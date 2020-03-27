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 Политика Украины, Экономика
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 В МВФ заявили о возможности увеличить финансирование для Украины. Условия - банковский закон и земельная реформа

Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева заявила о значительном прогрессе в переговорах относительно новой программы EFF для Украины, а также назвала условия, при которых ранее оговоренное финансирование на сумму $5,5 млрд может быть увеличено.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылккой на "Укринформ", об этом Георгиева сообщила в официальном заявлении, размещенном на сайте МВФ.

"На протяжении последней недели был достигнут очень хороший прогресс в переговорах с украинской властью о новой договоренности относительно программы расширенного финансирования (EFF)", - отметила глава МВФ.

Она назвала два шага, реализация которых могла бы способствовать выделению финансов для Украины даже в большем размере, чем объявлялось ранее.

"Принятие законодательства по совершенствованию структуры регулирования в банковском секторе, а также по земельной реформе позволило бы быстро продвинуться вперед и завершить работу над параметрами нового договора, с доступом к большим ресурсам, нежели предполагалось ранее", - подчеркнула Георгиева.

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Как сообщалось, в начале декабря прошлого года после телефонного разговора Владимира Зеленского и Кристалины Георгиевой была достигнута предварительная договоренность о новой трехлетней программе в формате расширенного финансирования (EFF) на общую сумму $5,5 млрд.

При этом было подчеркнуто, что Украина должна выполнить предварительные условия. В частности, речь шла об усилении верховенства права, борьбе с коррупцией, развитии конкурентной среды, открытости рынков, уменьшении роли олигархов, продолжении разумной фискальной политики с целью обеспечения устойчивого развития в средней перспективе, а также независимости и финансовой стабильности НБУ.

Источник: https://censor.net.ua/n3184716
 
 
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это фольклорный персонаж... В МВФ заявили о возможности увеличить финансирование для Украины. Условия - банковский закон и земельная реформа - Цензор.НЕТ 6544что-то вроде Микки Мауса
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После апреля прошлого, вся страна перешла в разряд фольклора. Правда "новоделом" смердит...
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МВФ нашел очередную игрушку для своих дебильных экспериментов.
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Да уж нет, это дельное предложение которое дебилы превратят в игрушку.
Неадекватность на грани коварства у чиновников МВФ состоит именно в том, что они осознают что работают с дебилами которые выполняя условия то-ли лоб разобьют об пол, то-ли конец не смогут вытащить с забора.
ЗЕ-команда в своём идиотизме беспощадная
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ааа... так вот причина нашлась - сгонять депутатов голосовать хоть на 10 минут...
не пандемия, не благотворительность, не мобилизация резервов и сокращение не первоочередных трат...а именно земелька и банки... а коррупция как бы уже самоликвидировалась - ибо не стоит уже в перечне требований...(от слова - ваще)
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МВФ в доле с международными спекулянтами...
ждут великого деребана....
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насчет банков требование более менее законное....- можно понять ...
но чего они с землей лезут - суют свой нос в внутренние дела Украины ?
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а зачем просить в долг деньги имея огромный ресурс???
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Eugeniusz 1 - с МВФ нужно быть очень осторожным...

Лишь не многие страны смогли с пользой использовать их помощь...
Многие попались на долговую удавку - лишились суверенитета и распродали все международным корпорациям...., которые после этого и управляли странами...
Я как то изучал этот вопрос...
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С любым кто дает деньги в долг нужно быть очень осторожным!
Управляли странами??? Это бред из кацапской серии - "НАТО придет вас убьет и сьест ваших детей"????
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Моника приняла со всех сторон и на радостях убила эрику
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США обвинили президента Венесуэлы Николаса Мадуро в контрабанде наркотиков.
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стыдно за отсутствие рынка земли перед всем миром
5 стран в мире мостались без земельного рынка
отсутствие земельного рынка признак повышенной коррупции и дегенеративности
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Венесуела щоб уникнути дефолту прийняла ринок землі. З того часу там вісім дефолтів і клоуни при владі.
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а без ринку землі було би 48 дефолтів і клондитери при владі
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Зато в Венесуэле ЗЕбилов вроде тебя сразу расстреливают, и это хорошо ЗЕбил покацапленный жополиз ЗЕкловуна Alter Nator
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Все так. только не сейчас и не при этой власти. Нашел мне борцунов с коррупцией? тебе Радуцкого, Дубинского, Тищенко мало.?
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Наче Швілі не казав про це. Чи я помиляюсь?
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Банковский закон - да.
земельная реформа (в данный момент) - нет.
Сколько будет стоить украинская земля в условиях мировой пандемии, угрозы дефолта и внешней агрессии?
Ради чего сейчас продавать землю? Ради продления агонии власти "Стада Недоумков"? Это глупость , которую потом исправить будет очень трудно
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Тонешь типа в проруби, а они стоят рядом и говорят- квартирку перепишешь на нас, тогда протянем руку!
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чет вспомнился Будапештский меморандум....
могли бы торговать ЯО 50 лет - жили бы как арабские шейхи и Крым не был бы оккупирован... У МВФ заявили про можливість збільшити фінансування для України. Умови - банківський закон і земельна реформа - Цензор.НЕТ 6523
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Путлер ждет от Зеленского полной самоизоляции и карантина.Сидеть и не высовывать носа,операция "Короновирус" завершится 9 мая
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так что выбираем? продажу земли или дефолт? )
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зєлє не варто розраовувати на це збільшенн - земельну реформу ніхтопровести йому не дасть. Бо нахєра гроші країні, яку вбили?
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Зеленскому денег никто не даст.Забудьте...
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Єссєсна. Той запас який залишив йому Грося просрав і кредит просере. Там не довбодятли.
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Плешивый Хмырь Кремля дасть 200 ярдов,типа Гумкомвой в Италию...
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в глупом воспаленном мозгу создание рынка земли означает тока одно: полную тотальную мгновенную продажу всех земель иностранцам
на то он и глупый воспаленный моск
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так ни кто не против продажи фермерам которые на земле - только ЗА...
но там же в законе продают монополиям .....
скупят израильтяне и китайцы - прощай село, здравствуй безработица...
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Зеля не сможет принять закон о земле, пока не ограничит величину продаваемого участка до 50 га. На это у него уйдёт ещё пол-года. За это время случится дефолт, и МВФ вообще передумает давать деньги.
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Итальянцев русские КАМАЗы потравили капец,что адмирал Кузя Европу дымом
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"банковский закон" ???
в Законе должна бытъ одна строка
"владелъцы и руководители фин.установ и связаные с ними лица отвечают
ВСЕМ СВ0ИМ ИМУЩЕСТВ0М"
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очень смешно
большинство высокопоставленных таможенников находятся в фиктивном разводу и все имуществе на "жене". типа на бывшей. типа она уже не связана со мной ваще никак
не пиши не подумав
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Без МВФ эпоха зе станет лапотной как на рассии
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Пока внешние кредиты не пойдут на развитие производства в Украине, эффективность нулевая для простых граждан.
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Финансовая полиция США и Прокуратура ждут Коломойского на ковер У МВФ заявили про можливість збільшити фінансування для України. Умови - банківський закон і земельна реформа - Цензор.НЕТ 102Токсичная власть сегодня в Украине,но виноваты Порох У МВФ заявили про можливість збільшити фінансування для України. Умови - банківський закон і земельна реформа - Цензор.НЕТ 102и Гройсман,накопили 23 миллиарда долларов ЗВР,а это преступление
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