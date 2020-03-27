 Четвертая украинка скончалась за границей из-за коронавируса, - МИД

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на страницу "Коронавирус в мире - оперативно от МИД Украины" в Фейсбуке.

Пятеро украинцев лечатся от коронавируса в Италии. Еще по 4 человека из Украины получают медицинскую помощь в Германии и Доминиканской Республике, по двое — в Польше и Объединенных Арабских Эмиратах, а также по одному в Испании, США, Нидерландах, Нигерии и на Сейшельских островах.

На карантине сейчас находятся 160 наших граждан.

94 356 украинцев удалось вернуть на родину, отметили в МИД.

Также сообщается, что восемь наших граждан выздоровели и выписались из медучреждений.

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