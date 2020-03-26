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Все про:ВР (24648) внеочередное заседание (69) Арахамия (275)

 Может сделаем это во внутреннем дворе ВР, проголосуем, 10 минут - и разошлись, - Арахамия о формате проведения внеочередного заседания ВР

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что внеочередное заседание Верховной Рады может состояться в субботу, 28 или в воскресенье, 29 марта, а провести его планируют на улице.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ.

"Сейчас план такой: мы выносим эти антикризисные законы, их уже предварительно все фракции обсудили, пришли к консенсусу, и вот только заходим и зал, или может сделаем это во внутреннем дворе ВР, проголосуем, 10 минут — и разошлись, чтобы не распространять риски заболевания депутатов", - сказал он.

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По словам Арахамии, предварительно планировали провести внеочередное заседание в эту субботу, но "работа над законопроектом немножко затягивается".

"Еще не определено: возможно, это будет суббота, возможно, это будет воскресенье", - сказал он.

Арахамия заявил, что большинство глав фракций склоняются к мнению, что внеочередное заседание стоит провести на улице.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дата внеочередного пленарного заседания Рады пока не согласована, - "слуга народа" Арахамия

"Так надо сделать по двум причинам: во-первых, на открытом воздухе меньший риск, а в самой Верховной Раде вентиляция не работает, а вообще, чтобы понять, как работает голосование руками с помощью счетной комиссии", - сказал он.

Глава фракции допустил, что нардепам еще не раз нужно будет собираться на заседания в формате работы не в зале заседаний.

"Кажется, что много раз нам придется собираться именно в таком формате. Возможно, не во дворе (Рады — ред.), на каком стадионе или в другом месте. Но надо отработать эту механику", - сказал Арахамия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Может чуть раньше, может чуть позже", - Разумков отказался назвать дату внеочередного заседания. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3184701
 
 
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а розпалити багаття? а шашлик?
ніякої романтики.
Коли будуть оригінальні ідеї? хоч у чомусь!
це ж сірість
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сівуха нєвкусний.. мочой провонялся и пропітался
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" Очередная сессия ВР ." картина маслом .!! художник - Арахимия Может сделаем это во внутреннем дворе ВР, проголосуем, 10 минут - и разошлись, - Арахамия о формате проведения внеочередного заседания ВР - Цензор.НЕТ 2854 .

Может сделаем это во внутреннем дворе ВР, проголосуем, 10 минут - и разошлись, - Арахамия о формате проведения внеочередного заседания ВР - Цензор.НЕТ 8236 .
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под куполом цирка...шапито (а купол можно и снять)))) пусть голуби попрактикуются )))
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Олександр Погребиський



Влада сама підтвердила, що шоу з Санджарами було виключно для того, щоб створити інформаційний шум, та відволікти українців від дня пам'яті загиблих героїв небесної сотні.
Адже жоден спецлітак, який прилітає з українцями зараз не блукає під Харьковом, і нікого не ізолюють.
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Точно! Всем скопом в 420 голов соборитесь, пообнимайтесь и пожелайте друг дркгу крепкого здоровья!😂
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звучит обнадёживающе - "во внутреннем дворе","10 минут - и разошлись"...
тут аппарат на 1200 в минуту надо - не меньше..
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а помнишь как все начиналось?
все было впервые и вновь? ))))
Может сделаем это во внутреннем дворе ВР, проголосуем, 10 минут - и разошлись, - Арахамия о формате проведения внеочередного заседания ВР - Цензор.НЕТ 4691Может сделаем это во внутреннем дворе ВР, проголосуем, 10 минут - и разошлись, - Арахамия о формате проведения внеочередного заседания ВР - Цензор.НЕТ 6077

..
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золотые времена.. зеленое лошьё молилось на своего карликового фюрера..
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Счетовод Олейник будет присутствовать?
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Можно в подвале собраться. Бухнуть, закусить, курнуть, проголосовать. И так каждый день. Романтика.
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А можно голосовать лежа на пляже в Омане, к примеру?
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Читай дурень Арахамовитый законы Украины и Конституцию. Голосование может проходить только в стенах ВР. Никакого онлайна и прочей хрени. Персонально и в стенах сесионного зала.
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Так справи не підуть.Що це взагалі таке 10 хвилин?
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Не Верховна рада ,а суцільний маланський "брєд"
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сдадут Украину на заднем дворе и за 10 минут..
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