 Может сделаем это во внутреннем дворе ВР, проголосуем, 10 минут - и разошлись, - Арахамия о формате проведения внеочередного заседания ВР

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ.
"Сейчас план такой: мы выносим эти антикризисные законы, их уже предварительно все фракции обсудили, пришли к консенсусу, и вот только заходим и зал, или может сделаем это во внутреннем дворе ВР, проголосуем, 10 минут — и разошлись, чтобы не распространять риски заболевания депутатов", - сказал он.
По словам Арахамии, предварительно планировали провести внеочередное заседание в эту субботу, но "работа над законопроектом немножко затягивается".
"Еще не определено: возможно, это будет суббота, возможно, это будет воскресенье", - сказал он.
Арахамия заявил, что большинство глав фракций склоняются к мнению, что внеочередное заседание стоит провести на улице.
"Так надо сделать по двум причинам: во-первых, на открытом воздухе меньший риск, а в самой Верховной Раде вентиляция не работает, а вообще, чтобы понять, как работает голосование руками с помощью счетной комиссии", - сказал он.
Глава фракции допустил, что нардепам еще не раз нужно будет собираться на заседания в формате работы не в зале заседаний.
"Кажется, что много раз нам придется собираться именно в таком формате. Возможно, не во дворе (Рады — ред.), на каком стадионе или в другом месте. Но надо отработать эту механику", - сказал Арахамия.
ніякої романтики.
Коли будуть оригінальні ідеї? хоч у чомусь!
це ж сірість
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Олександр Погребиський
Влада сама підтвердила, що шоу з Санджарами було виключно для того, щоб створити інформаційний шум, та відволікти українців від дня пам'яті загиблих героїв небесної сотні.
Адже жоден спецлітак, який прилітає з українцями зараз не блукає під Харьковом, і нікого не ізолюють.
тут аппарат на 1200 в минуту надо - не меньше..
все было впервые и вновь? ))))
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