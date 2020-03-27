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Все про:Нафтогаз (2879) Коболев (382)

 Уменьшение энергозависимости Украины и увеличение резервов газа, - Коболев озвучил свои главные задачи на посту главы "Нафтогаза" на следующие 4 года

Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев согласился продлить контракт на четыре года, поскольку хочет реализовать ряд задач.

Об этом Коболев рассказал в эфире канала "Украина 24", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Я не готов комментировать финансовые условия моего контракта. Могу прокомментировать, что мы с акционером договорились о тех стратегических задачах для Нафтогаза, которые, собственно мы как группа давно предлагали в своей стратегии. Мне интересно реализовать эти цели", - сказал Коболев.

К таким задачам он относит уменьшение энергетической зависимости Украины, увеличение резервов газа, которые могут быть извлечены, а также подготовку компании к IPO (Initial Public Offering, первичному публичному размещению акций на бирже).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина обсуждает с США, как окончательно похоронить проект "Северный поток-2", - Коболев

Как сообщалось, Кабинет министров продлил контракт председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева на четыре года - с 23 марта 2020 г. до 22 марта 2024 г.

Источник: https://censor.net.ua/n3184720
 
   
 Топ комментарии
 
Зебобики, а как же так получается, что при зе это кобель до сих пор у руля??? Это же барыгин ставленник Уменьшение энергозависимости Украины и увеличение резервов газа, - Коболев озвучил свои главные задачи на посту главы "Нафтогаза" на следующие 4 года - Цензор.НЕТ 5716
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Почему именно у зебилов и кацапов так разрываются днища, когда слышат фамилии коболева и ветренко? Все просто, дело в том, что именно при них кацапов выепали в международных судах по полной программе и свинособаки потеряли $3млрд, именно благодаря ненависным витренкам-коболевым, убыточный для бюджета Украины нафтогаз, сейчас является крупнейшим плательщиком налогов в госказну. Поэтому зебилы, ваше гавканье никого не интересует.
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Дружище, тут у многих уже глаза открылись. Зе реально ничего не собирается менять. Все те же люди на своих должностях... Таможня, мин обороны как минимум
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Зебобики, а как же так получается, что при зе это кобель до сих пор у руля??? Это же барыгин ставленник Уменьшение энергозависимости Украины и увеличение резервов газа, - Коболев озвучил свои главные задачи на посту главы "Нафтогаза" на следующие 4 года - Цензор.НЕТ 5716
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У него мама старенькая,ей помогать нужно,не будьте такими жестокими,это же наши люди.
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Дружище, тут у многих уже глаза открылись. Зе реально ничего не собирается менять. Все те же люди на своих должностях... Таможня, мин обороны как минимум
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Виявляєтьсь, що "барига" і зовсім не "барига"? А де суки, маски ви діли?

"Зачєм ви єта здєлалі,
прадалі маскі бєлиє,
баригі **** клятиє,
гарітє ви в аду..

Ви сволачі нєщясниє,
прадажниє, блахастиє,
тюрма за вамі плачєт
і будєт вам канєц,
і піз....ц" Зменшення енергозалежності України та збільшення резервів газу, - Коболєв озвучив свої головні завдання на посаді глави "Нафтогазу" на наступні 4 роки - Цензор.НЕТ 4306
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Да какая разница, главное , что не Порошенко!!!
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Эта "мразь" принесла в бюджет Украине 5млр. дол., а друг зели коломойский украл у страны 5млр.дол. Думай те, если есть чем.
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Зебіли, це новоє ліцо про яке ви кричали?
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Главная задача - накачать, чтобы маме хватило.
Зменшення енергозалежності України та збільшення резервів газу, - Коболєв озвучив свої головні завдання на посаді глави "Нафтогазу" на наступні 4 роки - Цензор.НЕТ 1266
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Кобелев - гнилостный шанкр на теле Украины .
А сама власть - сифилис , разъедающий её .
Год прошёл - а порошенковские цены на газ на изменились ...
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Зеленский, ну как можно было оставить этого ублюдка??? Эта тварь должна была быть уволена ещё год назад. И не просто уволена, а возбуждено уголовное дело со всеми вытекающими. Я помню как коломойский в интервью кому-то там говорил, что животное коболев ему нравится и что это насекомое подаёт якобы большие надежды. Понятно какие надежды ублюдок подаёт. Так же как коломойский и про авакяна говорил, что он хочет что его оставили на должности министра мвд и к него с авакяном хорошие отношения. Что, Зеленский, коломойский сказал оставить животных на должностях? Люди, голосовавшие за тебя, совсем дркгого ожидали и ты им обещал, а на деле всё наоборот, цементируешь прогнившую олигархическую систему и оставил все животные кадры. Эх, Володя.....
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Почему именно у зебилов и кацапов так разрываются днища, когда слышат фамилии коболева и ветренко? Все просто, дело в том, что именно при них кацапов ******* в международных судах по полной программе и свинособаки потеряли $3млрд, именно благодаря ненависным витренкам-коболевым, убыточный для бюджета Украины нафтогаз, сейчас является крупнейшим плательщиком налогов в госказну. Поэтому зебилы, ваше гавканье никого не интересует.
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Как обещания ЗЕ расходятся с делами! на выборах говорил про то что тарифы снизит кобалева уволит а вот сел в кресло и все сразу забылось!! более того теперь у него кобалев охеренный менеджер! НУ НУ скоро будут новые выборы!!
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.За что увольнять Коболева , за то что убыточную госкомпанию сделал прибыльной , и которая сейчас приносит гоcударству десятки млрд прибыли ?? Ты в своём уме .?? Зменшення енергозалежності України та збільшення резервів газу, - Коболєв озвучив свої головні завдання на посаді глави "Нафтогазу" на наступні 4 роки - Цензор.НЕТ 2485 .
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вопрос тебе умному а за счет чего он получает прибыль? может нарастил добычу газа и излишки стал продавать в евпропу! а может сделал реструктуризацию компании и продал лишнее за бешенные деньги?

ААА НЕТ ОН ПОЛЬЗУЯСЬ МОНОПОЛЬНЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ ПОДНЯЛ В 4ре РАЗА ТАРИФЫ ВСЕМ УКРАИНЦАМ!! Т.е. я должен радоватся что государственная компания (та компания которая живет на мои налоги) подняла мне тарифы в 4ре раза?! Я ПОХОЖ НА ИДИОТА?!!
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За счёт грамотного управления компанией . Зменшення енергозалежності України та збільшення резервів газу, - Коболєв озвучив свої головні завдання на посаді глави "Нафтогазу" на наступні 4 роки - Цензор.НЕТ 436 .! И цены поднял не Коболев ,, Нафтогаз делает его закупки на бирже ( по биржевой цене ), а далее начинается - НДС , доставка и прочее ,, это уже " не его парафия ". К тому же , цену для населения и церкви регулирует Кабмин , а не Коболеев .
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Он не поднял тарифы, а привел стоимость газа для населения к рыночной стоимости. Раньше разницу в стоимости оплачивал бюджет, то есть ты оплачивал со своего кармана, недополучая качественные медицинские услуги или дороги. К тому же на этих бюджетных деньгах сидели так называемые олигархи, зарабатывая на кремлёвских скидках на газ. Энергетическая независимость отсутствовала, коррупция на газовых схемах зашкаливала. При Пете эту схему ликвидировали, наступив таким образом на яйца *****.
Лично я считаю, что тема цены на газ манипулятивна. Потому что если посчитать разницу в старой цене и новой, получается не такая уже и большая сумма, на которую вы не сможете не лечиться, не поехать на курорт, не одеться, не обучить своих детей и тд.
Меньше слушайте телевизор, берите в руки калькулятор и думайте своей головой.
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1.да, наростив видобуток власного газу. Головна претензія Гройсмана до нього була - мало наростив, з 10-ти до 15млрд, але на то є причини, в т.ч. і від Уряду залежні, довго розказувати...
2.зайвого газу в Україні нема - але й купувати Україна стала менше, куди менше, ніж раніше. А, головне, купувати не в рашці по її космічним (в т.ч. політичним) цінам, а по європейським, ринковим, що принесло економії держбюджету від мільярду до пяти в рік. Ну, принаймі, раніше на такі суми Нафтогаз дотувався, навіть коли премєром була Тимошенко. Зараз, справді, саме Нафтогаз сплачує податки і дивіденти в казну.
3.Да, реструктуризацію Нафтогазу зробив. Називається вона - анбалдінг, візьми гугль, почитай, що це, і для чого потрібне, і чим вигідне Україні. До речі, наступний етап після цього - Європа має погодитись купувати раша-газ на нашому східному кордоні, і платити за транспортування ПАТ «Магістральні газопроводи України».
4.За підняття цін (точніше: за ринкові ціни для населення) нижче вже тобі пояснено.
5.Да, ти - ідіот зебільний.
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Який розум? Їм телевізор знищив інстинкт самозбереження. Вони ладні зруйнувати державу, майдутнє власних дітей і онуків, лише б не відчувати себе лохами, яких кацапи з олігархами розвели на довірі
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Залежність від ворожого газу має зменшувати влада, а не Коболєв. В нас фактично необмежені ресурси для виробництва біогазу. А хтось чув про генератори біогазу в Україні?
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А может Коболева пытали и он сломался и согласился пахать ещё четыре года? На шару...
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Те саме обіцяли і минулий раз. Чи то державою керують недоумки, чи то вони хворі на деменцію?
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А скільки в нас цехів для виробництва топливних пелет?
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от на..уя ,Коблєв,збільшувати резерви у час спадної тенденції цін газу НАДОВГО ?

може вкластись краще у розвиток його видобутку ?

зменшення енергонезалежності ?


ВІД КОГО ? Зменшення енергозалежності України та збільшення резервів газу, - Коболєв озвучив свої головні завдання на посаді глави "Нафтогазу" на наступні 4 роки - Цензор.НЕТ 6683
Бо В росії ми давно газ не купуємо.
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гарні новини з-за порєбріка... Зменшення енергозалежності України та збільшення резервів газу, - Коболєв озвучив свої головні завдання на посаді глави "Нафтогазу" на наступні 4 роки - Цензор.НЕТ 8900

Владимир Ракаматанга 28 минут назад

Друг в ЛУкойле работает, готовятся массовые сокращения до 20 000 чел.
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Sandro Kvin20 минут назад
Так и выясняется, что компрадоры золотишко из России везут и везут в Лондон, чуть ли не в чемоданах уже..«В московском аэропорту Шереметьево грузчики потеряли золотые слитки, стоимость которых составляет 57,9 млн. рублей..Два слитка принадлежат Красноярскому заводу цветных металлов..Ценный груз планировали отправить рейсом из Москвы в Лондон». )))
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