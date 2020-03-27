 Офис Президента обратился к крымчанам в связи с коронавирусом: "Переходите на дистанционную работу и оставайтесь дома"

Об этом сообщает пресс-служба главы государства в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Дорогие крымчане! В связи с распространением коронавируса призываем вас соблюдать правила гигиены и дезинфекции, по возможности - переходите на дистанционную работу и оставайтесь дома. Воздержитесь от путешествий и посещения мест с большим скоплением людей. Также очень важно обратить внимание на безопасность пожилых возраста, которые являются группой риска, и детей. В случае выявления симптомов болезни (повышенная температура, сухой кашель, затрудненное дыхание) самоизолируйтесь и обращайтесь к врачу", - говорится в обращении.

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Также высказывается совет оперативную информацию о коронавирусе получать из официальных страниц Министерства здравоохранения Украины, Кабинета министров и Офиса президента Украины.

Кроме того отмечается, что актуальная информация о позициях и действиях государственных органов власти в защиту и поддержку связей с украинскими гражданами, ситуации с правами человека в Крыму есть на официальном сайте Представительства президента Украины в АР Крым (http://www.ppu.gov.ua/), его страницах в Facebook (https://www.facebook.com/ppu.gov.ua/) и Twitter (https://twitter.com/ppu_gov_ua) и в Telegram-канале (https://t.me/ppuark). Вместе с тем, по номеру горячей телефонной линии 0800502192 или по телефону +380 (552) 49-59-39 специалисты Представительства своевременно предоставят консультацию по актуальным крымским вопросам.