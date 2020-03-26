 Мошенники рассылают смс-сообщения о якобы полученных 1000 грн от НБУ

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу НБУ.

"К сожалению, даже в время карантина мошенники не прекращают свои воровские попытки обмануть украинцев. Они присылают гражданам СМС-сообщения от имени Национального банка о якобы начисленной "социальной помощи". Или о мифических розыгрышах ценных призов и лотерее "под эгидой НБУ"", — сказано в сообщении.

В Нацбанке подчеркнули, что не начисляют и не выплачивают социальную помощь, а также не организовывают розыгрышей или лотерей.

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"Не звоните по указанным телефонам. Никому не сообщайте свои личные данные и информацию о картах и ​​счетах. Расскажите об этом друзьям, знакомым, родным, родителям и бабушке с дедушкой", — добавили в НБУ.



