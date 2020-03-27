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 Женщину с COVID-19, сбежавшую из столичной больницы, принудительно госпитализировали в Ивано-Франковской области

В Ивано-Франковской области полиция помогла госпитализировать в инфекционную больницу женщину, которая сбежала из столичного медучреждения. Правоохранители привлекут ее к административной ответственности.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом в Ивано-Франковске на брифинге заявил начальник полиции области Владимир Голубош.

"От коллег из Киева мы получили информацию, что гражданка самовольно покинула лечебное учреждение в Киеве. В 5 утра 25 марта был остановлен автомобиль, в котором эта гражданка передвигалась вместе с мужем, дочерью и зятем. Мы вызвали скорую и их доставили в областную инфекционную больницу. Там взяли необходимые анализы и обязательства о соблюдении самоизоляции. Указанная гражданка снова не соблюдала нормы. Поэтому уже собраны материалы о привлечении к административной ответственности", - сказал Голубош.

На брифинге отмечалось, что в Киеве женщине подтвердили Covid-19. Впрочем, у нее не было симптомов, поэтому она самовольно покинула лечебное учреждение.

По информации местных СМИ, речь идет о 39-летней женщине из Коломыйского района. В Киев она приехала из Бельгии. В столице женщина самовольно покинула Александровскую больницу, где ей поставили диагноз подозрения на COVID-19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Ивано-Франковщине коронавирус выявлен у местного священника

Источник: https://censor.net.ua/n3184731
 
 
 Топ комментарии
 
В Китае за такое растрел, в ЕС тюрьма за попытку убийства. А у нас что?
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передвигалась вместе с мужем, дочерью и зятем-- больная на голову Жінку з COVID-19, яка втекла зі столичної лікарні, примусово госпіталізували в Івано-Франківській області - Цензор.НЕТ 5493
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Ехала бы сразу в свой Ивано-Франковск. Нефиг было шастать по Киеву.
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"До Києва вона приїхала з Бельгії". Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3184731

Я так розумію, що її перевірили після прильоту, тому і ізолювали, коли виявилося, що вона носій вірусу, але ця **** втікла з родичами, які за нею приїхали.
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Ну шо, эпоха зе кошмара? Зеленожопые а шо вы не смеетесь?Жінку з COVID-19, яка втекла зі столичної лікарні, примусово госпіталізували в Івано-Франківській області - Цензор.НЕТ 6293
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передвигалась вместе с мужем, дочерью и зятем-- больная на голову
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Я тоже не понимаю зачем они все вместе за ней поехали.
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не очевидно. наплевательство на противоэпидемические меры не есть доказательство слабоумия. большинство преступников умны.
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главные что бы в твои глаза не попал это х..ов вирус
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мои естественные повадки очень похожи на противоэпидемические мероприятия: просто не люблю большие толпы и т.д. вероятность пострадать от "мууудрых мер" намного выше, чем от карантина.
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поверь от вируса пострадать можно намного жестче, в плоть до деревянного костюмчика с политиленом внутри
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от мер тоже. всё элементарно: усилить левый фланг можно только ослабив правый.
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В Китае за такое растрел, в ЕС тюрьма за попытку убийства. А у нас что?
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В Китае 4-х человек нарушивших режим карантина могут приговорить к смертной казни.
К смертной казни могут приговорить "пациентов, у которых подтверждено заражение коронавирусом, а также носителей патогена, которые отказываются от карантина и лечения или самовольно нарушают карантинный режим, а также посещают общественные места и транспорт"

Жінку з COVID-19, яка втекла зі столичної лікарні, госпіталізували в Івано-Франківській області - Цензор.НЕТ 7354
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*****, что за страна!! Где су* порядок! Почему такие придурки не привлекаются к уголовной ответственности!!
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Не всегда то что говорят чиновники, является действительностью. Может палаты для ВИП освобождали .
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37% придурков за уничтожение целой страны не привлекаются, а эту молодую дуру за что? Ей всего 39, а у нее уже есть дочь и зять... ну не приколистка?
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и всех она заразила, а если не задержали, то ох как бы они распространили бы эту заразу
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Я не знаю, как было бы... я говоою о том, что имеет место... кстати, отойди... keep the social distance of 3 steps around me...
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ну да...
Кстати, я еду в Харьков минут через 20... надо кому?
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Вот же бессовестная дрянь! Жінку з COVID-19, яка втекла зі столичної лікарні, примусово госпіталізували в Івано-Франківській області - Цензор.НЕТ 6583 Поганка бледная!
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а её семья с которой она общалась теперь будет гулять по Киеву...
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их вместе с ней задержали, увы результат будет 100% положительный
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Интересно услышать от женщины какую сумму ей выставили в больнице в Киеве, что она решила сбежать . Что все молчать, что мало поместить в карантин, нужно ведь и лечить, а укр.врачи уже не могут бесплатно лечить .

А кто в теме, в Китае в больнице лекарства тоже платные ?
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щас тут эксперты расскажут вам все)) конечно ценник выставили конский.
лечение в обязательно принудительном порядке за вас же счет ))
родина тебя не забудет.. но и не вспомнит
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вилікувати інфікованого в інтересах держави. Щоб звузити коло інфікованих. Тому, не зрозуміло чи платила вона взагалі хоч щось.
А тим красавЦам, які волають "якуж медицину ми втратили", хочеться нагадати, що бескоштовно в нас в країні вже давно нікого не лікували, всі ліки за свої гроші, всі маніпуляції за свої гроші, шприци, системи, бінти.. Все за свої гроші.
Нічого сказать.. Такую медіцину "просрали"..!!!!
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И маму, и жену оперировали бесплатно в гос.больницах. "Благодарность" врачам никто не требовал. 2015 и 2018 год.

В кассу больницы и на отделение закупка по списку, не такая большая сумма .
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в мене батько у 2012 з інсультом потрапив у лкарню. То ми платили навіть за вату. Це в Дніпрі, в державній лікарні №6.
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знаю что обещали бесплатно лечить, вот многие тупо сказали, у кого подтвердили, тупо не буду платить, лечат и лекарства нашлись. Есть такие медики у которых счет переваливает за неделю за 60000 грн, но только не в этом случае
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повинні лікувати. А в умовах, коли люди зараз вже півмісяці сидять у відпустках за власний рахунок, коли підприємства закриваються і люди взагалі втрачають роботу, то в першу чергу держава має знаходити ресурси для бескоштовного лікування інфікованих людей. Бо може настати момент, коли всі ці хворі та їх родичи візьмуть вила та підуть до верховної ради. Дуже сподіваюсь що в керівництва країни спрацює інстинкт самозбереження, і вони будуть витрачати гроші не на дорогезні автівки для міністірв та їх шавок, а на локалізацію та боротьбу з пандемією.
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больше половины заболевших корновирусом и госпитализированных, отказались платить даже за лекарство ибо на полное, а не на частичное обеспечение на лечение корновирусом, реально государство выделило деньги. Не позволяйте им пиз..еть их
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Ой бросьте. Два поезда гастарбайтеров таких же из польши ждите ))) дебилы.
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А хрен его знает. Восновном с европы тащат потенциально зараженых, которые потом как эта глупая самка будут ходить и дышать на всех. Может и на вас сопля попадет.
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Может и прав Разман Кадыров, который призвал расстеливать тех больных коронавирусом, которые не придерживаются карантина, не говоря уже из сбежавших с больницы.
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блін, ну от як з такими вчиняти? Це ж вона поки доїде додому перезаражає пів потягу, вдома буде вештатись по магазинах та кав"ярнях.. Блін !! Люди, ну можна хоть під час таких страшних подій в країні бути відповідальними!!
Кримінальну відповідальність треба вводити за таке !
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у травні минулого року треба було бути відповідальними... тоді сталася страшна подія ... а зараз що ж ...
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але ж, сьогодні маємо те, що маємо - дилетантів та сцикунів при владі, які на порозі епідемії розпродали весь запас засобів захисту. Вони збагатились, весь народ не має можливості хоч якось себе захистити. Тому мабуть і карантин в нас. Не кажу що карантин не потрібний. Потрібний, але ж істи та хворіти люди не рипинили, всі ходять в маркети та аптеку, томі тотальний карантин, в принципі, не можливий. А враховуючи той факт, що гроші в людей закінчуються, бо більшість людей в нас живе від зарплати до зарплати, то і взагалі вижити в цих умовах можливість буде не у всіх.
Про травень минулого року згоден на 100 %. Та що тепер з цим зробити! Доводиться пристосовуватись до умов, в які нас запхали 73 % кретинів.
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а если твои родители умрут или ребенок? Мне тебе сказать какая разница, все равно это у бота акнонимуса умерли?
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Ну, якби це не торкнулось тих, хто понавибирав, то вони б так і "глаголили". Дакакаяразніца. А так ... Ми всі в одному човні
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Це та в якої два тести були негативними а один позитивний? Це ще нічого не каже.
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"В Ивано-Франковской области полиция помогла госпитализировать в инфекционную больницу женщину, которая сбежала из столичного медучреждения.
...был остановлен автомобиль, в котором эта гражданка передвигалась вместе с мужем, дочерью и зятем. Мы вызвали скорую и их доставили в областную инфекционную больницу. Там взяли необходимые анализы и обязательства о соблюдении самоизоляции. Указанная гражданка снова придержалась норм. Поэтому уже собраны материалы о привлечении к административной ответственности" Источник: https://censor.net.ua/n3184731
Блин, походу редакторов новосте набирают из таких же "внимательных" читателей
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Шизофрения в чистом виде. Рассказывают что ресурсов медицины не хватит и тут же держат в больнице человека без симптомов чего либо. Создается стойкое впечатление, что эти якобы тесты дают положительный результат на каовид и без всякого ковида. Но машина репресий работает во всю мощь.
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успокойся репрессий нет, а по поводу тестов, с ними все хорошо, если положительный результат и бес симптомов, то оно и есть так и нечего тут шататься с такой з..ей
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Это нарушение конституционных прав - принудительная госпитализация. Такое проходит с рядом процедур и только в психушку. Мент?
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Вирус не спрашивает кому жить или кому умереть, он всех гребет
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А че считаешь что у ментов есть права хватать людей на улице и лишать свободы без решения суда и без надзвичайного стану?
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а где есть гарантия что заболев этой фигней ты выживешь?
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Я уже переболел . В семье были странные симптомы и очень характерные. Дети жаловались на странные вонючие запахи которых мы не слышали с женой. Ну а потом и мы такое ощутили.Легкий озноб, аппатия и 36.8.
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чемодан вокзал россия - там нет репресий!?
в Красноярске люди, вернувшиеся из поездок в зараженные страны и не сообщившие о поездке - после нескольких дней прогулок по городу - просто исчезают....
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Что не могла на подработку гувернанткой попроситься в Конче-Заспе.
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Если человек дурак это надолго,таким физическое замечание надо делать,дубинкой по хребту!
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Хитрожопым прикарпатцам самим болеть не интересно?
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