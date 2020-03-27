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Все про:продукты (1360) цены (2120) подорожание (117) АТБ (28)

 Цены на продукты растут во всех торговых сетях в связи с повышением цен со стороны поставщиков, - гендиректор АТБ Марков

На определенные позиции цена несколько выросла, это связано с закупкой у поставщиков уже новой партии за другой стоимости.

Об этом в эфире телеканала "1+1" заявил гендиректор корпорации АТБ Борис Марков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

По словам Маркова, подорожание продуктов питания сейчас происходит во всех торговых сетях, и это — обычная ситуация в нынешних условиях.

"Подорожание происходит по всем операторам и участникам рынка, мы мониторим и отслеживаем, готовы делиться и предоставлять эту информацию. Это традиционная тенденция на рынке", - сказал Марков.

Он признал, что на определенные позиции цена несколько выросла, но говорит, что это связано с закупкой у поставщиков уже новой партии за другой стоимости.

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"Возможно, за исключением каких-то незначительных позиций. Каких у нас, в силу нашей системы работы, ограниченный товарный запас. Они быстрее других раскупаются, и мы вынуждены пополнять их уже по нынешним ценам", - пояснил Марков.

Источник: https://censor.net.ua/n3184709
 
 
 Топ комментарии
 
поставщики потом занесут торговым сетям их долю от повышения цен. это договорняк.
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Народ тут не при чем. В договорах АТБ с поставщиками запрещено резко повышать цены. Там дикие штрафы за такое и выгоняют из сети. Просто АТБ решило тупо заработать на кризисе
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В Германии в связи с коронавирусом цены на продукты снизили, а у наших барыг "традиционная тенденция на рынке" - цены все выше и выше. Если это немедленно не остановят, значит власть с ними заодно.
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Т.е. факт повышения цен есть, и АТБ перестал был маркетом с дешевыми ценами .
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Він давно перестав бути магазином з дешевими цінами, це магазин з дешевим інтер'єром, сервісом, з дешевим обладнанням,з дешевим(малозарплатним) персоналом, в тісноті і обмеженим асортиментом. Це скоріше "магазин коло дому"
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Діяч ХІХ ст. тред-юніонів (профспілок) та публіцист в Великобританії Т.Дж.Даннінг писав:
Капитал, - говорит "Quarterly Review"[9], - избегает шума и брани и отличается боязливой натурой». Это правда, но это ещё не вся правда. Капитал боится отсутствия прибыли или слишком маленькой прибыли, как природа боится пустоты. Но раз имеется в наличии достаточная прибыль, капитал становится смелым. Обеспечьте 10 процентов, и капитал согласен на всякое применение, при 20 процентах он становится оживлённым, при 50 процентах положительно готов сломать себе голову, при 100 процентах он попирает все человеческие законы, при 300 процентах нет такого преступления, на которое он не рискнул бы, хотя бы под страхом виселицы. Доказательство: контрабанда и торговля рабами. "
Тому нічого дивного в поведінці Маркова та інших бень нема.
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Непомерная жадность - национальная традиция украинских "бизнесменов" "Традиційна тенденція на ринку", - гендиректор АТБ Марков про зростання цін на продукти - Цензор.НЕТ 6587
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Только эти бизнесмены в явном большинстве не украинцы.
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гешефт пейсатих це а не забаганки постачальників....та їх головний постачальник ще своя лінія вони самі
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еще один "правдивый" такой же как и обнюханный гиДрант ваЗЕлин!!!!
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За підвищенням цін стоять "об"єктивні" чинники, під вибори понароздавали грошей, "збільшили" зарплати, пенсії і все це, не за рахунок збільшення внутрішнього ВВП, а за рахунок тимчасового перекриття фінансового дефіциту ОВГЗ (125 мільярдів гривень), а сьогодні час "розплати" за популістську політику співпав з коронавірусом...
Коротше. готуйтесь до підвищення цін в цьому році, мінімум вдвічі, це об"єктивний процес. Для того щоб більше мати, треба більше виробляти, а не нагулювати коронавірус за кордоном а потім імпортувати його в Україну...
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алчность -черта известна во всем мире ,и она присуща тем,у кого ни рода ни племени "грех на гоях не заработать и их не обобрать)
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антимонопольный комитет в течении месяца рассмотрит
повышение цен
потом создадут комиссию а там и карантин закончится
на том и все закончится
,,сорвут по ляму 100000 отдадут на благо действие
будут кричать слава благодетелю
тошно смотреть на '''независимых '''журналистов
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Надзвичайний стан чи ситуйовина це рай для бариг будь-якого рівня патріотизму. Горіть в пеклі, сцуеки!
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В Украине всё построено на монополиях, поэтому нет не в чём конкуренции и конкурентных цен. Это сговор монополистов поставщиков и монополистов продавцов! Вот так работает феодально-олигархическая система. Антимонопольный комитет в Украине-это бесполезная шарага, с бесполезными людьми там, которые только получают огромные зарплаты и работают на интересы монополистов. Пока в Украине примитивный феодально-олигархический строй, ничего не изменится. Маленькая кучка алчных и совершенно аморальных подонков, будет диктовать свои цены и дальше рассказывать сказки.
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"сговор монополистов поставщиков и монополистов продавцов" - зачастую это одно лицо. Рынки закрыли, конкуренции нет - почему не стричь бабло? Никто ни за что у нас в стране не отвечает - благодать.
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Ходите в другие магазины...маленькие и безопасные
И вообще , хорош жрать, как в последний раз...
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НаРОТ в мережі голосно волає та шепчеться в праведному нєгодованії, що в роздрібних торгівельних підприємствах дуже підскочили ціни.
А чого ви хочете, нешановні, коли в країні не виконується антимонопольне законодавство та не застосовується адміністративне регулювання цін на життєво необхідні товари навіть в умовах катастрофи? Та коли АМКУ відверто бутафорська контора.
Обираєте свинохряківців, педрошенівців та ЗЕлупінців, щоб вони правили вами, то так вам і треба. 😎
А до власників торговельних мереж у мене претензій нема.
І от чому - які претензії можуть бути до капіталістів, якщо Держава принципово по-лібертаріанському їх не чіпає?
Томас Джозеф Даннінг, англійський профспілковий діяч ХІХ ст.
"Капитал, - говорит "Quarterly Review", - избегает шума и брани и отличается боязливой натурой». Это правда, но это ещё не вся правда. Капитал боится отсутствия прибыли или слишком маленькой прибыли, как природа боится пустоты. Но раз имеется в наличии достаточная прибыль, капитал становится смелым. Обеспечьте 10 процентов, и капитал согласен на всякое применение, при 20 процентах он становится оживлённым, при 50 процентах положительно готов сломать себе голову, при 100 процентах он попирает все человеческие законы, при 300 процентах нет такого преступления, на которое он не рискнул бы, хотя бы под страхом виселицы. Доказательство: контрабанда и торговля рабами."
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ціни зростали протягом всього року. Люди не встигали до них звикати. А долар між іншим не ріс тоді, паливо не дорожчало. Навіть комуналка не зростала так швидко, як малювали ритейлери ціни у своїх мережах супермаркетів. А зараз помітили нарешті. Складається враження, що хтось хоче рейдернути те АТБ.. І цілком зрозуміло хто саме хоче це зробити.
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таке враження, ніби хтось с зелебобіків вже націлився на мережу АТБ.. Не даремно ж ліпший дружбан зеленського - рейдер №1 каламойський.. Бо чогось помиями поливають лише АТБ.
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просто оборот у АТБ в несколько раз больше, чем по всем остальным сетям вместе взятым )))
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курва.. який зараз ринок..

магазини косюка теж підняли ціни..
яловичина була 130, зараз - 180


або країна знищить олігархів-монополістів,
або монополісти знищать країну
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чувак ****** и не краснеет - логистика закупок АТБ выстроенна так, что они сами диктуют поставщикам цены по-которым готовы покупать - хрен им цены какой поставщик надиктует, потому как там очередь из поставщиком лишь бы атб что-нить у них заказало, т.к. АТБ берет много и постоянно
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"Он висит над мокрой пашней, дух ниспосланный,
Излучая ослепительнейший свет.
Ах, земля-земля, родимый мой, непознанный,
Неопознанный, живой еще объект!

А в этом НЛО сидят таинственные внеземные поставщики!
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Ця тенденція чомусь діє лише в Україні,
Це у минулі роки було видно на св"ята!!!!
Хто піднімає ціни - ті з ким так прагнув боротись Зебеня
ті кого вінивже поборов, кого вже нема.......не існує !
Брехня від дезентерії -
Вони є!!!!!!!!!!!!!! саме вони його поставили щоби знову і знову підтримувати тенденцію
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На жаль наш народ породив таких " бізнесменів ", правду говорять не має гірше пана (читай бізнесмена), чим пан з Івана. Жлоби вони на інше не здатні як грабувати не зважаючи на обставини, жаль, що коли до них дійде, що так робити не слід, буде надто пізно.
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Ви як будто з неба звалились. Наш народ породив беню Коломойського, чи борю Маркова?
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Марков - наведи порядок в своих ганделиках... это позор какой то!!! продавцов нет, 1-2 касы работает, очереди по километру... ценники налеплены верхногами, 90% сотрудники полностю отбитые на всю голову дебилы... ПОЗОР!
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Верните контроль государства. Раньше нельзя было более 20% чистой прибыли от производства получить на соц.значитмые товары. Потом Грося под руководством Пети отменил и сделал цены как в Германии. Причём в самой Германии этот закон вообще не более 15% наценки. Порошенко теперь агрохолдингов владелец, как же иначе!
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