слуга народу" Радуцький - Цензор.НЕТ 7199
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О! КАСАДРНДРА! но кто услышит сейчас голос разума. Все ощутят на себе последствия- мародерство, разбой и так далее.
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они уже людей так зашугали, что теперь сами не рады... просто идиоты - и люди и власть
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Этот текст ему написала группа толковых ребят. По сравнению с предыдущими высказываниями есть большой прогресс.
А вот по волонтерским движениям и обеспечением "группы риска", которая кстати правильно обозначена в тексте, надо организовывать "на местах". В каждой многоэтажке можно найти желающих кто будет разносить пенсионерам и др. "группы риска " по квартирам, провести с ними инструктаж по мерам безопасности. Вместо того, чтобы 10 пенсионерок ходили по магазинам, пусть сходит пара ребят и поставит им пакеты под верь и позвонит. Телефоны есть у всех пенсионерок.
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В України три біди - падіння економіки, коронавірус і клоуни.
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тільки рахувати потрібно сзаду на перед... у Вашому переліку
тобто - кловуни, коронавірус (пандемія), падіння економіки (криза)
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Все таки среди "слуг" не все идиоты. Думаю % 20 излечимо, по мере своего развития.
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Надеешься избежать встречи с вирусом???? От она, система освіти в действии...
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Поздно - год назад уже из дома на выборы сходили .
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Это тот который все маски в Китай продал ?
Радуцкий, по тебе 111-я статья плачет. Не отмажешься.
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План ЗЕ : " Угробить Украину и списать все на вирус . "
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Зелю, похоже, уже замочили в сортирте. Его нигде нет.
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Никто его не мочил . Само обоссалось , сидит дома и видосики снимает .
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Зеленский впал в прострацию и теперь никто. Всем рулит Аваков и к нему вопросы. При таком положении вещей вся власть перейдет к МВД и лично Авакову. Кому война а кому мать родна....
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Что значит "власть перейдёт к Авакову" ? МВД имеет чёткий набор обязанностей, ограниченнный узким кругом: охраной правопорядка.
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Как по мне, так лучше уже Аваков чем абсолютно бесполезный и безграмотный Нелох Оманский.
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нет не лучше. просто надо надо давать доступ к президенту толковым советникам
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ЗЕбил, не надо выбирать во власть нариков- гнусавых
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Всех кого хотят полностью "изолировать" , что бы их визуально опознавать наверное скажут нашить на одежду знаки ( ну как в свое время в гетто). Только у нас из 37 миллионов ,11 миллионов пенсионеров "значков" не хватит.
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Радуцкий ,не переводи стрелки. Каждому своё. Пора понять и осмыслить свою личную
ответственность за здравоохранение в Украине. Лозунгов от тебя наслышались.
Маски и средства индивидуальной защиты в аптеки ! Контролируйте цены на них
и на лекарства ! Где парацетамол ? Обеспечивайте и контролируйте наличие
аппаратов для вентиляции лёгких! Прекрати демагогию !
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З вуст цієї мерзоти, це звучить особливо цинічно
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Вирус пройдет через каждого и это аксиома. Смертность порядка 0.3 процента популяции. Никакими ношениями масок и погружением в хлорку вирус, передающийся воздушно-капельным путем, не остановить. А остановка жизни страны лишит средств к существованию людей и приведет к тому, что на каждого погибшего о вируса прийдется десять погибших от страха и насилия. Белорусь - единственная страна с мудрым и ответственным руководителем.
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"слуга народа" Радуцкий/ Алиби. алиби, алиби./Пальчевский обвинил Радуцкого в продаже масок за границу. Радуцкий (в ответ): "не надо меня обвинять в преступлениях лишь потому, что я еврей".
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Зебилы, почему мародер Радуцкий еще не арестован за вывоз 930 тонн масок из Госрезерва в Китай во время эпидемии?
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И что нового Вы услышали ? Об этом в мире уже только ленивый не сказал .
Дело Радуцкого -это медицина ,а он нам подсовывает то Скалецкую ,то Емца.
Слова правильные ,а дела все в бизнесе ,зубы заговаривает.
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Я, паніко, вже переписав пост, бо не звернув увагу на прізвище зебіла.
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Да некоторые представители - вообще результат неудачной поллюции.
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" Карантин . Сижу дома . Маску пошил . Антисептик изготовил . Теперь занят созданием вакцины ."
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самоизоляция-самодиагностика-самолечение-саморазвлечение-самовыздоровление - отличная забота государства
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Вопрос по существу. Сколько заявлений на Радуцкого накатал "право- правдоборец" Портнов? А что ж так?
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Це той Радуцький що всі запаси масок продав? Наживаються на смерті? Привели країну до такого сплеску вірусу, бо понавозили людей із-за кордону, не ізолювали, дали можливість заразити людей у всіх містх, захищатися немає чим, бо в аптеках масок і антисептіків немає до цього часу. То це ви такі професіонали? І ваам не вірю навіть пів слова. Їжте тих пів вареника, за якого кричали на виборах. Ви ще й нарід обманули, профани!
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Уже все...уже умерла...
То о чем шепчет этот зебил нужно было делать сразу...а не после того как все стало колом...
Запустить теперь очень сложно...
Да и что бы запустить экономику нужно разрешить работать всем...и магазинам промтоваров...и рынкам...
Что толку разрешить работать предприятиям если у них нет сбыта??
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А якими будуть наслідки продажу тисячі тон масок в умовах епідемії???
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Никакими. Вирусу пох на любые маски и респираторы . Остаются для инфильтрации уши и глаза.
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Хворі і лікарі маски носити мусять!

І так, згоден, решті - маски до одного місця... Але чому, блін, у нас в Києві без маски не зайдеш ані в тролейбус, ані в АТБ???
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Желательно расстрел ,хотя бы моральный ,показательный ,со всех СМИ Украины.
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Не все "Воры Народа" успеют сбежать, а только лишь не многие. В.Кличко ))
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Ещё один под Трампа косит. Экономист херов. Зарплату увеличте медикам. Раскошельтесь из сворованного на обеспечение медицины всем необходимым. А экономика не твое дело.
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То есть как это - экономика не его дело", когда Радуцкий маски зарубеж загнал?
Как это "экономика не его дело", когда он такой удачливый бизнесмен?
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Дивно чути такі розумні речі з уст "зеленого" - мабуть і там є нормальні люди. А-а-а, пардон, не звернув увагу на прізвище - це тот, який наживався на крові хворих. Накрався, тепер можна і державного діяча з себе строїти.
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надо было как Хазанов в "Ералаше": "no sono malato" - я не больной
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Сначала они перекрывают полностью транспорт, блокируя работу экономики, а потом говорят, айайай, экономика не работает. Что же будет, как же так? Давайте работать.
А мозгов изначально о последствиях подумать не хватает?
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Это называется несколько иначе.
Статья 111-я УК поясняет правильно.
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Слушайте его, украинцы.
Бизнесмен, продавший мед. маски зарубеж, не может ошибаться в отношении экономики.
Статья 11-я УК Украины.
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Уважаемые,а что каждый из вас сделал для борьбы с эпидемией?
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Конкретно Радуцький продав запас масок за кордон під час пандемії, тепер він авторитетно розповідає про розквіт і падіння Риму.
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Эти мантры про "недостаток средств" уже даже не напрягают.У вас же напихано по карманам столько,что нормальный человек за несколько жизней физически не сможет потратить.Скоро ситуация расставит точки над "і".
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Хтось повинен шити маски,щоб кРадуцький міг їх продати за кордон "!
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О, каким патриотом Украины заделался продаваец мед. масок Радуцкий, после того, как Европа (а сегодня и Китай) закрыли для иностранцев границы!
Этот рост патриотизма среди зеленой швали мы будем наблюдать все больше и больше.
Статья 111-я, Радуцкий.
Это если вообще суд будет.
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дождь смоет эту грязь зелёных пони
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набагато ефективніше запровадити повну ізоляцію людей з групи ризику - пенсіонерів після 60, онкохворих, хворих на діабет. І забезпечити за рахунок соціальних працівників, за рахунок "Червоного хреста", волонтерів все життєво необхідне, щоб люди не виходили з дому, поки триває карантин. Нам треба врятувати саме цю групу людей. Знищивши економіку - ми їх не врятуємо, у нас банально не вистачить коштів втримати соціальну сферу, якщо все зупиниться", - пояснив нардеп

Змушений погодитись ,хоч і частково з ціим негідником кРадуцьким..
(Вакцина буде знайдена мінімум за рік..такий довгий карантин неможливий у жодній країні...)


"Соціальна дистанція" повинна забезпечуватись всюди..
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США хотят подешевле скупить все что плохо лежит, они хоть 5тлн дол напечатают.
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Ще один великий спеціаліст. Ізолювати пенсіонерів вдома - піти на роботу пошукати заразу - принести його пенсіонеру.
Ця логіка вже вчорашній день - доведено Британією.

Економіка - це результат діяльності людей. Будуть люди - буде економіка. Далі продовжувати?

Для нього схоже втрата надприбутків страшніша за коронавірус. Бо мабуть сам вдома закриється і перечекає. А ви ходіть, бо йому дітей годувати нічим.

Доречі, в нашому місті єдиний завод працює, тільки торгаші, яким заборонили на кожному куті щось продавати виють голосно.
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шо ты нам мозги з а с ераешь радуцкий ты кому **** наши маски продал? блин ну как слуга так весь в г а вне.... Боже, зельц, ты кого в свою команду понабирал?
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Гнать эту Зелёную шушару и подальше от Украины
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На наступному тижні у нас щодня будуть вмирати десятки людей,при чому не ті кому за 80.ЧЕРЕЗ 2 тижні сотні.А найгірше, коли щодня будуть вмирати незахищені лікарі а в лікарнях не буде місця навіть в коридорі. А цей ІПАНУТИЙ ПРОФФЕССОР, який мав би давати коментарі правоохоронним органам(відсутнім) і сидіти в тюрмі продовжує вчити як жити.На владу і медицину радуцького не надійтесь.Багато робіт неможливо зупинити,але максимум ізоляціі і мінімум контактів по можливості. І ГОЛОВНЕ БЕЗ ПАНІКИ!
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Раздуплилось.У тебя есть целый мвдешный министр с кучей подчинённого народа в полмиллиона или больше,вот его и обязуй обеспечением людей из группы риска.
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