EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
 Здоровье
  4992  71
Материалы по теме:
Все про:ВОЗ (182) карантин (1435) Гебрейесус (22) COVID-19 (2226) коронавирус (794)

 Коронавирус распространяется все быстрее: за 2 дня заболели 100 тысяч человек, - ВОЗ

Пандемия COVID0-19 ускоряется по экспоненте. Если все страны не предпримут агрессивные действия, в мире могут умереть миллионы людей.

Об этом глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил во время выступления на саммите G20. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Twitter ВОЗ.

"Пандемия COVID-19 ускоряется с экспоненциальной скоростью. Первые 100 000 случаев заняли 67 дней. Вторые - 11 дней. На третьи 100 000 ушло всего 4 дня. Четвертые - только 2 дня. Без агрессивных действий во всех странах миллионы могут умереть", - заявил глава ВОЗ.

Гебрейесус призвал страны G20 объединиться в борьбе против коронавируса.

"Сражайтесь. Боритесь, выкладываясь на полную силу. Сражайся так, как будто от этого зависит ваша жизнь — потому что так оно и есть", — сказал он.

Глава ВОЗ добавил, что единственный способ защитить и жизнь граждан, и экономику разных стран — это остановить коронавирус.

Читайте также: Подтверждено 196 случаев COVID-19, за день количество зараженных увеличилось на 40 человек, - ЦОЗ

Источник: https://censor.net.ua/n3184704
 
 
 Топ комментарии
 
пидрос ганданом! Когда надо было закрывать Китай, ты успокаивал и говори что ничего страшного не происходит!
 показать весь комментарий
 
Ці всі організації,це лівацькі помийні ями.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
10-50 миллионов к концу апреля.

Я, честно, не понимаю, как при таких мерах, он может так распространяться? Реально, биологическое оружие
 показать весь комментарий
 
 
Каких мерах? Люди же не восмринимают серьезно. Даже там где власти принимают меры нормальные, а не как у нас, люди все равно продолжают общаться, гулять и тп. Вроде то, что они друзья или родственники будет препятствовать передаче вируса...
А у нас вообще карантин для галочки...
 показать весь комментарий
 
 
На жаль, Ви праві: люди не розуміють, поки не захворіють самі, або їх рідні.
 показать весь комментарий
 
 
Не зря туалетную бумагу раскупили в магазинах.
 показать весь комментарий
 
 
...потому что китайцы использовали ее вместо перчаток, чтобы нажимать кнопки в лифте, браться за дверные ручки и т.п. - это гораздо дешевле, чем выкидывать недешевые нынче перчатки... К тому же с туалетной бумагой сложнее забыться и непроизвольно дотронуться до лица - сразу раздуплишь, что делаешь что-то не то
 показать весь комментарий
 
 
Туалетний папір не даром розкупили, в деяких хворих вірус викликає кровавий понос.
 показать весь комментарий
 
Будуть сприймати серйозно і дуже швидко. Тут теж не сприймали, тепер не знають за що хапатись бо припікає зі всіх сторін.
Зараза жахлива, сьогодні помер 16-ти річний підліток. 51% померлих молодші 60-ти років. Вона спочатку майже ніяк себе не проявляє, трохи сухого кашлю, трохи голова болить, а потім враз звалює.
 показать весь комментарий
 
Професор Рауль з Марселю успішно (за 6 днів) лікує заразу ліками від малярії в поєднанні з якимось антибіотиком, не знаю яким.
https://www.youtube.com/watch?v=n4J8kydOvbc&feature=emb_logo
 показать весь комментарий
 
Скорее всего фэйк, пока от короны лекарства нет Коронавірус поширюється дедалі швидше: за 2 дні захворіло 100 тисяч осіб, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 8658 Китайцы писали, что выздоровление упрощает прием больших доз витамина Ц...
 показать весь комментарий
 
 
Не фейк, тут народ майже бунтує тому що великі чиновники дозволяють лікувати тільки важких хворих, а він каже що треба при перших симптомах - пізно викликати пожежників коли дім догорає. Є купа вилікуваних, свідчать по тєліку.

Пігулки називаються хлорохін, чи гідрохлорокін - я не лікар, за точність не ручаюсь.
 показать весь комментарий
 
Американці запустили масове виготовлення цих пігулок - по тєліку показували.
 показать весь комментарий
 
Каких таких ? Далеко не все сидят дома. 1 человек с гриппом может заразить 1,1 человека. 1 человек с Covid-19 может заразить 2,5 человека. Поэтому он так быстро распространяется, быстрее гриппа почти в три раза, поэтому биологи били тревогу, что нужно вводить карантин, что Covid-19 опасен именно своим темпом распространения, чем больше заражённых, тем больше нагрузка на медицинскую систему любого государства. На миллионов заражённых не хватит врачей, не хватит оборудования. Всё к этому идёт. Но человечество сам виновато. Каждый год человечество жертвует больше денег церквям и религиозным сектам, чем тратит на медицину и науку в целом. Каждый год человечество тратит 1 триллион долларов на армию, оружие, новые виды оружия, теперь когда пришёл Covid-19, вдруг вспомнили, что врачи важны.
 показать весь комментарий
 
 
Врачи важны, никто не спорит, только, а что врачи, если сказали что не лечится, только симптоматическое лечение ? Парацетамол можно и самому пить, напрочь забыв о его гепатотоксических и нефротоксических свойствах, раскупили все его запасы с аптек А при серйозной болезни просадка функций печени и почек может стать критической в любой момент. Так же шастают по магазинам, и полно таких, люди без намордников, покупают пол-вареника,еще и умничают, зла не хватает. Сказали же, сидеть дома и не возникать, будешь живее всех живых.
 показать весь комментарий
 
Искусственную вентиляцию лёгких дома сам себе не сделаешь. Во время остановки сердца сам себя откачивать не сможешь. Довольно глупо сдохнуть от вируса зная, что денег на изучение вирусов человечество тратит в десятки раз меньше, чем на оружие и церкви.
 показать весь комментарий
 
 
В Италии уже почти месяц глухой карантин. Дальше 100 метров от дома - штраф тысячи евро. И что?....Никакой карантин не способен выработать иммунитет к вирусу, только, если он пройдет через организм человека! Мы обречены почти все переболеть этим вирусом рано или поздно.
 показать весь комментарий
 
Потому что этот вирус очень живуч ( до 5 суток ) . Если к примеру , инфицированный человек чихнул , ну скажем - в автобусе , вирус попал на поручни и сиденья и будет заражать других людей на протяжении 5 дней . Представляешь сколько людей проедется в автобусе за 5 дней . ? Коронавірус поширюється дедалі швидше: за 2 дні захворіло 100 тисяч осіб, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 7572 .
 показать весь комментарий
 
А цей глава,добре бореться з хворобами,на своїй Батьківщині? Що він пропонує,положити всі економіки і дохнути від голоду і щоб всі жили,як його Ефіопія?
 показать весь комментарий
 
Планета самоочищаться,такова природа!
 показать весь комментарий
 
 
Не распространяется, а выявлять стали больше. Больше тестов - больше вирусов - больше паники.
 показать весь комментарий
 
 
Было бы любопытно наложить на кривую распространения кривую производства тестов.
 показать весь комментарий
 
На УП статья

В Украине минимум 26 компаний зарегистрированы как официальные представители или непосредственно производители различных видов тестов на новый коронавирус.
Некоторые из этих компаний получили сертификаты еще в феврале. Почти все поставщики перепродают китайскую продукцию.

Среди этих 26: 17 - продают продукцию из Китая, 5 - украинские разработчики. Еще по одной фирме продают тесты из Италии, Южной Кореи и США.
 показать весь комментарий
 
Кто там делал оценки про 60% за десятки лет???
 показать весь комментарий
 
пидрос ганданом! Когда надо было закрывать Китай, ты успокаивал и говори что ничего страшного не происходит!
 показать весь комментарий
 
 
...сорри, чувак, специально для тебя обозначу, что тумблер "sarcasm" в положении "ON" Коронавірус поширюється дедалі швидше: за 2 дні захворіло 100 тисяч осіб, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 7501
 показать весь комментарий
 
 
Чем больше тестируют, тем быстрее растет число. В начале эпидемии проводились сотни тестов, сейчас- десятки тысяч в день. Понятно, что заболевших выявляют гораздо чаще и быстрее. Думаете, он не знает этого? Да нет, просто money,money, money нужны этому ВОЗу в гораздо больших количествах.
Не люблю я международных чиновников, дармоеды и коррупционеры, в своем большинстве- абсолютно бесполезные для людей.
 показать весь комментарий
 
 
Только международных чиновников ? Почти все политики на Земле абсолютные дилетанты в медицине и особенно биологии. Глупо было ожидать, что политики управляя странами способны спасти человечество от пандемии. Спасать будут опять учёные, опять наука, а не политики и не церковь. Политики такие же бесполезные и во многом ущербные для жизней людей, как и попы, которые впаривают людям то, о чём понятия не имеют. Вся политика завязана на лжи, лицемерии, коррупции, шкурных интересах, эгоизме.
 показать весь комментарий
 
Если все страны не предпримут агрессивные действияИсточник: https://censor.net.ua/n3184704
Жуткое ощущение, что в нашем случае он обращается .. в никуда, т.к. вместо государственной власти ничто.. ПУСТОТА((((((((
Очень хочу ошибиться......
 показать весь комментарий
 
 
Ці всі організації,це лівацькі помийні ями.
 показать весь комментарий
 
 
А може росширюється визначення захворівших?
 показать весь комментарий
 
 
ВОЗовских ипланов - в железную клетку, и возить по городам.
Гитлер боялся этого больше чем смертной казни.
 показать весь комментарий
 
 
Так можна кожно року боротися жорсткими "мерами" против гриппа)
 показать весь комментарий
 
 
Всі нормальні держави повинні усіляких комуняк і іншу сволоту притягувати до відповідальності,а не лизати їм зади.
 показать весь комментарий
 
 
вже міняє, з космічною швидкістю...
Ольга Рев@Olha_Rev 3 ч

Подумалось:
ця пандемія змінить світ...
- еру глобалізації стрімко заміщує націонална ізоляція
- сферичне лібертаріантство заміщає "сильна рука", що "наводить порядок"...
- екорадикали сидять під плінтусами
- там само сидять всякі борцуни за права вихухолєй
- гейпаради там, де їм і міцсе. Ніде. Разом з "ультрарадикальними правими" (спільні шоу припинились, грошей для шоу не дають)
- ультрафеміністки приунили і навіть не скулять, що коронавірус без фемінітиву
- не чутно антипрививочників і фанатів гомеопатії
- коучі з лічностного роста сидять без роботи і доїдають останнього коня в канаві

- всілякі октивісти закинули нафіг тихоокеанських китів\забудови\корупційов etc
- бізнес звикає до віддаленої роботи (скоро вони порахують, скільки можна на цьому зекономити, оренда дорога)- дикі айчари досі задовбують персонал обов'язковим тестуванням на рівень емоційної залученості... на карантині, Карл! Під час віддаленої роботи!.. Чують свою близьку смерть від непотрібності...
- велику жатву збирають конспірологи, екстрасенси і всілякі шахраї, включно з московськими попами і радикальними ісламістами (ага, це я про того, що лизав ворота мечеті, а також про диких московських попів, які їздять на тарантайках і поливають вулиці водою)
Чомусь мені здаєтся, що таке же було. Десь у 20-х-30-х роках 20 ст.
Всякі блаватські тоді були в моді. Всякі маркси-лєніни...
А потім була велика війна. Спочатку її назвали першою світовою, потім (продовження) другою. А це просто ламався світ під впливом нових наукових відкриттів
 показать весь комментарий
 
А кто Гетманом-то будет ? Чтобы править, нужен лидер.
Порох согласится ?
 показать весь комментарий
 
 
А его выберут?
Хочется услышать ваш прогноз. Коронавірус поширюється дедалі швидше: за 2 дні захворіло 100 тисяч осіб, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 8395
 показать весь комментарий
 
Kaкие "выборы", ты о чём вообще??? Коронавірус поширюється дедалі швидше: за 2 дні захворіло 100 тисяч осіб, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 7292
Где это видано чтобы бараны выбирали себе пастуха ?
 показать весь комментарий
 
 
olele Після епідемії їх ще більше буде.Будуть кричати,що вірус від глобального потепління і в Європу потрібно пусти ще 100 мільйонів мігрантів.Цю паніку якраз і ліваки розпустили.
 показать весь комментарий
 
 
Цікаво чи не насувається нова зараза - в Китаї помер один заражений хантавірусом. Якщо їм не вдасться погасити епідемію в зародку то буде ще одна, може навіть крутіша епідемія, яка буде розповсюджуватись не тільки людьми, а навіть щурами й мишами.
 показать весь комментарий
 
У Бильдербергского клуба закончились деньги от наркоты. Они больше не могут управлять миром. Фейко-вирус - это их последняя попытка поставить всю планету раком. Жалкие ушлёпки, за которыми давно Альцгеймер пришёл.
 показать весь комментарий
 
 
aquarius580 .Після цього вірусу,через років 10-15 прийде ще гірший вірус.
 показать весь комментарий
 
 
Если Гетман будет нормальный, никаких вирусов не будет.
Как сейчас в Белоруссии нет никаких вирусов.
 показать весь комментарий
 
 
aquarius580 . Ну вірус є.Але не потрібно втрачати здоровий глузд.Він не небезпечніший,ніж Чорнобильська катастрофа.
 показать весь комментарий
 
 
Ребята, спокуха. У рептилоидов деньги на эту операцию должны закончиться к Песаху. Трамп уже намекал на это, и абсолютно спокоен, как удав.
 показать весь комментарий
 
 
Но, спасибо что ты предупредил.
ВСУшники будут мочить аваковцев в первую очередь.
 показать весь комментарий
 
 
aquarius580 . Всі ліваки проти Трампа,жодного президента там так не критикували,як його.
 показать весь комментарий
 
 
За Трампа - реднеки. И они все вооружены. А у левых 3,14дарасов нет ничего.
 показать весь комментарий
 
 
aquarius580 . Ліві також багато чого мають.Але воювати вони не будуть.Ну хіба що інформаційно,як роблять зараз.
 показать весь комментарий
 
Цей вірус небезпечний,але не катастрофічний.Від наслідків довготривалого карантину,буде гірше.Де ці всі організації були,коли померли сотні тисяч в Сирії,від війни?
 показать весь комментарий
 
 
От скажіть,як це так,що в Китаї вже пішло на спад? Вони ж не одразу ввели карантин і коли був карантин,то літаки ж літали.І не всі країни вводили жорсткий каранти,але не кричать,що вже помирають.
 показать весь комментарий
 
 
Китай готовит свою армию к вторжению в те страны, которые заперли своё население на замок. Всё продумано.
 показать весь комментарий
 
 
aquarius580 . Китай ні з ким вже давно не воював,в нього досвіду ******** війни немає.Він зразу отримає по башці.Його економічно можна положити,навіть без війни.
 показать весь комментарий
 
Самое интересное, что без вирусов на земле не было бы жизни вообще, не говоря уже о многообразии видов. Парадокс однако...
 показать весь комментарий
 
Как Украине еще далеко до лидеров планеты

Коронавірус поширюється дедалі швидше: за 2 дні захворіло 100 тисяч осіб, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 3180
 показать весь комментарий
 
ВОЗ проснулось, А два месяца назад рассказывали что не нужно паниковать и вирус идет на спад. И вместо того чтобы перекрыть границы и блокировать очаги заражения, начали массово перемещать людей из заразных раенов по всему земному шару. Коронавірус поширюється дедалі швидше: за 2 дні захворіло 100 тисяч осіб, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 3771
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗдоровье
 
 
 
 
 
 вверх