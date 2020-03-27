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Все про:продукты (1360) цены (2120) подорожание (117) АТБ (28)

 "Традиционная тенденция на рынке", - гендиректор АТБ Марков о росте цен на продукты

Цены на продукты растут во всех торговых сетях, и это связано с повышением цен со стороны поставщиков.

Об этом в эфире телеканала "1+1" заявил гендиректор корпорации АТБ Борис Марков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

По словам Маркова, подорожание продуктов питания сейчас происходит во всех торговых сетях, и это — обычная ситуация в нынешних условиях.

"Подорожание происходит по всем операторам и участникам рынка, мы мониторим и отслеживаем, готовы делиться и предоставлять эту информацию. Это традиционная тенденция на рынке", - сказал Марков.

Он признал, что на определенные позиции цена несколько выросла, но говорит, что это связано с закупкой у поставщиков уже новой партии за другой стоимости.

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"Возможно, за исключением каких-то незначительных позиций. Каких у нас, в силу нашей системы работы, ограниченный товарный запас. Они быстрее других раскупаются, и мы вынуждены пополнять их уже по нынешним ценам", - пояснил Марков.

Источник: https://censor.net.ua/n3184709
 
 
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поставщики потом занесут торговым сетям их долю от повышения цен. это договорняк.
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Так не покупай где договорняк, в чем проблема то?
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Высокие цены ето еще и наруку правительству. Ведь с високих цен еще и высокие налоги собираются в казну.
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люди - гребите больше, завтра будет все в два раза дороже... да, нарид есть нарид, драли его во все времена... не зря драли
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я к тому, что нарид на панике сам себе яму копает... заберите кто-нибудь лопату
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Народ тут не при чем. В договорах АТБ с поставщиками запрещено резко повышать цены. Там дикие штрафы за такое и выгоняют из сети. Просто АТБ решило тупо заработать на кризисе
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Да ниче страшного. Слава Богу уже весна на дворе. Скоро лебеда и крапива пойдет. Главное чтобы хоть осталось чем засеять поля. Ато зимой точно всем п***да будет
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в Харькове овощи и шампиньоны сильно подешевели. Так что насчет лебеды - это за поребрик.
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Накормят барыги и рыги вас Украинцы Так накормят что по три дня высрать не сможете А по плюсам ещё и помои вам в уши вольют Одно радует помои вольют бесплатно Т-2" вы ж купили
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Цены у поставщиков обычно растут, если у них уменьшается количество продукции.
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Расстрелять его и не будет тогда тенденции на рынке
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Полиграф Полиграфыч, про поделить забыли!
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Предлагаете наградить?
Выдать почетную медаль "Золота фортуна мародера"?
И приз зрительских симпатий имени Коломойского?
"Традиционная тенденция на рынке", - гендиректор АТБ Марков о росте цен на продукты - Цензор.НЕТ 9069
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Когда месяц назад я сказал что скоро городские вылезут со своих квартир и полезут в села по чужим погребам лазить, то с меня смеялись. Ню-ню. Уже 6-й год прошу, примите закон о защите частной собственности. Чтобы хозяин дома имел больше прав на защиту чем падло залезшее в чужой дом
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в общем дядя заврался и включил заднюю. надеюсь АМК их накажут
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Беня, это ты?
Не узнал- богатым будешь!
За мародерство. Во время пандемии мародерить народ - это не бизнес.

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традиционно... при малейшем шухере поднимать цену, наживаясь на народе.

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а вішати мародерів - традиційна тенденція у суспільстві
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В Германии в связи с коронавирусом цены на продукты снизили, а у наших барыг "традиционная тенденция на рынке" - цены все выше и выше. Если это немедленно не остановят, значит власть с ними заодно.
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Так ему сейчас хорошо. Продукты, лекарства и гробы сейчас ходовой товар. Ему нечего жаловаться.
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Ооо, это только начало. Короновирус+зеленовирус сделают свое дело. И если Беня и его слуги "задефолтят" Украину то будет вообще торба. Может такое быть, что 90-е покажуться легкой прогулкой.
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отвечать за этот беспредел и мародерство - должен зеленкий)) а это импичмент зеленскому))
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АТБ откровенно наживается на жителях во время карантина. Знаю условия "вхождения" в сеть АТБ и точно уверен в том что поставщики и пискнуть не могут без разрешения сети, иначе вылетят. Марков врет что все повышают. Ни чего подобного как в АТБ (удорожание почти всех позиций) не происходит в других сетях. Жаль Зеленский слишком немощный чтобы национализировать эту сеть, что необходимо для выживания малоимущего населения.
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