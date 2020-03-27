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Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
 Политика Украины, Общество
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 В Украину из США хотят вернуться 982 гражданина и пока непонятно, смогут ли, - Ельченко

В целом 982 украинца зарегистрировались в дипмиссии, изъявив желание вернуться домой.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщил посол Украины в США Владимир Ельченко.

Посол отметил, что таким образом речь идет еще о двух-трех самолетах. Однако в связи с полным закрытием Украиной границ ситуация остается неопределенной.

"Действительно, есть вопрос относительно рейса, который планировался на вылет из Киева завтра, 27 марта и должен был вернуться из Нью-Йорка 28 марта, в субботу. То есть этот рейс как раз попадает на то время, когда (в Украине. – Ред.) будет объявлен полный карантин и полное прекращение авиационного сообщения", - отметил дипломат.

В связи с этим, по его словам, Посольство направило письмо руководителю штаба реагирования в Украине, министру иностранных дел Дмитрию Кулебе - "чтобы этот рейс был учтен".

"Я не знаю, каким образом это можно сделать, но этот рейс полностью раскуплен. Он вывозит тех граждан США, которые выразили желание выехать в свою страну... И соответственно этот самолет на обратном пути полностью раскуплен украинцами", - отметил дипломат.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Из Нью-Йорка вылетел спецрейс с 354 украинцами на борту, - посольство. ФОТОрепортаж

В то же время, по словам Ельченко, посольство Украины провело несколько телеконференций с государственными органами Соединенных Штатов по поводу наших граждан, у которых в этот период завершится действие виз, но не будет возможности покинуть страну.

"Эти люди будут беспрепятственно выпускаться из США, это ясно. У них могут возникнуть вопросы в будущем, когда они снова будут обращаться за американской визой", - отметил посол.

Впрочем, по его словам, американская сторона пообещала, что консулы США будут принимать во внимание то, что задержка произошла во время карантина, не по вине гражданина.

В связи с этим Ельченко посоветовал украинским гражданам в США, срок действия визы которых завершается, заполнить форму I-539.

"Госдепартамент заверил нас: если эта форма будет просто заполнена и отправлена, это уже будет предохранителем на 100%, чтобы человек не имел проблем с получением американской визы", - отметил посол Украины в США.

Источник: https://censor.net.ua/n3184723
 
   
 Топ комментарии
 
Десятки тысяч украинцев с радостью поменялись бы местами с этими желающими покинуть США
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хотят? ну так покажите уровень нашей медицины, отсутствие тест-систем (а то они по официозу увидели что мало и думают у нас весело) ...может перехотят... хотя бы умные...
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Хера-се все равно ему! Атлантический перелет 1000 баксов с рыла (до эпидемии). За этих шаровиков затейников придется 1 лям зелени выложить. Пусть дальше отдыхают или на попутках добираются
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А потом найдутся новые, желающие вернуться в Украину. Им дадут самолет и в порядке исключения пропустят. Потом еще. И еще. И так много до конца года.
Зеленый карантин. Бездарный, как и вся это свора из квартала, дорвавшаяся до корыта.
Кажется, для большинства здравомыслящего населения Украины слово "квартал" становится ругательством.
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а чего из Канады эвакуировать а из США вернуть!? В Украину из США хотят вернуться 982 гражданина и пока непонятно, смогут ли, - Ельченко - Цензор.НЕТ 5826
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Десятки тысяч украинцев с радостью поменялись бы местами с этими желающими покинуть США
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хотят? ну так покажите уровень нашей медицины, отсутствие тест-систем (а то они по официозу увидели что мало и думают у нас весело) ...может перехотят... хотя бы умные...
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Умереть на родине это благородно и патриотично...
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Есть шанс получить земельный участок 2х1 м.
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Это они едут, чтобы к семейному врачу обратиться? В Украину из США хотят вернуться 982 гражданина и пока непонятно, смогут ли, - Ельченко - Цензор.НЕТ 2488
Спасибо, Уляна!
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Clash of the titans when rivers we cross
Death of an icon incredible loss
Under the banner we march in the rain
Like when you carry my urn to Ukraine…

Army Of Lovers
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Там среди них вероятно и нелегалы будут с просроченными визами, которые потеряли работу, а значит и средства к существованию.
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Зато на авиаперелет тратиться не надо. Халява рулит.
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Читайте статью. Там написано, что все билеты раскуплены, или вы думаете что Беня (МАУ) решил заняться благотворительностью.
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в америке карантин работы нет денег нет
сдесь тоже самое
смысл переться не вижу
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здесь за $ 100 можно перекантоваться месяц. там?
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Там тоже, если не жить в Ласвегасе. Там вообще вполне бесплатно можно жить а-ля бомж но питаться не с мусорников а вполне нормальной пищей (причем покруче чем а нас за 100баксов)
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А что там приоткрывать?! Была куча экспериментов, как люди на своей шкуре проверяли как живется "бомжом" и какие у них "доходы". Так если заниматься попрошайничеством, то в день зарабатываешь по несколько сот баксов (бомжи в основном их пропивают, бухло там дорогое), что касается жратвы, то ходит куча волонтеров раздающих бургеры и прочий хавчик (пару таких экспириментаторов даже порядком разжирели), есть бесплатные ночлежки....
Но это конечно крайности, бомжевание я просто привел ка пимер такой крайности. Есть украинские общины, к ним можно обратиться и они помогут (тем же жильем пока карантин не окончится)
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интересно, но не очень верится... мысль понятна, спасибо.
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Несколько моих хороших знакомых в Польше решили (пока) не возвращаться : цены на продукты практически одинаковые, но лучше; да и страна (немного) цивилизованнее.
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