 На Донетчине CОVID-19 выявлен у жительницы Бахмута, это второй случай в области, - ОГА

Об этом сообщил председатель Донецкой ОВГА Павел Кириленко на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
CОVID-19 выявлен у 55-летней жительницы Бахмута.
Первый подтвержденный случай коронавируса в Донецкой области был обнаружен в Мариуполе 18 марта.
Печально.
Спи уже.
Уходя - уходи.
Карантин: Сеть "WOG" бесплатно предоставит топливо для машин скорой помощи.
В Министерстве призвали другие бизнесы присоединиться к инициативе и "внести свой вклад в победу над эпидемией".
Аркадий Бабченко
Лев Лещенко находится в медицинском центре в Коммунарке с двусторонним воспалением легких. Недавно его перевели в реанимацию. Состояние тяжелое.
Сам Лещенко в распространение вируса не верил и уверял поклонников, что все это делается ради раздувания паники. Вернувшись из Соединенных Штатов, певец не стал соблюдать режим самоизоляции и расхаживал по тусовкам. Побывал на празднике в честь дня рожденья Аллы Крутой, сестры Игоря Крутого. Поздравить юбиляршу прибыли практически все знаменитости Москвы. Крутой устроил роскошное празднество для любимой сестры. Лев Лещенко при встрече расцеловал генерала Громова и теперь его жена Фаина очень переживает. Позже он стал гостем передачи Малахова «Привет, Андрей!», посвященной памяти Валентины Толкуновой. Рядом с артистом за одним столом находились 77-летние Ангелина Вовк и Екатерина Шаврина, 74-летние Лариса Рубальская и Геннадий Хазанов, 82-летняя вдова Михаила Танича - Лидия Козлова и другие пожилые деятели культуры.https://www.facebook.com/100002707263787/posts/2437904382976447/