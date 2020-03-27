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 У "Нафтогаза" достаточный запас прочности для прохождения периода чрезвычайной ситуации, - Коболев

НАК "Нафтогаз Украины" имеет достаточный запас прочности и ликвидности для прохождения периода чрезвычайной ситуации, введенного в стране для борьбы с коронавирусом, когда могут ухудшиться расчеты за отпускаемый газ

Как нформирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил глава правления компании Андрей Коболев в эфире телеканала "Украина 24" в четверг вечером.

"Финансово "Нафтогаз" подготовлен, мы сможем пока профинансировать эту разницу за счет собственных средств. Я думаю, ближайшие три-четыре месяца для нашей ликвидности не будет существенных угроз", - сказал он

По его словам, компания еще в условиях подготовки к возможному прерыванию транзита экономила средства, в частности, не вкладываясь в добычные проекты, которые могли быть успешно реализованы только при условии высоких цен на газ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уменьшение энергозависимости Украины и увеличение резервов газа, - Коболев озвучил свои главные задачи на посту главы "Нафтогаза" на следующие 4 года

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Группа является монополистом по хранению природного газа в подземных хранилищах и транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.

Источник: https://censor.net.ua/n3184726
 
 
 Топ комментарии
 
Кто бы сомневался про запас прочности у Коболева и его мамы.
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Я б даже сказал, что запас неисчерпаемый.
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ну да конечно если что мы еще в 4ре раза тарифы подымем опыт уже имеется!!
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ну да конечно если что мы еще в 4ре раза тарифы подымем опыт уже имеется!!
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Нафтогаз не подымает тарифы. подымают тупорылые зебилы, которые на подсосе у ахметова
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Тимошенко уже не рассказывает - как цену на газ уменьшить в 2 раза?
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почему не расказывает! очень джае рассказывает и рассказывает о же самое что и 4ре года назад!! тут ничего не поменялось!!
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И что она рассказывает?

"
- Давно вы здесь живёте?
- С тех пор, как вселилась.
"
(к/ф "Копы в юбках")
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расказывает про себестоимость добычи Украинского газа!!
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А она подробно не рассказывает - как и за счёт чего увеличить собственную добычу?
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Да пофиг нам уже на тот газ. Как там мама,Андрей,не нуждается?
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Сколько было необходимо платить Коболеву, чтобы из убыточного предприятия превратить в предприятие с запасом прочности, что Монике даже очень поможет?
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Сто плетей в месяц,он бы работал усердней,чем за деньги.
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Естественно, а Монике не надо сто плетей, чтобы не предавал/продавал Украину?
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Монику вообще надо выпотрошить и набить опилками,она так будет смешнее.
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Кто бы сомневался про запас прочности у Коболева и его мамы.
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Я б даже сказал, что запас неисчерпаемый.
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Это надо понимать так...У сотрудников и наблюдательного совета Нафтогаза бабла награбленного у граждан Украины дохрена...мы вас всех имели ввиду и будем продолжать грабить. у нас ВСЁ ХОРОШО!
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По чем газ на хабе в Европе по 95$ а на впариваешь по 215$ Скоро ты и за это ответишь
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