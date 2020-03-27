 В Украину из США хотят вернуться 982 гражданина и пока непонятно, смогут ли, - Ельченко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщил посол Украины в США Владимир Ельченко.
Посол отметил, что таким образом речь идет еще о двух-трех самолетах. Однако в связи с полным закрытием Украиной границ ситуация остается неопределенной.
"Действительно, есть вопрос относительно рейса, который планировался на вылет из Киева завтра, 27 марта и должен был вернуться из Нью-Йорка 28 марта, в субботу. То есть этот рейс как раз попадает на то время, когда (в Украине. – Ред.) будет объявлен полный карантин и полное прекращение авиационного сообщения", - отметил дипломат.
В связи с этим, по его словам, Посольство направило письмо руководителю штаба реагирования в Украине, министру иностранных дел Дмитрию Кулебе - "чтобы этот рейс был учтен".
"Я не знаю, каким образом это можно сделать, но этот рейс полностью раскуплен. Он вывозит тех граждан США, которые выразили желание выехать в свою страну... И соответственно этот самолет на обратном пути полностью раскуплен украинцами", - отметил дипломат.
В то же время, по словам Ельченко, посольство Украины провело несколько телеконференций с государственными органами Соединенных Штатов по поводу наших граждан, у которых в этот период завершится действие виз, но не будет возможности покинуть страну.
"Эти люди будут беспрепятственно выпускаться из США, это ясно. У них могут возникнуть вопросы в будущем, когда они снова будут обращаться за американской визой", - отметил посол.
Впрочем, по его словам, американская сторона пообещала, что консулы США будут принимать во внимание то, что задержка произошла во время карантина, не по вине гражданина.
В связи с этим Ельченко посоветовал украинским гражданам в США, срок действия визы которых завершается, заполнить форму I-539.
"Госдепартамент заверил нас: если эта форма будет просто заполнена и отправлена, это уже будет предохранителем на 100%, чтобы человек не имел проблем с получением американской визы", - отметил посол Украины в США.
Зеленый карантин. Бездарный, как и вся это свора из квартала, дорвавшаяся до корыта.
Кажется, для большинства здравомыслящего населения Украины слово "квартал" становится ругательством.
Спасибо, Уляна!
Death of an icon incredible loss
Under the banner we march in the rain
Like when you carry my urn to Ukraine…
Army Of Lovers
сдесь тоже самое
смысл переться не вижу
Но это конечно крайности, бомжевание я просто привел ка пимер такой крайности. Есть украинские общины, к ним можно обратиться и они помогут (тем же жильем пока карантин не окончится)