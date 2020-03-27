 Официальная статистика COVID-19 почти в десять раз меньше реальной, - директор Института биохимии им.Палладина Комиссаренко

Об этом в эфире телеканала "1+1" заявил директор Института биохимии им.Палладина НАНУ академик Сергей Комисаренко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"По Украине такие же прогнозы, как и во всем мире. Сейчас по всему миру отслеживают динамику развития заболевания в различных странах, их сравнивают, и можно экстраполировать на то, как это у нас будет. В каждой стране существует официальная статистика, демонстрирующая количество людей, которые являются носителями вируса и уже заболели. Так вот, официальная статистика почти в каждой стране показывала в 8-10 раз меньше, чем было на самом деле", - отметил Комисаренко.

Это связано с тем, отмечает эксперт, что у определенного количества людей не было проявлений заболевания, или же им еще не была проведена диагностика.

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"К большому сожалению, можно ожидать, что в Украине ситуация будет развиваться таким же образом, достаточно интенсивно. И те данные, которые вы видели, в реалиях они уже существуют в большем количестве. И, наверное, мы увидим еще значительное увеличение", - добавил академик.

По мнению специалиста, введение карантина было "очень своевременным".

"ВОЗ трижды сказала, что самым важным сейчас является диагностика, диагностика и диагностика", - резюмировал Комисаренко.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, по состоянию на 22:00 26 марта, в Украине по результатам исследований вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины и областных лабораторных центров в целом подтверждено 196 случаев Covid-19.