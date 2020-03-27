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 Лидеры стран ЕС согласовали пять ключевых приоритетов в борьбе с пандемией коронавируса

На встрече в формате телеконференции лидеры стран ЕС согласовали пять ключевых приоритетов в совместных действиях по преодолению кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом по итогам телеконференции рассказал президент Европейского совета Шарль Мишель. Запись его выступления обнародована на мультимедийном портале Евросоюза.

"Мы решили работать ради достижения пяти конкретных приоритетов. Первый из них касается продолжения мер и координации усилий стран-членов, чтобы сдержать распространение вируса. Для этого необходимо усилить нашу систему здравоохранения", - отметил Мишель.

По его словам, лидеры ЕС также согласовали важные решения относительно контроля на внутренних и внешних границах Евросоюза. Приоритетом в текущей ситуации является ограничение "необязательных" путешествий с одновременным продолжением и обеспечением свободы перемещения товаров, что должно ликвидировать дефицит и защитить общий европейский рынок.

Второй важный пункт – координация усилий на уровне как ЕС, так и национальных правительств для обеспечения необходимого количества медицинского оборудования, необходимого странам-членам в борьбе с вирусом.

Третий приоритет - это координация усилий с целью поддержки исследований для ускорения разработки вакцины против коронавируса.

"Мы продолжаем поиск решения этой проблемы. У нас сегодня также была видеоконференция с "Большой двадцаткой", мы обсуждали варианты совместных усилий в разработке и производстве вакцины, которая является необходимой как можно скорее", - подчеркнул президент ЕС.

Четвертое направление совместных усилий - решение экономических вопросов, поскольку кризис, ударивший по Европе и по миру, несет экономические и социальные последствия.

"Было очень важным в течение прошлых нескольких дней действовать быстро. Страны-члены мобилизовали ресурсы, чтобы оказать поддержку бизнесу, который был тяжело поражен мерами сдерживания болезни, имевшими разрушительный экономический эффект. Важно, что лидеры поддержали решения, принятые Еврокомиссией и министрами финансов относительно Пакта стабильности и роста, в частности, активации положения о его приостановлении, учитывая чрезвычайные обстоятельства, в которых оказались страны ЕС. Такой шаг предоставит им большую гибкость в системе государственных расходов", - убежден Мишель.

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Наконец пятый ключевой приоритет, согласованный на телеконференции лидеров стран ЕС, - репатриация европейских граждан, которые сейчас находятся в третьих странах и хотят вернуться домой.

"Мы будем просить Еврогруппу продолжить интенсивную работу для разработки предложений, которые должны обеспечить нашу способность преодолеть этот экономический кризис. Мы также решили, что Еврокомиссия организует обсуждение между евроинститутами и обеспечит, чтобы Европейский инвестиционный банк и другие финансовые структуры могли заложить основу для выхода из кризиса, для мобилизации возможных ресурсов на ближайшую, среднюю и долгосрочную перспективу", - объяснил Мишель.

Он подчеркнул, что все эти меры направлены на сохранение благосостояния европейцев и их семей, повышение устойчивости европейских предприятий, особенно малых и средних, которые являются основой благосостояния ЕС.

"Сегодня мы продемонстрировали способность продвигаться вперед вместе, чтобы выиграть эту жестокую битву, с которой сталкивается весь ЕС и весь мир. Ни одна страна не может выиграть эту битву сама, поэтому нам необходимы единство и солидарность", - подытожил президент Европейского совета.

Источник: https://censor.net.ua/n3184729
 
 
 Топ комментарии
 
Пи*дешь в аптеках нет масок, даже половинок.
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Они тысячелетиями это все ели и ничего.А вот в параше эта зараза возникла еще до Китая.Рассадник-параша.
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Бойкот китайозам. Нефіг всяку дрянь під ногами збирати і в писок собі запихати. Бібізяни косоглазі...
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Национальные традиции страшная штука...
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Глобализация снизила до минимума безопасность стран ЕС. К беженцам, эпидемиям они не готовы. Совковые санэпидемстанции в Польше помогли ей снизить эпидемию. В других странах ЕС и США - стремительный рост эпидемии.
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Да,а Украина придумала самый действенный способ борьбы с короновирусом-вип палаты для элиты,которая вышла из подворотни и барыжной продажи средств индивидуальной защиты.Мы и тут прославились.
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Главное факты - в Украине 196 инфицированных, в Италии - 81,000, США -85 тысяч, Испания -58,000, Германия -47,000 и т. д. Все остальное бла-бла и пропаганда.
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Они тысячелетиями это все ели и ничего.А вот в параше эта зараза возникла еще до Китая.Рассадник-параша.
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Нормальні люди тисячоліттями їдять свинку вівцю теля курку і нічого. Інфа 100. А що тисячоліттями їли китайози я поняття немаю.
Пс недавно чув інформацію що "іспанку" в європу завезли китайці, принаймі в російську імперію. В саму європу американці від китайців які приїхали в америку. Питання дискусійне
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Вчера в Эпицентре ( работает и много продуктов, а также всего для посадки огорода- бо весна )
видела антисептик для уборки дома - 2170гр за 10 литров
Даже сфотографировала
Дом конечно надо убирать, но когда в аптеках нет простого и недорого антисептика ЭТО МАРОДЕРСТВО
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Порох принял решение участвовать в Чрезвычайном штабе
Могли бы все презеденты участвовать в штабе - у них опыта много , не то что у зелёных соплей.
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Опыта много - инфицированных: в СШа 85 тыс, в Италии - 81 тыс, в Испании - 58 тыс, Германия - 47 тыс. Нафиг таких опытных - при том, что в ЕС есть финансы.
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Поздно усрались, раньше нужно было думать, а не сопли жевать.
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