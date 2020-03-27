 Канада из-за коронавируса уменьшит с 200 до 60 свой контингент инструкторов в Украине: вся учебная деятельность сейчас приостановлена

Об этом заявило правительство Канады, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На фоне ситуации с пандемией COVID-19 как в стране, так и за границей, а также сворачивания несущественной деятельности в рамках операций вооруженных сил Канады, будет уменьшено количество личного состава, который отправится в начале апреля к участию в операции UNIFIER", - говорится в распространенном заявлении.

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Отмечается, что во время плановой ротации в Канаду вернутся две сотни военнослужащих, однако им на замену в Украину прибудет всего около 60.

При этом в правительстве отметили, что канадские военные в Украине "продолжат важную для операции деятельность с нашими союзниками и партнерами, а также будут поддерживать координацию и планирование для будущих учений".

"Для обеспечения безопасности наших военных, которые направятся в Украину, будут приняты все возможные меры, как это сейчас происходит в отношении уже присутствующих в стране канадских военнослужащих", - отмечается в заявлении.

Сейчас вся учебная деятельность канадских сил в Украине приостановлена в связи с распространением COVID-19.

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Как известно, в рамках операции UNIFIER около 200 канадских военнослужащих с 2015 года проводят занятия с украинскими военными и представителями силовых ведомств. За это время через канадское обучение прошли более 17 тыс. украинских воинов.