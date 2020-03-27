EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
 Политика Украины
  241  9
Все про:ВР (24648) внеочередное заседание (69) Трухин (1)

 Внеочередное заседание Рады может состояться в воскресенье, - "слуга народа" Трухин

Народный депутат из фракции "Слуга народа", замглавы бюджетного комитета Александр Трухин допускает, что внеочередное заседание Верховной Рады может состояться в воскресенье, 29 марта.

Об этом он сказал в эфире телеканала "1+1", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы понимаем всю ответственность, которая лежит на наших плечах. Действительно, очень много вопросов, которые мы должны рассмотреть в стенах парламента. И я просто уверен в том, что все мои коллеги присоединятся к заседанию парламента. Большой вопрос – будет ли это суббота, скорее всего, это может быть воскресенье. Посмотрим, когда уже будут готовы все решения", - сказал он.

Читайте также: Может сделаем это во внутреннем дворе ВР, проголосуем, 10 минут - и разошлись, - Арахамия о формате проведения внеочередного заседания ВР

Трухин отметил, что должны быть подготовлены все вопросы по бюджету Украину, по борьбе с коронавирусом.

"Мы соберемся, мы все находимся в Киеве. Те, кто не находятся в Киеве, готовы приехать в течение 24 часов. Не вижу никаких проблем с кворумом в парламенте. Парламент будет работать, парламент не подведет ни президента, ни страну", - подчеркнул он.

Источник: https://censor.net.ua/n3184708
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Він уже підвів. Навіть своїм існуванням підводить.
 показать весь комментарий
 
 
На фиг нам эти заседания. Если уж назвались слугами - пусть продукты по домам разнесут. "С паршивой овцы, хоть клок шерсти" (с) Больше с них все-равно никакого толку нет!
 показать весь комментарий
 
вы заморите стариков голодом, неужели не понимаете что на мин. пенсию 1670 грн существовали 2млн чел, а сколько людей получали мин.зарплату 4170 а на руки после отчислений около 3350грн но помогать будут тем кто получает до 5000грн ПЕНСИИ , как выживут 1670+1000 вашей подачки - не забудьте дать её тем у кого 4900грн.пенсии.
 показать весь комментарий
 
"Парламент будет работать, парламент не подведет ни президента, ни страну", - подчеркнул он.

.. хм. это уже даже не смешно... Внеочередное заседание Рады может состояться в воскресенье, - "слуга народа" Трухин - Цензор.НЕТ 2683
 показать весь комментарий
 
что там, за землю проголосуете по быстрячку? или сдачу Украины путину в турборежиме? или отмажете коломойского от мвф? дефолт так дефолт??
 показать весь комментарий
 
Этот дебил прямо сказал - чтобы не подвести президента. Т.е. все эта безграмотная какократическая кучка работает не на Украинский народ, а на ишака. Даже признание - и то постыдное, сам себя дискредитировал. Явный признак какократии - вче должны быть уверены, что страной не могут править не идиоты.
 показать весь комментарий
 
Вторник!
Четверг!
Суббота!
Воскресенье!.. может...
 показать весь комментарий
 
"На майдані коло церкви
революція іде.
- Хай чабан! - усі гукнули,-
за отамана буде.
Прощавайте, ждіте волі,-
гей, на коні, всі у путь!
Закипіло, зашуміло -
тільки прапори цвітуть…"
 показать весь комментарий
 
Их надо всех отправить на карантин , на всегда и передать власть военным во главе с Турчиновым или Порошенко Внеочередное заседание Рады может состояться в воскресенье, - "слуга народа" Трухин - Цензор.НЕТ 9487 Иначе большая вероятность того, что здохнет половина дебилов из 73% , и Украина как самостоятельное государство перестанет существовать Отвечу сразу порохоботом никогда не был , с 15-го всегда критиковал Порошенко, но сейчас ситуация поменялась , страна катиться в пропасть , что ни решение , то полная вигня , как нарочно Внеочередное заседание Рады может состояться в воскресенье, - "слуга народа" Трухин - Цензор.НЕТ 9487
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх