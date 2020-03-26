EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
 Происшествия
  3351  15
Все про:лотерея (133) мошенничество (793) НБУ (4610) помощь (3236)

 Мошенники рассылают смс-сообщения о якобы полученных 1000 грн от НБУ

Национальный банк Украины просит украинцев не верить аферистам, рассылающим сообщения о якобы начислении помощи в сумме 1000 гривен.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу НБУ.

"К сожалению, даже в время карантина мошенники не прекращают свои воровские попытки обмануть украинцев. Они присылают гражданам СМС-сообщения от имени Национального банка о якобы начисленной "социальной помощи". Или о мифических розыгрышах ценных призов и лотерее "под эгидой НБУ"", — сказано в сообщении.

В Нацбанке подчеркнули, что не начисляют и не выплачивают социальную помощь, а также не организовывают розыгрышей или лотерей.

Читайте также: Разоблачена хакерская группировка, которая нанесла ущерб клиентам банковских систем на сумму в 20 млн грн, - СБУ. ФОТОрепортаж

"Не звоните по указанным телефонам. Никому не сообщайте свои личные данные и информацию о картах и ​​счетах. Расскажите об этом друзьям, знакомым, родным, родителям и бабушке с дедушкой", — добавили в НБУ.

Мошенники рассылают смс-сообщения о якобы полученных 1000 грн от НБУ 01
Мошенники рассылают смс-сообщения о якобы полученных 1000 грн от НБУ 02

Источник: https://censor.net.ua/n3184703
 
   
 Топ комментарии
 
Мошенники рассылают смс-сообщения о якобы полученных 1000 грн от НБУ

А то Киевстар не может определить кто СМС отсылает!...
 показать весь комментарий
 
Ваш #турботливийНБУ - зеленые юмористы.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Мошенники рассылают смс-сообщения о якобы полученных 1000 грн от НБУ

А то Киевстар не может определить кто СМС отсылает!...
 показать весь комментарий
 
 
Є онлайнові сервіси розсилки, а там вже не знатимеш від кого вони.
 показать весь комментарий
 
 
й лягавка й сбу такі безпомічні, коли мерсами непахне....
 показать весь комментарий
 
 
Елементарно може. Але ж адресати смс у переважній більшості - Зе!лохторат. Таких просто гріх не постригти.
 показать весь комментарий
 
Ваш #турботливийНБУ - зеленые юмористы.
 показать весь комментарий
 
 
А Аваков и СБУ чем занимаются?
Им слабо, что ли навести порядок?
 показать весь комментарий
 
 
Не так давно мені прийшла СМС що я виграв автомобіль і потрібно подзвонити. Відповів есемескою пнх. Мошенники рассылают смс-сообщения о якобы полученных 1000 грн от НБУ - Цензор.НЕТ 7965
 показать весь комментарий
 
 
вже міняє, з космічною швидкістю...



Ольга Рев@Olha_Rev 3 ч

Подумалось:
ця пандемія змінить світ...
- еру глобалізації стрімко заміщує націонална ізоляція
- сферичне лібертаріантство заміщає "сильна рука", що "наводить порядок"...
- екорадикали сидять під плінтусами
- там само сидять всякі борцуни за права вихухолєй

- гейпаради там, де їм і міцсе. Ніде. Разом з "ультрарадикальними правими" (спільні шоу припинились, грошей для шоу не дають)
- ультрафеміністки приунили і навіть не скулять, що коронавірус без фемінітиву
- не чутно антипрививочників і фанатів гомеопатії

- коучі з лічностного роста сидять без роботи і доїдають останнього коня в канаві
- всілякі октивісти закинули нафіг тихоокеанських китів\забудови\корупційов etc
- бізнес звикає до віддаленої роботи (скоро вони порахують, скільки можна на цьому зекономити, оренда дорога)
- дикі айчари досі задовбують персонал обов'язковим тестуванням на рівень емоційної залученості... на карантині, Карл! Під час віддаленої роботи!.. Чують свою близьку смерть від непотрібності...

- велику жатву збирають конспірологи, екстрасенси і всілякі шахраї, включно з московськими попами і радикальними ісламістами (ага, це я про того, що лизав ворота мечеті, а також про диких московських попів, які їздять на тарантайках і поливають вулиці водою)

Чомусь мені здаєтся, що таке же було. Десь у 20-х-30-х роках 20 ст.
Всякі блаватські тоді були в моді. Всякі маркси-лєніни...
А потім була велика війна. Спочатку її назвали першою світовою, потім (продовження) другою. А це просто ламався світ під впливом нових наукових відкриттів
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх