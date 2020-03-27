 Последствия мертвой экономики могут быть страшней последствий коронавируса, - "слуга народа" Радуцкий

Об этом на свойе странице в Фейсбуке написал нардеп от СН, глава комитета ВР по здравоохранению Михаил Радуцкий, передает Цензор.НЕТ.
"Из Азии поступают шокирующие данные - местная экономика упала даже ниже, чем ожидалось. Это настоящий обвал. Для экономики Евросоюза последствия будут еще более жесткими. Итак, это большая ошибка - пытаться полностью остановить жизнь в стране. Экономика должна работать. Вчера Президент заявил, что Украина не должна остановиться. И я с этим согласен. Наша задача №1 - организовать карантин, но при этом не разрушить экономику. В США есть ресурсы фактически раздать населению и бизнесу 2 трлн. долларов. У нас такой возможности нет". - заявил Радуцкий.
"Последствия мертвой экономики могут быть гораздо страшнее последствий коронавируса. И это не только социальный взрыв, а и техногенные катастрофы в результате недофинансованости инфраструктуры. Вместо остановки предприятий гораздо эффективнее ввести полную изоляцию людей из группы риска - пенсионеров после 60, онкобольных, больных диабетом. И обеспечить за счет социальных работников, за счет "Красного креста", волонтеров всем жизненно необходимым, чтобы люди не выходили из дома, пока длится карантин. Нам надо спасти именно эту группу людей. Уничтожив экономику - мы их не спасем, у нас банально не хватит средств удержать социальную сферу, если все остановится", - пояснил нардеп.
"Вот каким должен быть режим работы предприятий на время карантина: всех сотрудников, которые могут работать дистанционно, перевести на удаленный доступ. В помещениях соблюдать дистанцию 3-5 метров между людьми, масочный режим, режим гигиены, антисептики. Если есть такая возможность - сделать посменный режим, чтобы снизить концентрацию сотрудников в помещении. Эти меры могут разработать санитарные врачи - уверен, их компетенции для этого хватит. Все предприятия должны получить инструкции - как организовать безопасную работу на период карантина. Поэтому сегодня мы советуемся с экспертами - при комитете есть экспертный совет, куда входят медики, санитарные врачи. Консультируемся с иностранными коллегами по этому поводу. Должны быть разработаны четкие рекомендации и стандарты - чтобы на каждом предприятии каждый руководитель знал, какие методы защиты работают, а какие нет. В настоящее время люди получают всю информацию из интернета. И главное: мы должны постепенно весь бизнес перевести на рельсы максимально безопасной, но все-таки работы. Потому что Украина может не справиться с последствиями длительной остановки экономики", - резюмировал Радуцкий.
я не знаю як це назвати, хіба що МАРОДАР!... радить воно
Отмените нах..й эти маски шоу - в нашей стране - это зло, люди не могут каждый день покупать по 10 масок по 25 - 30гр.
Чудо голодания должно принести просветление в заспанные телесериалами мозги.
А вот по волонтерским движениям и обеспечением "группы риска", которая кстати правильно обозначена в тексте, надо организовывать "на местах". В каждой многоэтажке можно найти желающих кто будет разносить пенсионерам и др. "группы риска " по квартирам, провести с ними инструктаж по мерам безопасности. Вместо того, чтобы 10 пенсионерок ходили по магазинам, пусть сходит пара ребят и поставит им пакеты под верь и позвонит. Телефоны есть у всех пенсионерок.
тобто - кловуни, коронавірус (пандемія), падіння економіки (криза)
Радуцкий, по тебе 111-я статья плачет. Не отмажешься.
ответственность за здравоохранение в Украине. Лозунгов от тебя наслышались.
Маски и средства индивидуальной защиты в аптеки ! Контролируйте цены на них
и на лекарства ! Где парацетамол ? Обеспечивайте и контролируйте наличие
аппаратов для вентиляции лёгких! Прекрати демагогию !
Дело Радуцкого -это медицина ,а он нам подсовывает то Скалецкую ,то Емца.
Слова правильные ,а дела все в бизнесе ,зубы заговаривает.
То о чем шепчет этот зебил нужно было делать сразу...а не после того как все стало колом...
Запустить теперь очень сложно...
Да и что бы запустить экономику нужно разрешить работать всем...и магазинам промтоваров...и рынкам...
Что толку разрешить работать предприятиям если у них нет сбыта??
І так, згоден, решті - маски до одного місця... Але чому, блін, у нас в Києві без маски не зайдеш ані в тролейбус, ані в АТБ???
Как это "экономика не его дело", когда он такой удачливый бизнесмен?
кровіхворих. Накрався, тепер можна і державного діяча з себе строїти.
А мозгов изначально о последствиях подумать не хватает?
Статья 111-я УК поясняет правильно.
Бизнесмен, продавший мед. маски зарубеж, не может ошибаться в отношении экономики.
Статья 11-я УК Украины.
Этот рост патриотизма среди зеленой швали мы будем наблюдать все больше и больше.
Статья 111-я, Радуцкий.
Это если вообще суд будет.
Змушений погодитись ,хоч і частково з ціим негідником кРадуцьким..
(Вакцина буде знайдена мінімум за рік..такий довгий карантин неможливий у жодній країні...)
"Соціальна дистанція" повинна забезпечуватись всюди..
Ця логіка вже вчорашній день - доведено Британією.
Економіка - це результат діяльності людей. Будуть люди - буде економіка. Далі продовжувати?
Для нього схоже втрата надприбутків страшніша за коронавірус. Бо мабуть сам вдома закриється і перечекає. А ви ходіть, бо йому дітей годувати нічим.
Доречі, в нашому місті єдиний завод працює, тільки торгаші, яким заборонили на кожному куті щось продавати виють голосно.