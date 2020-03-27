 Последствия мертвой экономики могут быть страшней последствий коронавируса, - "слуга народа" Радуцкий

Об этом на свойе странице в Фейсбуке написал нардеп от СН, глава комитета ВР по здравоохранению Михаил Радуцкий, передает Цензор.НЕТ.

"Из Азии поступают шокирующие данные - местная экономика упала даже ниже, чем ожидалось. Это настоящий обвал. Для экономики Евросоюза последствия будут еще более жесткими. Итак, это большая ошибка - пытаться полностью остановить жизнь в стране. Экономика должна работать. Вчера Президент заявил, что Украина не должна остановиться. И я с этим согласен. Наша задача №1 - организовать карантин, но при этом не разрушить экономику. В США есть ресурсы фактически раздать населению и бизнесу 2 трлн. долларов. У нас такой возможности нет". - заявил Радуцкий.

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"Последствия мертвой экономики могут быть гораздо страшнее последствий коронавируса. И это не только социальный взрыв, а и техногенные катастрофы в результате недофинансованости инфраструктуры. Вместо остановки предприятий гораздо эффективнее ввести полную изоляцию людей из группы риска - пенсионеров после 60, онкобольных, больных диабетом. И обеспечить за счет социальных работников, за счет "Красного креста", волонтеров всем жизненно необходимым, чтобы люди не выходили из дома, пока длится карантин. Нам надо спасти именно эту группу людей. Уничтожив экономику - мы их не спасем, у нас банально не хватит средств удержать социальную сферу, если все остановится", - пояснил нардеп.

"Вот каким должен быть режим работы предприятий на время карантина: всех сотрудников, которые могут работать дистанционно, перевести на удаленный доступ. В помещениях соблюдать дистанцию ​​3-5 метров между людьми, масочный режим, режим гигиены, антисептики. Если есть такая возможность - сделать посменный режим, чтобы снизить концентрацию сотрудников в помещении. Эти меры могут разработать санитарные врачи - уверен, их компетенции для этого хватит. Все предприятия должны получить инструкции - как организовать безопасную работу на период карантина. Поэтому сегодня мы советуемся с экспертами - при комитете есть экспертный совет, куда входят медики, санитарные врачи. Консультируемся с иностранными коллегами по этому поводу. Должны быть разработаны четкие рекомендации и стандарты - чтобы на каждом предприятии каждый руководитель знал, какие методы защиты работают, а какие нет. В настоящее время люди получают всю информацию из интернета. И главное: мы должны постепенно весь бизнес перевести на рельсы максимально безопасной, но все-таки работы. Потому что Украина может не справиться с последствиями длительной остановки экономики", - резюмировал Радуцкий.



