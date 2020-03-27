 В Украину из Канады эвакуировали 274 украинца, - посольство. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба украинского посольства в Канаде в Facebook.

"Украинцы из Канады возвращаются домой. 274 пассажира вылетели рейсом МАУ из Торонто в Киев ", - говорится в сообщении.

В ведомстве пожелали украинцам счастливой дороги, а также подчеркнули необходимость самоизоляции в течение 14 дней по прибытию в страну.

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Фото: посольство/Facebook

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что до конца пятницы, 27 марта, будет полностью закрыта государственная граница Украины и прекращены все пассажирские перевозки.