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 Политика Украины, Общество
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 В Украину из Канады эвакуировали 274 украинца, - посольство. ФОТО

В Украину из Канады эвакуировалось 274 украинца, которые не могли вернуться домой к моменту закрытия границы 16 марта.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба украинского посольства в Канаде в Facebook.

"Украинцы из Канады возвращаются домой. 274 пассажира вылетели рейсом МАУ из Торонто в Киев ", - говорится в сообщении.

В ведомстве пожелали украинцам счастливой дороги, а также подчеркнули необходимость самоизоляции в течение 14 дней по прибытию в страну.

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В Украину из Канады эвакуировали 274 украинца, - посольство 01
В Украину из Канады эвакуировали 274 украинца, - посольство 02
В Украину из Канады эвакуировали 274 украинца, - посольство 03
Фото: посольство/Facebook

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что до конца пятницы, 27 марта, будет полностью закрыта государственная граница Украины и прекращены все пассажирские перевозки.

В Украину из Канады эвакуировали 274 украинца, - посольство 04

Источник: https://censor.net.ua/n3184714
 
 
 Топ комментарии
 
Потом они будут долго сожалеть об этой глупости
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Потом они будут долго сожалеть об этой глупости
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Украинская медицина круче канадийской и Омериканской еще с времен Джугашвили В Украину из Канады эвакуировали 274 украинца, - посольство - Цензор.НЕТ 2148
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ГУЛАГ для СССр не враг,дохли что Мухи,средняя продолжительность жизни в СССР Сралина была 46,7 года...и пенсии платить НЕ НАДО....
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Короновирус это Пенсионная реформа Путлера
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Сралин первым убила чЛенина на заводе Михельсона 30 августа 1918 года,а потом мочил всех подряд идя к власти...Списочек очень большой....100 миллионов трупов
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Сралин первым убила чЛенина на заводе Михельсона 30 августа 1918 года

і нашо бухим на форум вилазити? В Україну з Канади евакуювали 274 українців, - посольство - Цензор.НЕТ 1293
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Не так! Евакуювала 274 ІДІОТА! Доведено їхніми діями!
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БезВиза с Канадой нет,так что то туристы...
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Кожного прибулого має зустрічати особисто Зеленський. І кожного цьомати в щічку.
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