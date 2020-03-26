 Мошенники рассылают смс-сообщения о якобы полученных 1000 грн от НБУ

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу НБУ.
"К сожалению, даже в время карантина мошенники не прекращают свои воровские попытки обмануть украинцев. Они присылают гражданам СМС-сообщения от имени Национального банка о якобы начисленной "социальной помощи". Или о мифических розыгрышах ценных призов и лотерее "под эгидой НБУ"", — сказано в сообщении.
В Нацбанке подчеркнули, что не начисляют и не выплачивают социальную помощь, а также не организовывают розыгрышей или лотерей.
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"Не звоните по указанным телефонам. Никому не сообщайте свои личные данные и информацию о картах и счетах. Расскажите об этом друзьям, знакомым, родным, родителям и бабушке с дедушкой", — добавили в НБУ.
А то Киевстар не может определить кто СМС отсылает!...
Им слабо, что ли навести порядок?
Ольга Рев@Olha_Rev 3 ч
Подумалось:
ця пандемія змінить світ...
- еру глобалізації стрімко заміщує націонална ізоляція
- сферичне лібертаріантство заміщає "сильна рука", що "наводить порядок"...
- екорадикали сидять під плінтусами
- там само сидять всякі борцуни за права вихухолєй
- гейпаради там, де їм і міцсе. Ніде. Разом з "ультрарадикальними правими" (спільні шоу припинились, грошей для шоу не дають)
- ультрафеміністки приунили і навіть не скулять, що коронавірус без фемінітиву
- не чутно антипрививочників і фанатів гомеопатії
- коучі з лічностного роста сидять без роботи і доїдають останнього коня в канаві
- всілякі октивісти закинули нафіг тихоокеанських китів\забудови\корупційов etc
- бізнес звикає до віддаленої роботи (скоро вони порахують, скільки можна на цьому зекономити, оренда дорога)
- дикі айчари досі задовбують персонал обов'язковим тестуванням на рівень емоційної залученості... на карантині, Карл! Під час віддаленої роботи!.. Чують свою близьку смерть від непотрібності...
- велику жатву збирають конспірологи, екстрасенси і всілякі шахраї, включно з московськими попами і радикальними ісламістами (ага, це я про того, що лизав ворота мечеті, а також про диких московських попів, які їздять на тарантайках і поливають вулиці водою)
Чомусь мені здаєтся, що таке же було. Десь у 20-х-30-х роках 20 ст.
Всякі блаватські тоді були в моді. Всякі маркси-лєніни...
А потім була велика війна. Спочатку її назвали першою світовою, потім (продовження) другою. А це просто ламався світ під впливом нових наукових відкриттів