EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
 Экономика
  27280  109
Все про:продукты (1360) цены (2120) подорожание (117) АТБ (28)

 Гендиректор АТБ Марков о росте цен на продукты: "Традиционная тенденция на рынке"

Цены на продукты растут во всех торговых сетях, и это связано с повышением цен со стороны поставщиков.

Об этом в эфире телеканала "1+1" заявил гендиректор корпорации АТБ Борис Марков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

По словам Маркова, подорожание продуктов питания сейчас происходит во всех торговых сетях, и это — обычная ситуация в нынешних условиях.

"Подорожание происходит по всем операторам и участникам рынка, мы мониторим и отслеживаем, готовы делиться и предоставлять эту информацию. Это традиционная тенденция на рынке", - сказал Марков.

Он признал, что на определенные позиции цена несколько выросла, но говорит, что это связано с закупкой у поставщиков уже новой партии за другой стоимости.

Читайте также: Антимонопольный комитет возбудил дело из-за подорожания продуктов в Киеве

"Возможно, за исключением каких-то незначительных позиций. Каких у нас, в силу нашей системы работы, ограниченный товарный запас. Они быстрее других раскупаются, и мы вынуждены пополнять их уже по нынешним ценам", - пояснил Марков.

Источник: https://censor.net.ua/n3184709
 
   
 Топ комментарии
 
поставщики потом занесут торговым сетям их долю от повышения цен. это договорняк.
 показать весь комментарий
 
Народ тут не при чем. В договорах АТБ с поставщиками запрещено резко повышать цены. Там дикие штрафы за такое и выгоняют из сети. Просто АТБ решило тупо заработать на кризисе
 показать весь комментарий
 
В Германии в связи с коронавирусом цены на продукты снизили, а у наших барыг "традиционная тенденция на рынке" - цены все выше и выше. Если это немедленно не остановят, значит власть с ними заодно.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
НаРОТ в мережі голосно волає та шепчеться в праведному нєгодованії, що в роздрібних торгівельних підприємствах дуже підскочили ціни.
А чого ви хочете, нешановні, коли в країні не виконується антимонопольне законодавство та не застосовується адміністративне регулювання цін на життєво необхідні товари навіть в умовах катастрофи? Та коли АМКУ відверто бутафорська контора.
Обираєте свинохряківців, педрошенівців та ЗЕлупінців, щоб вони правили вами, то так вам і треба. 😎
А до власників торговельних мереж у мене претензій нема.
І от чому - які претензії можуть бути до капіталістів, якщо Держава принципово по-лібертаріанському їх не чіпає?
Томас Джозеф Даннінг, англійський профспілковий діяч ХІХ ст.
"Капитал, - говорит "Quarterly Review", - избегает шума и брани и отличается боязливой натурой». Это правда, но это ещё не вся правда. Капитал боится отсутствия прибыли или слишком маленькой прибыли, как природа боится пустоты. Но раз имеется в наличии достаточная прибыль, капитал становится смелым. Обеспечьте 10 процентов, и капитал согласен на всякое применение, при 20 процентах он становится оживлённым, при 50 процентах положительно готов сломать себе голову, при 100 процентах он попирает все человеческие законы, при 300 процентах нет такого преступления, на которое он не рискнул бы, хотя бы под страхом виселицы. Доказательство: контрабанда и торговля рабами."
 показать весь комментарий
 
 
ціни зростали протягом всього року. Люди не встигали до них звикати. А долар між іншим не ріс тоді, паливо не дорожчало. Навіть комуналка не зростала так швидко, як малювали ритейлери ціни у своїх мережах супермаркетів. А зараз помітили нарешті. Складається враження, що хтось хоче рейдернути те АТБ.. І цілком зрозуміло хто саме хоче це зробити.
 показать весь комментарий
 
таке враження, ніби хтось с зелебобіків вже націлився на мережу АТБ.. Не даремно ж ліпший дружбан зеленського - рейдер №1 каламойський.. Бо чогось помиями поливають лише АТБ.
 показать весь комментарий
 
 
курва.. який зараз ринок..

магазини косюка теж підняли ціни..
яловичина була 130, зараз - 180


або країна знищить олігархів-монополістів,
або монополісти знищать країну
 показать весь комментарий
 
 
чувак ****** и не краснеет - логистика закупок АТБ выстроенна так, что они сами диктуют поставщикам цены по-которым готовы покупать - хрен им цены какой поставщик надиктует, потому как там очередь из поставщиком лишь бы атб что-нить у них заказало, т.к. АТБ берет много и постоянно
 показать весь комментарий
 
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиЭкономика
 
 
 
 
 
 вверх