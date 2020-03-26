 На Донетчине CОVID-19 выявлен у жительницы Бахмута, это второй случай в области, - ОГА

Об этом сообщил председатель Донецкой ОВГА Павел Кириленко на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

CОVID-19 выявлен у 55-летней жительницы Бахмута.

Первый подтвержденный случай коронавируса в Донецкой области был обнаружен в Мариуполе 18 марта.

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