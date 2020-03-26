 Может сделаем это во внутреннем дворе ВР, проголосуем, 10 минут - и разошлись, - Арахамия о формате проведения внеочередного заседания ВР

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ.

"Сейчас план такой: мы выносим эти антикризисные законы, их уже предварительно все фракции обсудили, пришли к консенсусу, и вот только заходим и зал, или может сделаем это во внутреннем дворе ВР, проголосуем, 10 минут — и разошлись, чтобы не распространять риски заболевания депутатов", - сказал он.

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По словам Арахамии, предварительно планировали провести внеочередное заседание в эту субботу, но "работа над законопроектом немножко затягивается".

"Еще не определено: возможно, это будет суббота, возможно, это будет воскресенье", - сказал он.

Арахамия заявил, что большинство глав фракций склоняются к мнению, что внеочередное заседание стоит провести на улице.

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"Так надо сделать по двум причинам: во-первых, на открытом воздухе меньший риск, а в самой Верховной Раде вентиляция не работает, а вообще, чтобы понять, как работает голосование руками с помощью счетной комиссии", - сказал он.

Глава фракции допустил, что нардепам еще не раз нужно будет собираться на заседания в формате работы не в зале заседаний.

"Кажется, что много раз нам придется собираться именно в таком формате. Возможно, не во дворе (Рады — ред.), на каком стадионе или в другом месте. Но надо отработать эту механику", - сказал Арахамия.

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