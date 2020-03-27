 У "Нафтогаза" достаточный запас прочности для прохождения периода чрезвычайной ситуации, - Коболев

Как нформирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил глава правления компании Андрей Коболев в эфире телеканала "Украина 24" в четверг вечером.
"Финансово "Нафтогаз" подготовлен, мы сможем пока профинансировать эту разницу за счет собственных средств. Я думаю, ближайшие три-четыре месяца для нашей ликвидности не будет существенных угроз", - сказал он
По его словам, компания еще в условиях подготовки к возможному прерыванию транзита экономила средства, в частности, не вкладываясь в добычные проекты, которые могли быть успешно реализованы только при условии высоких цен на газ.
"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Группа является монополистом по хранению природного газа в подземных хранилищах и транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.
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- Давно вы здесь живёте?
- С тех пор, как вселилась.
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(к/ф "Копы в юбках")