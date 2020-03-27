 В МВФ заявили о возможности увеличить финансирование для Украины. Условия - банковский закон и земельная реформа

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылккой на "Укринформ", об этом Георгиева сообщила в официальном заявлении, размещенном на сайте МВФ.
"На протяжении последней недели был достигнут очень хороший прогресс в переговорах с украинской властью о новой договоренности относительно программы расширенного финансирования (EFF)", - отметила глава МВФ.
Она назвала два шага, реализация которых могла бы способствовать выделению финансов для Украины даже в большем размере, чем объявлялось ранее.
"Принятие законодательства по совершенствованию структуры регулирования в банковском секторе, а также по земельной реформе позволило бы быстро продвинуться вперед и завершить работу над параметрами нового договора, с доступом к большим ресурсам, нежели предполагалось ранее", - подчеркнула Георгиева.
Как сообщалось, в начале декабря прошлого года после телефонного разговора Владимира Зеленского и Кристалины Георгиевой была достигнута предварительная договоренность о новой трехлетней программе в формате расширенного финансирования (EFF) на общую сумму $5,5 млрд.
При этом было подчеркнуто, что Украина должна выполнить предварительные условия. В частности, речь шла об усилении верховенства права, борьбе с коррупцией, развитии конкурентной среды, открытости рынков, уменьшении роли олигархов, продолжении разумной фискальной политики с целью обеспечения устойчивого развития в средней перспективе, а также независимости и финансовой стабильности НБУ.
Неадекватность на грани коварства у чиновников МВФ состоит именно в том, что они осознают что работают с дебилами которые выполняя условия то-ли лоб разобьют об пол, то-ли конец не смогут вытащить с забора.
ЗЕ-команда в своём идиотизме беспощадная
не пандемия, не благотворительность, не мобилизация резервов и сокращение не первоочередных трат...а именно земелька и банки... а коррупция как бы уже самоликвидировалась - ибо не стоит уже в перечне требований...(от слова - ваще)
ждут великого деребана....
но чего они с землей лезут - суют свой нос в внутренние дела Украины ?
Лишь не многие страны смогли с пользой использовать их помощь...
Многие попались на долговую удавку - лишились суверенитета и распродали все международным корпорациям...., которые после этого и управляли странами...
Я как то изучал этот вопрос...
Управляли странами??? Это бред из кацапской серии - "НАТО придет вас убьет и сьест ваших детей"????
5 стран в мире мостались без земельного рынка
отсутствие земельного рынка признак повышенной коррупции и дегенеративности
земельная реформа (в данный момент) - нет.
Сколько будет стоить украинская земля в условиях мировой пандемии, угрозы дефолта и внешней агрессии?
Ради чего сейчас продавать землю? Ради продления агонии власти "Стада Недоумков"? Это глупость , которую потом исправить будет очень трудно
могли бы торговать ЯО 50 лет - жили бы как арабские шейхи и Крым не был бы оккупирован...
на то он и глупый воспаленный моск
но там же в законе продают монополиям .....
скупят израильтяне и китайцы - прощай село, здравствуй безработица...
в Законе должна бытъ одна строка
"владелъцы и руководители фин.установ и связаные с ними лица отвечают
ВСЕМ СВ0ИМ ИМУЩЕСТВ0М"
большинство высокопоставленных таможенников находятся в фиктивном разводу и все имуществе на "жене". типа на бывшей. типа она уже не связана со мной ваще никак
не пиши не подумав