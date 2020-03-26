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Все про:бюджет (4444) культура (648) образование (1939) Потураев (43)

 Если сэкономить на культуре и образовании, понадобятся миллиарды на восстановление уничтоженного, - депутат от СН Потураев

Депутат от "Слуги народа" Никита Потураев рассказал о жестких дискуссиях с правительством в связи с запланированным урезанием бюджета.

Об этом Потураев рассказал в комментарии Цензор.НЕТ.

По его словам, депутаты не могут согласиться с сокращением расходов в сферах культуры и образования до уровня финансирования зарплат и коммунальных платежей, как это предлагает Кабинет Министров.

"Это приведет не просто к стагнации, а к разрушению целого ряда отраслей. Нельзя сегодня сэкономить несколько сот миллионов, чтобы завтра оказаться перед необходимостью потратить миллиарды на восстановление уничтоженного", — сказал Потураев.

Читайте на Цензор.НЕТ: С пониманием отнесутся к ситуации, когда мы временно откажемся от производства фильма ради строительства больницы, - глава Госкино Кудерчук

Нардеп пояснил, что депутаты ведут "достаточно жесткие" дискуссии с правительством в связи с предложенным секвестированием бюджета.

"Понятно, что мы можем направить на программы помощи и поддержки граждан и бизнесов только то, что у нас сегодня есть в наличии. Что, кстати, снова возвращает нас к вопросу об исключительной важности скорейшего получения средств от МВФ", — добавил он.

Подробнее о том, какие законопроекты депутаты собираются рассмотреть на внеочередном заседании Верховной Рады, читайте здесь.

Напомним, предложенные Министерством финансов изменения в Госбюджет-2020 предполагают кардинальное урезание финансирования Министерства культуры и предлагают предусмотреть средства только на зарплаты сотрудникам.

Также на Цензор.НЕТ: Поддерживаем рациональные ограничения, но не сведение достижений последних лет на ноль, - деятели культуры обратились к Зеленскому и Кабмину

Фактически ликвидируются Институт книги, Госкино, УКФ, Украинский институт, программы по "сшиванию страны", деятельности творческих союзов, туризма, реставрационных работ по защите историко-культурного наследия, программ информполитики.

Вчера по этому поводу руководители культурных институций выступили с обращением.

Комитет ВР по вопросам образования, науки и инноваций выступил с категорическим протестом против предложенных изменений в Госбюджет-2020.

Источник: https://censor.net.ua/n3184699
 
   
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Да ладно вам. Зачем "культура" стаду баранов, выбравшему клоуна командовать собой ?
Корыто с отрубями каждому зебилу, и бирку на ухо.
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квартал 95 и лига смеха-вот вам и вся культура для 73% плебеса...вот и посыпалась красивая картинка Голобородька...на первом году "правления"...коронавирус снял все "шоры" с этой непрофесиональной,популистской и бестолковой "дефективной Зе каманды"...
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Ребята, готовьтесь к войне. Честное слово, я говорю это с тяжёлым сердцем. Вам придётся восстанавливать государство с полного нуля, после 3,14здеца который грядёт.
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За пирамиду ОВГЗ придется расплачиваться.
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за Приват уже "расплатились"...пан Ко же хочет ещё...Зе -не против... Если сэкономить на культуре и образовании, понадобятся миллиарды на восстановление уничтоженного, - депутат от СН Потураев - Цензор.НЕТ 781
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Ошибка с Приватом тоже имеет цену. Сделка по Привату не законна, никто не хотел через временную администрацию и суды все решить законно.
У нас приходят к власти на несколько лет, чтобы урвать. Никто не задумывается о последствиях для страны, от принимаемых решений.
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Правильно Зеленый Слуга говорит - перестанем платить всем холуям от культуры - кто будет на следующих выборах танцевать и петь?
Кто будет "Сердешно вітати з днем... " та "поздоровляти" ?
Даже "Висловити подяку" некому будет!
Если сэкономить на культуре и образовании, понадобятся миллиарды на восстановление уничтоженного, - депутат от СН Потураев - Цензор.НЕТ 6407
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Нужно поднять списки голосовавших на выборах президента,и урезать этим 73% зарплату и пенсию.Ахрененая экономия получится.
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думаю многие из них уже "осознали"...но что толку...?! страна уже просто "ложится"...приплыли...меньше года прошло...а сколько пипеца сталось...
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Как так надо было поруководить в турборежиме чтобы наступил такой писец???
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бо именно "руководили"(рукоблудили)...вместо работать на благо народа...они ещё летом "устали"...их валнавал только "мир любой ценой"...а теперь -"маски на продажу"...и
"мерсики" в стойло
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все чето советуют, один янелох молчит.
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Видимо, его уже убили. Телеизображение можно просто сгенерить хорошим софтвером, равно как сделать хрипотцу в голосе.
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Опустят курс гривны в 3 раза и на всем бабла хватит... ))) главное урезать зеленый тариф падлам, которые получают по 0,17 евро 5 грн. за кВт., пусть убирают свои панели нахер...
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Все це так: якщо не стане лікарів -- нація буде хворіти, як що вчителів -- буде продовжувати тупіти. А кому ще, в здоровому глузді, потрібна хвора й тупа Україна окрім пуйла?

P.S. От мені дуже до вподоби, що слуг народу завжди беруть в лапки.
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он "думает"...а говорил же что не стратег...вот и жрёмссс...теперь усей страной ...
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Нужно русскоязычные школы перевести на платное образование,а деньги направить на украинские больницы и пусть пан Президент соберёт украинских олигархов и как Президент США Рузвельт в 1933 году поговорит с ними и объяснит, что если они не помогут то потеряют всё.
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