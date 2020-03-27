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 Офис Президента обратился к крымчанам в связи с коронавирусом: "Переходите на дистанционную работу и оставайтесь дома"

Офис Президента обратился к жителям оккупированного Россией Крыма в связи с распространением коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Дорогие крымчане! В связи с распространением коронавируса призываем вас соблюдать правила гигиены и дезинфекции, по возможности - переходите на дистанционную работу и оставайтесь дома. Воздержитесь от путешествий и посещения мест с большим скоплением людей. Также очень важно обратить внимание на безопасность пожилых возраста, которые являются группой риска, и детей. В случае выявления симптомов болезни (повышенная температура, сухой кашель, затрудненное дыхание) самоизолируйтесь и обращайтесь к врачу", - говорится в обращении.

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Также высказывается совет оперативную информацию о коронавирусе получать из официальных страниц Министерства здравоохранения Украины, Кабинета министров и Офиса президента Украины.

Кроме того отмечается, что актуальная информация о позициях и действиях государственных органов власти в защиту и поддержку связей с украинскими гражданами, ситуации с правами человека в Крыму есть на официальном сайте Представительства президента Украины в АР Крым (http://www.ppu.gov.ua/), его страницах в Facebook (https://www.facebook.com/ppu.gov.ua/) и Twitter (https://twitter.com/ppu_gov_ua) и в Telegram-канале (https://t.me/ppuark). Вместе с тем, по номеру горячей телефонной линии 0800502192 или по телефону +380 (552) 49-59-39 специалисты Представительства своевременно предоставят консультацию по актуальным крымским вопросам.

Офис Президента обратился к крымчанам в связи с коронавирусом: Переходите на дистанционную работу и оставайтесь дома 01

Источник: https://censor.net.ua/n3184724
 
 
 Топ комментарии
 
і тут віслюк встряг з порадами! Ти ще дурню почни з Криму хворих вивозити!
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там без вас дибилов разберуться...
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да-да разберуться! тем более у них есть пуйло оно их опять соберёт.
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ты сейчас не за то пуйло переживаешь, через месяц тысячам эдак 500-800 реально просто жрать нечего будет, и тот коронавирус совсем перестанет быть проблемой
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ну так клин клином вышибают! на то он и карантин.
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"Любишь кататься, люби и саночки возить". Хотели на Расею матушку и "камни с неба" - получайте полный букет со всеми бонусами.
Кого мне реально жаль, так это крымских татар!
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В Рашке ? Там да, все возомнили себя бизнесменами, но за неделю без прибыли позакрывались уже ))
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Ну без - ОПГ(ОП) -вони б самі й не здогадалися...
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Слухайте,форумчани! Я, здогадався(може не перший?), що означає "ОП" - " Обісцявшийся презкізидент".
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Говнопольский, перелогинься. Пару месяцев назад ты на "кривом" говорил "обісравшийся".
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Лахтинське кацабидло, згинь звідси, гнидото.
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там сивоха порадить шахтарям на удаленку переходити! Нехай в хатах копанки риють.
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і тут віслюк встряг з порадами! Ти ще дурню почни з Криму хворих вивозити!
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Он там своё имущество во время оккупации перерегистрировал по законам паРаши и хочет, чтобы присмотрели за ним безвозмездно, т.е. - даром...
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А на лечение не забыл пригласить? А то у нас всё готово.
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хм....
Киев там должен проводить диверсионную работу (травить колодцы), а не помогать оккупантам и коллаборантам...
Все кто любил Украину уже выехали...
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ты лично проверил? вдруг порохоботик какой остался?
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Плюс дома их не настигнут камни с неба...)
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крысяне и так на удаленке - целыми днями про бандеровскую Украину посты строчат.

Кстати, поросятам соевым стоит напрячься http://russian.news.cn/2018-05/05/c_137157668_2.htm
грозит вам смерть от поноса)))
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Ну слава боху !А то вони ж не знали як далi жити !
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да нет пусть выходят все на улицы целуются обнимаются и славят *****.....да и морячка пусть выпустят
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Так здається , він вже "теє..." Дотанцювався.
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"Биригите дидов, не пазаражайте, ато ни забудут ни прастят! "
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цирк
офис у путина разрешение спросил на обращение?
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материк оставили без любых средств защиты. пора мочить крымчан
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Крысмане, держите дидов на палке , в полуторах метров от чихалхи!
Жёлтый костюм вам от пуйла и маску впридачу!
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Переходите на дистанционную работу и оставайтесь дома, а еще пришлите пожалуйста масок, а то мы всё продали.
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ну почему же...не всё мы продали, остались маски, та вони жовто-блакитні...могу выслать, но ани ж не просють Офіс Президента звернувся до кримчан у зв'язку з коронавірусом: "Переходьте на дистанційну роботу і залишайтеся вдома" - Цензор.НЕТ 3834
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Быть ненормальным не нормально,Нормальным быть нормально,Но,я так нормально ненормален - что вот куда меня теперь?
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опять ермак озаботился? все никак не угомонится? а к лугандонам тоже обращался? мне кажется, что они (крысчане и лугандоны) в этом плане с офиса ермака смеются , потому что там у них всё давно под куйла заточено.....
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Ага! Може ще й водичкою дніпровською їх покропити?
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Да, не повезло нам в очередной раз с президентом. То пчеловод, то рецидивист, то барыга, теперь идиот.
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С наридом не повезло.Голосуя за идиотов какой можно ожидать результат?
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эвакуироваться в Украину не желаете ?
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У них следующая неделя не рабочая, а скорее всего и несколько последующих. Там люди думают, а не так как у нас карантин ввели а чем добираться на работу не подумали.
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