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 Если ничего не предпринимать, коронавирус мог бы убить 40 млн человек по всему миру, - британские ученые

Если бы правительства стран по всему миру не предпринимали никаких мер, коронавирус за год заразил бы 7 млрд человек, 40 миллионов из них погибли бы.

К такому выводу пришли ученые из Имперского колледжа Лондона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters. Речь об этом идет в 12-м отчете группы исследователей под руководством профессора математической биологии Нила Фергюсона.

Для того, чтобы сократить число жертв COVID-19 вдвое и похоронить только 20 миллионов жителей планеты, нужно, чтобы пожилые люди сократили число своих социальных контактов на 60%, а все остальные — на 40%, подсчитали исследователи.

"Но мы прогнозируем, что даже при таком сценарии системы здравоохранения во всех странах будут быстро перегружены", — говорится в их отчете.

"Этот эффект, вероятно, будет наиболее серьезным в условиях с низким уровнем дохода, где потенциал медицинского обслуживания является самым низким", — добавили ученые.

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Авторы исследования пришли к выводу, что если распространение болезни удастся замедлить на ранней стадии (0,2 смерти на 100 тыс. населения), то будут спасены 38,7 млн человек. Если чуть позже (1,6 смерти на 100 тыс. населения), то 30,7 млн человек сохранят свои жизни. И так далее.

Ранее именно исследования группы Фергюсона убедили правительства Великобритании и других европейских стран ужесточить карантинные меры.

"Этих стратегий нужно будет придерживаться до тех пор, пока не появятся вакцины или эффективные методы лечения, позволяющие избежать риска последующих эпидемий", - написала команда Фергюсона в кратком изложении результатов своего исследования.

Также на Цензор.НЕТ: "Тело отца вынесли из больницы в мешке и закрыли дверь", - дочери умершего от коронавируса рассказали, как хоронили отца. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3184710
 
   
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а зеленский свозит со всей европы десятки тысяч людей проверяя им температуру и отпуская на все 4 стороны! нас был шанс выстоять - не принимая людей таким образом.
Теперь его тупо нет.
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Ще не кінець року і пандемія тільки починається. То ж, в кінці року порахуєте скільки помре.
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В текущей системе координат он убьет минимум 20 миллионов. Вообще прогнозы от 20 до 80 миллионов, из них 400-700 тысяч в Украине.
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Да что они такое говорят, у коронавируса смэртасть как у грыппа, а сколько умирает от кори, это все мировой заговор, чтобы италия объявила себе дефолт, посмотрите на статистику умерших от боярышника она превышает смертность от гриппа. Примус, ещё парочку, слезай с подножки подлец, я тебе покажу твою мать! Буржуи, буржуи..
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все только начинается
нажмите на карту здесь:
https://systems.jhu.edu/research/public-health/ncov/
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Британские ученые выяснили, что бокал вина не менее вреден для здоровья, чем три стопки водки. И это несмотря на то, что в вине содержится до 12% алкоголя, а в водке - все 40%. Объем стопки, как правило, не превышает 50-60 мл, а в бокал помещается 150 мл. Получается, что в трех стопках водки алкоголя больше, чем в бокале вина, и, соответственно, действие от 40-градусного напитка будет сильнее. Однако ученые утверждают, что такие выводы непригодны для анализа эффекта от спиртного. Думая, что вино не так вредно, как водка, люди начинают употреблять его каждый вечер, что приводит к злоупотреблению. Британские медики называют алкоголь «тихим убийцей», от которого погибает все большее число англичан трудоспособного возраста. С 1970-х годов смертность от болезней печени в Англии выросла в шесть раз.
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В мире ежегодно умирает 60 млн человек, а рождается 150 млн. Если умрет еще 40, то человечество все равно остается в плюсах даже при самых худших раскладах.
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еще 40 не умрет никак, потому что из этих 40, 30-35 уже будут в 60ти.
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