 Враг за сутки пять раз обстрелял позиции ОС на Донбассе, применив 120- и 82-мм минометы. Потерь нет, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

По данным штаба, противник обстрелял позиции украинских сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг выпустил 51 мину калибров 120 и 82 мм по позициям Объединенных сил вблизи Павлополя. Защитников Талаковки противник обстрелял из гранатометов различных систем, а защитников Славного из автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов. Кроме того, из крупнокалиберных пулеметов были обстреляны позиции Объединенных сил неподалеку от Авдеевки. Дежурными огневыми средствами подразделения Объединенных сил дали противнику жесткий ответ", - сказано в сообщении.

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Вместе с тем сообщается, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял позиции украинских защитников неподалеку от Луганского из миномета калибра 82 мм, использовав 3 мины.

"Военнослужащие Объединенных сил приняли необходимые меры для прекращения вооруженных провокаций противника. Вчера, 26 марта, потерь среди военнослужащих Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов не было", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что с начала текущих суток, российские оккупационные войска огневой активности не проявляли, потерь среди украинских защитников нет.

"Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано", - добавили в штабе.