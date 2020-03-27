 Женщину с COVID-19, сбежавшую из столичной больницы, принудительно госпитализировали в Ивано-Франковской области

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом в Ивано-Франковске на брифинге заявил начальник полиции области Владимир Голубош.
"От коллег из Киева мы получили информацию, что гражданка самовольно покинула лечебное учреждение в Киеве. В 5 утра 25 марта был остановлен автомобиль, в котором эта гражданка передвигалась вместе с мужем, дочерью и зятем. Мы вызвали скорую и их доставили в областную инфекционную больницу. Там взяли необходимые анализы и обязательства о соблюдении самоизоляции. Указанная гражданка снова не соблюдала нормы. Поэтому уже собраны материалы о привлечении к административной ответственности", - сказал Голубош.
На брифинге отмечалось, что в Киеве женщине подтвердили Covid-19. Впрочем, у нее не было симптомов, поэтому она самовольно покинула лечебное учреждение.
По информации местных СМИ, речь идет о 39-летней женщине из Коломыйского района. В Киев она приехала из Бельгии. В столице женщина самовольно покинула Александровскую больницу, где ей поставили диагноз подозрения на COVID-19.
Я так розумію, що її перевірили після прильоту, тому і ізолювали, коли виявилося, що вона носій вірусу, але ця **** втікла з родичами, які за нею приїхали.
К смертной казни могут приговорить "пациентов, у которых подтверждено заражение коронавирусом, а также носителей патогена, которые отказываются от карантина и лечения или самовольно нарушают карантинный режим, а также посещают общественные места и транспорт"
Кстати, я еду в Харьков минут через 20... надо кому?
А кто в теме, в Китае в больнице лекарства тоже платные ?
лечение в обязательно принудительном порядке за вас же счет ))
родина тебя не забудет.. но и не вспомнит
А тим красавЦам, які волають "якуж медицину ми втратили", хочеться нагадати, що бескоштовно в нас в країні вже давно нікого не лікували, всі ліки за свої гроші, всі маніпуляції за свої гроші, шприци, системи, бінти.. Все за свої гроші.
Нічого сказать.. Такую медіцину "просрали"..!!!!
В кассу больницы и на отделение закупка по списку, не такая большая сумма .
Кримінальну відповідальність треба вводити за таке !
Про травень минулого року згоден на 100 %. Та що тепер з цим зробити! Доводиться пристосовуватись до умов, в які нас запхали 73 % кретинів.
...был остановлен автомобиль, в котором эта гражданка передвигалась вместе с мужем, дочерью и зятем. Мы вызвали скорую и их доставили в областную инфекционную больницу. Там взяли необходимые анализы и обязательства о соблюдении самоизоляции. Указанная гражданка снова придержалась норм. Поэтому уже собраны материалы о привлечении к административной ответственности" Источник: https://censor.net.ua/n3184731
Блин, походу редакторов новосте набирают из таких же "внимательных" читателей
в Красноярске люди, вернувшиеся из поездок в зараженные страны и не сообщившие о поездке - после нескольких дней прогулок по городу - просто исчезают....