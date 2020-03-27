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 Официальная статистика COVID-19 почти в десять раз меньше реальной, - директор Института биохимии им.Палладина Комиссаренко

В странах, которые столкнулись со вспышкой Covid-19, зараженных коронавирусом в 8-10 раз больше, чем это показывает официальная статистика.

Об этом в эфире телеканала "1+1" заявил директор Института биохимии им.Палладина НАНУ академик Сергей Комисаренко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"По Украине такие же прогнозы, как и во всем мире. Сейчас по всему миру отслеживают динамику развития заболевания в различных странах, их сравнивают, и можно экстраполировать на то, как это у нас будет. В каждой стране существует официальная статистика, демонстрирующая количество людей, которые являются носителями вируса и уже заболели. Так вот, официальная статистика почти в каждой стране показывала в 8-10 раз меньше, чем было на самом деле", - отметил Комисаренко.

Это связано с тем, отмечает эксперт, что у определенного количества людей не было проявлений заболевания, или же им еще не была проведена диагностика.

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"К большому сожалению, можно ожидать, что в Украине ситуация будет развиваться таким же образом, достаточно интенсивно. И те данные, которые вы видели, в реалиях они уже существуют в большем количестве. И, наверное, мы увидим еще значительное увеличение", - добавил академик.

По мнению специалиста, введение карантина было "очень своевременным".

"ВОЗ трижды сказала, что самым важным сейчас является диагностика, диагностика и диагностика", - резюмировал Комисаренко.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, по состоянию на 22:00 26 марта, в Украине по результатам исследований вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины и областных лабораторных центров в целом подтверждено 196 случаев Covid-19.

Источник: https://censor.net.ua/n3184713
 
   
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..очень даже к правде близко...только зачем скрывать диагнозы подменяя?.. Официальная статистика COVID-19 почти в десять раз меньше реальной, - директор Института биохимии им.Палладина Комиссаренко - Цензор.НЕТ 8890
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..та нуу Официальная статистика COVID-19 почти в десять раз меньше реальной, - директор Института биохимии им.Палладина Комиссаренко - Цензор.НЕТ 9726 ...не поможет..бежать то не куда..даже на авианосце трое заболело...и на о. Пасхи тоже аборигены словили где то ...антарктида осталась, арктику то кацап загадил уже.. , но там только иглу ледяные строить если, чтобы жить как то в них... Официальная статистика COVID-19 почти в десять раз меньше реальной, - директор Института биохимии им.Палладина Комиссаренко - Цензор.НЕТ 9726..не камильфо...
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Ну в Україні можно сміливо множити на х1000
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И это не плохо - значит, смертность в 8 - 10 раз меньше, чем мы видим по статистике.
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Не сій паніку придурок. Українцям, по ***,а от кацапи злякаються.
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Комисаренко точно знает - они с коронавирусом друзья.
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Комісаренко під впливом великого ЗЕ веде нас!!!!! Алілуйя МП!!!
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Цей Комісаренко народився в 1943 році,на Московії.Він ще Сраліна бачив.Типовий совок.
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Йому до Бога скоро, тому брехати сенсу вже нема.
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братишка, а ты какого года рождения и где родился?
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Михаил МК Я народився в кінці 80-х.і в Україні.А це люди з ери чорнобілих телевізорів.Їх серйозно не можна сприймати.
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По подсчетам американского профессора надо умножить кол-во умерших на 8, получится число реально болеющих.
800*5 = 4000

Если в вашем регионе есть погибшие, вы можете использовать их число, чтобы оценить количество истинных текущих случаев заболеваний. Мы приблизительно знаем, сколько в среднем требуется времени, чтобы погибнуть с момента получения вируса - это 17,3 дня. Получается, человек, умерший 29 февраля в штате Вашингтон, заразился около 12 февраля.
Кроме того, известна летальность. В этом сценарии используется 1% (подробности обсудим позже). Это означает, что где-то 12 февраля в регионе уже было около сотни случаев, и только один из них закончился смертью 17 дней спустя.
Теперь используйте среднее время удвоения случаев для коронавируса - это 6,2 дней. Таким образом, за 17 дней, прошедших перед смертью этого человека, число случаев должно было умножиться на ≈8 (=2^(17/6)). Выходит, что если не диагностировать все случаи без исключения, то всего одна подтверждённая смерть в день означает 800 истинных случаев заражения в этот же день.
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Карман Ин - то дуже добре, що дуже вчасно. А що ж там ізпоголовним тестування, що, як стверджують спеціаліст, які досліджують поширення вірусу - є вирішальним чинником? Де тести, Зє? Де анонсований мільйон тестів? Може пора вже у Пальчевсткого та інших ьвюариґ від медицини по сусєках пошуршати? Вони ще встигнути підзаробити потім, після пандемії.
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