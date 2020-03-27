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 Четвертая украинка скончалась за границей из-за коронавируса, - МИД

22 гражданина Украины лечатся от COVID-19 в иностранных больницах.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на страницу "Коронавирус в мире - оперативно от МИД Украины" в Фейсбуке.

Пятеро украинцев лечатся от коронавируса в Италии. Еще по 4 человека из Украины получают медицинскую помощь в Германии и Доминиканской Республике, по двое — в Польше и Объединенных Арабских Эмиратах, а также по одному в Испании, США, Нидерландах, Нигерии и на Сейшельских островах.

На карантине сейчас находятся 160 наших граждан.

94 356 украинцев удалось вернуть на родину, отметили в МИД.

Также сообщается, что восемь наших граждан выздоровели и выписались из медучреждений.

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Четвертая украинка скончалась за границей из-за коронавируса, - МИД 01

Источник: https://censor.net.ua/n3184712
 
 
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українці там не є громадянами, а тому, знаходячись у розвинених країнах, які добре захищають своїх громадян, вони захищені ще менше, ніж ми тут, в тому числі медично
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