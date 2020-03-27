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 Политика Украины, Экономика
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Материалы по теме:
Все про:кредит (2162) МВФ (2834) земельная реформа (212) Кристалина Георгиева (9)

 МВФ заявил о возможности увеличить финансирование для Украины. Условия - банковский закон и земельная реформа

Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева заявила о значительном прогрессе в переговорах относительно новой программы EFF для Украины, а также назвала условия, при которых ранее оговоренное финансирование на сумму $5,5 млрд может быть увеличено.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылккой на "Укринформ", об этом Георгиева сообщила в официальном заявлении, размещенном на сайте МВФ.

"На протяжении последней недели был достигнут очень хороший прогресс в переговорах с украинской властью о новой договоренности относительно программы расширенного финансирования (EFF)", - отметила глава МВФ.

Она назвала два шага, реализация которых могла бы способствовать выделению финансов для Украины даже в большем размере, чем объявлялось ранее.

"Принятие законодательства по совершенствованию структуры регулирования в банковском секторе, а также по земельной реформе позволило бы быстро продвинуться вперед и завершить работу над параметрами нового договора, с доступом к большим ресурсам, нежели предполагалось ранее", - подчеркнула Георгиева.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Призывы к отказу от сотрудничества с МВФ - на грани государственной измены, - "слуга народа" Потураев

Как сообщалось, в начале декабря прошлого года после телефонного разговора Владимира Зеленского и Кристалины Георгиевой была достигнута предварительная договоренность о новой трехлетней программе в формате расширенного финансирования (EFF) на общую сумму $5,5 млрд.

При этом было подчеркнуто, что Украина должна выполнить предварительные условия. В частности, речь шла об усилении верховенства права, борьбе с коррупцией, развитии конкурентной среды, открытости рынков, уменьшении роли олигархов, продолжении разумной фискальной политики с целью обеспечения устойчивого развития в средней перспективе, а также независимости и финансовой стабильности НБУ.

Источник: https://censor.net.ua/n3184716
 
   
 Топ комментарии
 
насчет банков требование более менее законное....- можно понять ...
но чего они с землей лезут - суют свой нос в внутренние дела Украины ?
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Моника приняла со всех сторон и на радостях убила эрику
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Ну что запетушенные я вам говорил что МВФ нужна земля а вы так распинались ненене. тупые.
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МВФ ничего не хочет. Это не они к нам прибежали с воплями "спасите нас, возьмите наши деньги". Все с точностью наоборот. Не хотите, это ваше дело. Вы хозяева собственной страны, вы голосуете за свою власть, значит вы и несете ответственность за все.
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Вы хозяева собственной страны, вы голосуете за свою власть, значит вы и несете ответственность за все.
Из старого сов анекдота: "Несет явный бред, но зато какая память".
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Украсть землю после того как украсть кредиты мвф? да идите вы нах..й, помошники
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ігарь валєріч протів, каже вазьмьом дєнєг у рассіі і забудєм про крофь....
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Мне пофиг на рынок земли (пусть будет) и Коломойского. Главное, чтобы не было гиперинфляции.
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Уберите свои клешни от украинской земли!!!! Закатайте губу!!!
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МВФ не продажу земли украинской требует, а источника возврата денег, а идею дерибана земли подсовывает украинское правящее падло, прикрываясь что это яко бы "требование" МВФ.
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Счас выйдет Антонина и скажет и ещё обязательно ЧП по всей Украине.
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Джугашвили строил ГУЛАГ 32 года за тюремную похлебку,Хрущев на американской кукурузе хотел построить социализм,Пятизвездочный Брежнев хотел коммунизьмы... У МВФ заявили про можливість збільшити фінансування для України. Умови - банківський закон і земельна реформа - Цензор.НЕТ 1260Одни педагоги воспитатели,бедные краснопузые...,правильно сказал в 1925 году Михаил Булгаков,образ Шарикова и Швондера я написал не случайно...
Михал Афанасьич уже тогда видел сегодняшнее дерьмо НАСКВОЗь
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Я и говорю, что лучше уже сейчас усыпить, а не ждать тяжёлых последствий.
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А чем Хрущев был неправ с кукурузой? У нас он скоро пол Украины кукурузой засевать будут, и гордится "этим" МВФ заявив про можливість збільшити фінансування для України. Умови - банківський закон і земельна реформа - Цензор.НЕТ 4008 до срачки!
Правда поголовье коров за прошлый год сократилось ещё на 6%. и молоко сухое импортировать собираются из за недопроизводства натурального, и резко увеличили закупки свинины в Рашке... Зато с кукурузой!..
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У команды говорящей жопы Коломойского истерика У МВФ заявили про можливість збільшити фінансування для України. Умови - банківський закон і земельна реформа - Цензор.НЕТ 738 Уж очень хочется обуть нарид ещё так на миллиардиков пять. Что характерно, экспэрды дубины, в глаза не видели ни закон о рынке земли ни банковский закон но главное погромче визжать, что все разворуют.
Кто громче всех кричит "держи вора" ? У МВФ заявили про можливість збільшити фінансування для України. Умови - банківський закон і земельна реформа - Цензор.НЕТ 7591
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Так выходит что все предыдущие годы не воровали когда МВФ давало кредиты?? Или только сейчас при найвЭличнишом кловуне всех времён и народов перестали воровать???
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Воровали и будут воровать. При клоуне даже больше, потому что он не контролирует ситуацию. Вопрос в другом - без кредита МВФ нам жопа!!! Не буду расписывать почему, умный-сам погугли. И этой жопы какраз добивается Коломойский, чтоб во время хаоса прихватить ещё кусок пирога под названием Украина. Но для тех, "кто на бронепоезде" нужно понимать, что кризис 2008 покажется "детским лепетом".
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Прохерячим землю олигархам, под ЧТО ещё МВФ денег давать будет? Херячить-то больше нечем будет!
Или тогда кредиты МВФ, будет давать под продажу почек?..
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Деньги прожрут, часть разворуют землю распродадут а мудрый 73% нарит будет из дефолта в дефолт скакать ..ЗЕбилы головного мозга...
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просто цікаво.... який процент крикунів, які істерять за вільну продаж землі, є землевласниками?
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більша частина "розумних" людей, які на собі порвали по три "тєльніка", і гадки не мають, що таке сільскогосподарча земля...як тяжко на ній працювати, яка то лоторея... вирішувати справу вільної продажі землі повинні аграрії, а не "мєнєджери срєднього звєна", яким робити нема чого, і сидять всяку єресь строчать годинами... моя сім'я володіє земельними ділянками, але вони знаходяться далеко одна від одної, і я навіть об'єднати їх не маю змоги...
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Як шо тоби тяжко працювати на земли то ты гадки не маеш шо таке земля.
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я майже все життя прожив в селі, і зараз живу))) ще й на півдні, і як працювати на землі я знаю, і на цей час це єдине, що мене і мою сім'ю корме... а ваша земля, тролляки, це ділянки 2x1)))
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Мне 10000 га это 30-33 км а вам 1-2 м. По Фройду и проговорился.
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Пиши коротше, одним реченням: - Хапнуть грошей хочу, маю надію що як Бабломойша розбагатію... так як на ваучерах вже "розбагатів"!..
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а ще цікавіше що серед тих хто скавчить за "апчєствіную"землю75% це ґебельси з лахти МВФ заявив про можливість збільшити фінансування для України. Умови - банківський закон і земельна реформа - Цензор.НЕТ 1433
пс. в Україні "зємлівласнікаф" НЕМА!! Зовсім НЕМА!! бо так звана "продажЗЕМЛІ" то ЮРИДИЧНО Є ПРАВОМ КОРИСТУВАННЯ а не ВЛАСНІСТЮ. МВФ заявив про можливість збільшити фінансування для України. Умови - банківський закон і земельна реформа - Цензор.НЕТ 1000
І до 75% землі що зараз використовують латіфундисти використовується ПО-ЧОРНОМУ МВФ заявив про можливість збільшити фінансування для України. Умови - банківський закон і земельна реформа - Цензор.НЕТ 1433
ТОМУ Ж вони і скавчать ! бо у них крадений хліб з рота витягають
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И как это Порошенко удавалось получать кредит без продажи земли?
И как это Порошенко удавалось получать кредит сохранив субсидии?

И как это Порошенко удавалось получать кредит подняв, фактически, пенсионный возраст для тех, кто мало платил в солидарный пенсионный фонд?
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ЗНОВУ за рибу гроші .. ЧОМУ це Зеленський ВПЕРТО в САМИЙ важкий період СЬОГОДЕННЯ - намагається РОЗБАЗАРИТИ останні ресурси України - Людей , СвЗемлю, стратегічні підприємства , Науку.. запаси і цим уже ПРОДОВЖУЄ попередників новий Прем"єр і "переймається" ....ВВАЖАЮ на підставі АНАЛІЗУ діяльності Зе- банди ( фіктивна-віруальна "партія БЕЗ орг-штат---структури .. фінансування...)..... ОСОБОЮ - ДІЯЛЬНІСТЬ котрої має ознаки ЗЛОЧИНЦЯ що підлягає Суду Військового трибуналу - іде ВІЙНА ...афериста і зрадника ...котрий СВІДОМО обзивав Нашу Батьківщину - УКРАЇНУ з майданчиків 95 кварталу ...
...ЗАХИСТИМО Україну...
..ГОТУЙТЕСЯ Українці до ЖОРСТОКОЇ війни з цими сіоністами-УБЛЮДКАМИ... озброюватися ВСІМА легальними можливостями ..знають ГНИДИ що кінець цього ШАБАШУ олігархів і їх посіпак підлабузників ТАКИ мусить ЗАВЕРШИТИСЬ ....ВСІХ хто вніс, підтримав в аграрному комітеті... + 240 істот що проголосували в першому читанні . .ПРОТИ волі Народу ( 73 %) БЕЗ Референдуму...цю АФЕРУ з СвЗемлею України - визнати ТЕРОРИСТАМИ ХХ1 століття і відповідно ВНЕСТИ в ЧЕРНИЙ список СМЕРТЕЛЬНИХ ворогів України ДОВІЧНО ....для подальших логічних ДІЙ .. самий мирний ПРИМУСОВО відібрати Громадянство України і відправити на іст. землі .. і там НЕХАЙ пропонують ВКРАСТИ землі Дому ізріілевого .. УБЛЮДКІВ- посіпак, підлабузників ЗЛОЧИНЦІВ = держслужбовців адміністрацій ,.журналістів , політологів , агітаторів , тролів що готові за срібники Рідну маму продати - в ОКРЕМИЙ ЧЕРНИЙ список на Суд Людський і Божий........ГЕТЬ з влади ЗЛОДІЇВ Світової мафії що захопила БІЛЬШІСТЬ ВР і Уряду....поки пропонуємо МИРНО ..не вступляться .. тоді це ЇХ ВИБІР...
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Читайте в договоре что мелким шрифтом. А там с начала предворительные условия(борьба с олигархами и т.д.) Так шо зеля двай выполняй предворительные условия а про землю после
поговорим. Без этого никаких гарантий а отлько наживка на крючке.
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Так кредити МВФ найдешевші в світі вони під 3%, тоді як найбільш дешеві кредити з буквально всіх інших джерел обходяться для нашої країни мінімум в 8,5%. І ці доступні гроші вони потрібні для України, яка переживає сильнішу економічну кризу, епідемію , і сильно витратну визвольну війну проти російських фашистів загарбників на тимчасово окупованих суверенних українських територіях Донбасу і Криму. У нормальній країні кредит МВФ відіграє величезну позитивну роль у розвитку виробництва: він забезпечує безперервність відтворення і його розширення. Він сприяє інтернаціоналізації виробництва та обміну, поглибленню міжнародного поділу праці. Також цей міжнародний кредит посилює громадське економічне відтворення, стимулює як розширення прибуткових галузей, так і розвиток передових форм галузей господарства..... і багато для чого іншого!
Ну а який сенс цих найдешевших кредитів для України, якщо їх просто злочинно розкрадають, проїдають або передають олігархам типу злодія - афериста коломойского, і вони для розвитку країни не доходять? А нам українцям їх потім віддавати, ще й невеликі відсотки на них. Так що ці найдешевші в світі кредити МВФ Україні може і треба брати, тільки потрібно нові і вже існуючи програми кредитування обов'язково змінювати.
Тому що для такої дуже корумпованою нашої країни і її влади хапуг від кредитів не буде ніякого пуття, лише катастрофічно зросте кредиторська заборгованість.
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Наші можновладці вже набрали кредитів усюди по 10% річних. І про це мовчать.
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посмотрим что выберет этот ручной, тупой, обнюханный гиДрант или интересы Украины или его хозяина бени!!!
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Нда уж, страной управлять оказалось не так легко как членом по рояле молотить )
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Так перестарался, член на клавишах отбил, теперь головка не соображает...
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Пунктом 1 должнобыло быть требование,-повесить коломойского...
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Зебилы с отбитыми мозгами даже не удосужились прочитать, что действительно хочет мвф для нового транша. В межд валютном фонде хотят одного - чтобы рада приняла "антиколомойский" закон. Как только мвф будет иметь гарантию того, что их деньги выданные ранее для поддержания ПриватБанка, не пойдут в карман каломойше, то Украина получит 5 млрд для стабилизации экономики угробленой квартальными дебилами
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Кому вони їх би продали ? Ви ж кажете що ті шматочки фермерам вони не потрібні .
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Яки шматочки? Фермеры арендуют целые поля. А шматочки тебе никто не даст обрабатывать. В натуре паи никто не выделял.
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Там ещё договора аренды на 49 лет, и досрочно разорвать их невозможно, поэтому продавать можно только с арендатором вместе... и преимущественное право выкупа у арендатора, и заплатить арендатору нужно за "улучшение" плодородия земли за период аренды, и...
Короче, за продажу земли её "********" доплатить должен!..
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Давайте не звиздеть !
Не финансирование , а кредитование!!!
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Одни уже поменяли акции заводов на видеомагнитофоны в 90-х...терь их дети рабами в Метинвесте трудятся
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То есть как это - "трудятся"?
Да разве эти предприятия еще не закрыты????
А коронавирус????
Немедленно остановить все!
(и пусть работники последний хрен без соли доедают. За кого они, кстати, голосовали?)
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на ветке собрались сплошь и рядом "собственники" земельных паёв и думу гадают как у них землю забирать будут …
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теперь слуги жопу рвать будут мол надо голосовать и за рынок земли видите не мы это хотим а мвф требует иначе в случаии игнора дефолт и те кто мешают нам проголосовать за рынок соучастники и на себя пеняйте вслучаи дефолта так как помешали им
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Россия даст и без рынка земли. Вариант ?
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Бабло инвесторы Запада вложат только в надежные проверенные временем руки,это Порох,Яценюк и Гройсман.Так что жуйте 73 %
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Ринок землі потрібен. У віддалених селах є старенькі люди по кілька га розкиданих паїв, обробляти самі не в силі, продати не можуть, фермерам шматочки по 1, 2, 5 га не потрібні, дітям теж. Оформлення дороге = землеустрій + нотаріус. А старенькі б продали ці паї то мали б на старість за що дожити, чи б переїхали в райцентр у теплу квартиру зі зручностями. У мене після смерті батьків теж залишились паї, навіть не оформляю, дорожче за вартість яку мені заплатять. Неможливість продати = це обмеження права власності. Олігархи просто так скупляти не будуть, комусь треба працювати, а зараз дурнів за копійки на сг.роботи не знайдеш навіть у найзабитішому селі
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Харох нести пургу. Паи переходят по наследству. Никаких проблем с этим нет.
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Арендаторы каждый год платят за аренду. Деньги и натурпродукт. Хто как хочет.
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Петро Оленев да, переходят. Но надо оформить, у Вас есть паи, огород, дача, личний дом с участком, Ви оформляли право собственности на землю и недвиж.имущ. ?
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Да. Оформлял. С кадастровыми номерами оформление без проблем. По наследству оформляется и без кадастрового номера. Учите матчасть.
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Зайди на кадастровую карту и посмотри как выделены паи. А потом умничай.
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Надо решать вопросы по порядку
1. Закон о невозврате банков (против бени)
Вот и посмотрим на что способна зелёная власть
А привязывать вопрос земли к вопросу о банках - хитрожопый еврейский ход бени и зели
БЕРЕГИТЕ ЗЕМЛЮ , УКРАИНЦЫ , от хитрожопых. Как они продали госрезерв с масками - ВСЕ ВИДЯТ
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А де це такі паї по 10 га? ..Ну там по 2-4 га і по 2 тис баксів продаси.. і що ти купиш файну квартиру за ці гроші !?
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От же нам повезло. Осел Оманский и Короновирус. Два в одном. Бинго.
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"В МВФ заявили о возможности увеличить финансирование для Украины. Условия - банковский закон и земельная реформа" - посмотрел кому принадлежит МВФ и понял кому нужен украинский рынок земли, за который Зеленский так жопу рвёт, в то время когда в Израиле нет рынка земли, где 93% земли находятся в разных формах государственной собственности. Частными в стране являются 7% земель. Почему МВФ не требует рынок земли в Израиле, чтобы осчастливить израильтян?
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Пороху надо было после инавгурации 7 июня 2014 года ,первым Указом национализировать ВСЁ.И провести следом повторную приватизацию на конкурсной основе.Эту ошибку Порошенко тогда,будет исправить тяжело...
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Больной Трупом чЛЕНИНА у Мавзолея...,завидуешь? МВФ заявив про можливість збільшити фінансування для України. Умови - банківський закон і земельна реформа - Цензор.НЕТ 9079
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Отнять и поделить? Где то я это уже слышал.
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Это надо почаще проводить в стране. Тогда воровать не будут. И только после этого начать строить капитализм.
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Коммунизм, вылез в мире не потому что Ленин вылез на броневик и помахал кепкой! А в ответ на оскалённую пасть капитализма, почитай класику 19 столетия где описываются условия труда, (например Е. Золя "Жерминаль") 12 рабочую смену с одним выходным не хочешь?
Патентованый дебил Милованов, он как раз мастырил своим "трудовым" кодексом, к твоему сожелению не успел...
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Про землю МВФ ничего не говорил, у них одно требование - ликвидируйте или отдайте США Коломойского, иначе он опять эти деньги украдят, как воровал их десятками млрд. на протяжении 20 лет.
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В США в частных руках находится 94 % экономики штатов,попробуйте забрать чего либо у простого фермера,не говоря о Билл Гейтсе.
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Рынок земли невозможен сегодня по нескольким причинам,первая из них, тайная война Путлера против Украины,Скабеева Соловьев Сикелев и прочие МРАЗИ не дадут соврать за последние 6 лет МВФ заявив про можливість збільшити фінансування для України. Умови - банківський закон і земельна реформа - Цензор.НЕТ 9689
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Украинские реформы движутся только под пинками Запада...
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не гони Пургу,Путлер капуты плешивого Хмыря не сдаюцца
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рынок земли только после выполнения будапештских соглашений.
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РАБссия за 20 дней марта не продала и грамма нефти своей сраной Уралс...инвесторы пля.... МВФ заявив про можливість збільшити фінансування для України. Умови - банківський закон і земельна реформа - Цензор.НЕТ 9771
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Если даже принимать рынок земли, то не более 300 га на одно физическое лицо, а не по 10 000 как задумали в СН. Только физические лица, а не фиктивные юридические компании которые продадут, перепродадут и еще раз продадут вместе с живущими на тех землях. Физ лицо это реальность, а юр фирмы однодневки для перепродажи . Это те же офшоры для иностранцев.
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Отнять и поделить между быдлом, первым придумали не Маркс,ни Энгельс и ни чЛенин и тем более не Сралин тупой с 4 классами образования в церковном приходе...отгадайте кто с одного РАЗА.....
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