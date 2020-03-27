 Официальная статистика COVID-19 почти в десять раз меньше реальной, - директор Института биохимии им.Палладина Комиссаренко

Об этом в эфире телеканала "1+1" заявил директор Института биохимии им.Палладина НАНУ академик Сергей Комисаренко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"По Украине такие же прогнозы, как и во всем мире. Сейчас по всему миру отслеживают динамику развития заболевания в различных странах, их сравнивают, и можно экстраполировать на то, как это у нас будет. В каждой стране существует официальная статистика, демонстрирующая количество людей, которые являются носителями вируса и уже заболели. Так вот, официальная статистика почти в каждой стране показывала в 8-10 раз меньше, чем было на самом деле", - отметил Комисаренко.
Это связано с тем, отмечает эксперт, что у определенного количества людей не было проявлений заболевания, или же им еще не была проведена диагностика.
Читайте на Цензор.НЕТ: Коронавирус распространяется все быстрее: за 2 дня заболели 100 тысяч человек, - ВОЗ
"К большому сожалению, можно ожидать, что в Украине ситуация будет развиваться таким же образом, достаточно интенсивно. И те данные, которые вы видели, в реалиях они уже существуют в большем количестве. И, наверное, мы увидим еще значительное увеличение", - добавил академик.
По мнению специалиста, введение карантина было "очень своевременным".
"ВОЗ трижды сказала, что самым важным сейчас является диагностика, диагностика и диагностика", - резюмировал Комисаренко.
Также на Цензор.НЕТ: Если ничего не предпринимать, коронавирус мог бы убить 40 млн человек по всему миру, - британские ученые
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, по состоянию на 22:00 26 марта, в Украине по результатам исследований вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины и областных лабораторных центров в целом подтверждено 196 случаев Covid-19.
800*5 = 4000
Если в вашем регионе есть погибшие, вы можете использовать их число, чтобы оценить количество истинных текущих случаев заболеваний. Мы приблизительно знаем, сколько в среднем требуется времени, чтобы погибнуть с момента получения вируса - это 17,3 дня. Получается, человек, умерший 29 февраля в штате Вашингтон, заразился около 12 февраля.
Кроме того, известна летальность. В этом сценарии используется 1% (подробности обсудим позже). Это означает, что где-то 12 февраля в регионе уже было около сотни случаев, и только один из них закончился смертью 17 дней спустя.
Теперь используйте среднее время удвоения случаев для коронавируса - это 6,2 дней. Таким образом, за 17 дней, прошедших перед смертью этого человека, число случаев должно было умножиться на ≈8 (=2^(17/6)). Выходит, что если не диагностировать все случаи без исключения, то всего одна подтверждённая смерть в день означает 800 истинных случаев заражения в этот же день.