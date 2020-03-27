 Гендиректор АТБ Марков о росте цен на продукты: "Традиционная тенденция на рынке"

Об этом в эфире телеканала "1+1" заявил гендиректор корпорации АТБ Борис Марков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.
По словам Маркова, подорожание продуктов питания сейчас происходит во всех торговых сетях, и это — обычная ситуация в нынешних условиях.
"Подорожание происходит по всем операторам и участникам рынка, мы мониторим и отслеживаем, готовы делиться и предоставлять эту информацию. Это традиционная тенденция на рынке", - сказал Марков.
Он признал, что на определенные позиции цена несколько выросла, но говорит, что это связано с закупкой у поставщиков уже новой партии за другой стоимости.
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"Возможно, за исключением каких-то незначительных позиций. Каких у нас, в силу нашей системы работы, ограниченный товарный запас. Они быстрее других раскупаются, и мы вынуждены пополнять их уже по нынешним ценам", - пояснил Марков.
А чого ви хочете, нешановні, коли в країні не виконується антимонопольне законодавство та не застосовується адміністративне регулювання цін на життєво необхідні товари навіть в умовах катастрофи? Та коли АМКУ відверто бутафорська контора.
Обираєте свинохряківців, педрошенівців та ЗЕлупінців, щоб вони правили вами, то так вам і треба. 😎
А до власників торговельних мереж у мене претензій нема.
І от чому - які претензії можуть бути до капіталістів, якщо Держава принципово по-лібертаріанському їх не чіпає?
Томас Джозеф Даннінг, англійський профспілковий діяч ХІХ ст.
"Капитал, - говорит "Quarterly Review", - избегает шума и брани и отличается боязливой натурой». Это правда, но это ещё не вся правда. Капитал боится отсутствия прибыли или слишком маленькой прибыли, как природа боится пустоты. Но раз имеется в наличии достаточная прибыль, капитал становится смелым. Обеспечьте 10 процентов, и капитал согласен на всякое применение, при 20 процентах он становится оживлённым, при 50 процентах положительно готов сломать себе голову, при 100 процентах он попирает все человеческие законы, при 300 процентах нет такого преступления, на которое он не рискнул бы, хотя бы под страхом виселицы. Доказательство: контрабанда и торговля рабами."
магазини косюка теж підняли ціни..
яловичина була 130, зараз - 180
або країна знищить олігархів-монополістів,
або монополісти знищать країну