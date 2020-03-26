EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
 Политика Украины
  2767  34
Все про:ВР (24648) законопроект (2364) Коломойский (1306) Приватбанк (602) Слуга народа (751) Верещук (58)

 "Государство - это не бесплатный банкомат для богачей", - нардеп от СН Верещук о запрете возвращать банки бывшим хозяевам

Депутат от "Слуги народа" Верещук считает, что государство должно прекратить субсидировать богатых людей и потому собирается поддержать законопроект, запрещающий возвращать национализированные банки бывшим владельцам.

Об этом она сказала в комментарии Цензор.НЕТ.

"Этот законопроект касается довольно узкого круга наших граждан, а именно - бывших владельцев банков. И среди этой категории наших граждан святых и бедных нет", - пояснила Верещук.

По мнению депутата, государство должно "прекратить косвенно субсидировать богачей".

"Почему банки становятся неплатежеспособными? Обычно потому, что владельцы воруют деньги из своих банков, и/или менеджмент плохо управляет банком, или оба эти варианта", - добавила Верещук.

Читайте также: Призывы к отказу от сотрудничества с МВФ - на грани государственной измены, - "слуга народа" Потураев

"Здесь дело не в Коломойском, а в принципе взаимоотношений между государством и владельцами банков. Государство - это не бесплатный банкомат для богачей. В конце концов, нам есть куда тратить бюджетные средства, особенно сейчас", - подытожила она.

О том, что собираются ли депутаты поддерживать "антиколомойский" закон, читайте здесь.

Смотрите на Цензор.НЕТ: "Слуга народа" Дубинский вместе с Коломойским поддерживает идею дефолта. Нардеп постоянно ездит в бизнес-центр, где находится олигарх, - Бигус. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3184698
 
 
 Топ комментарии
 
Щось слуги начали прозревать...
Поняли что сторо их на фонарных столбах вешать будут.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Для того щоб навести порядок в банківські сфері потрібно поставити на чолі НБУ справжнього професіонала, економіста, банкіра та фінансиста зі світовим ім'ям - Олександра Савченко! Він був директором ****, екс заступником Голови НБУ, радником міністрів економіки та фінансів, має високий авторитет серед міжнародних фінансових організацій і є чесним і відданим патріотом України, який давно і публічно вимагає від влади зтягнути з власників банків-банкрутів вкрадені гроші та фіктивні кредити, арештувати всіх хто обкрадав наші українські банки, державні та комерційні і виводив гроші на фіктивні кредити та рахунки! Методи та засоби пошуку вкрадених коштів Олександр Савченко знає дуже добре і може реально допомогти повернути більшість з вкрадених за 28 років сотень мільярдів доларів народних коштів!
 показать весь комментарий
 
Щось слуги начали прозревать...
Поняли что сторо их на фонарных столбах вешать будут.
 показать весь комментарий
 
 
"Здесь дело не в Коломойском, а в принципе взаимоотношений между государством и владельцами банков. Государство - это не бесплатный банкомат для богачей. В конце концов, нам есть куда тратить бюджетные средства, особенно сейчас", - подытожила она.Источник: https://censor.net.ua/n3184698

А в кому?
 показать весь комментарий
 
 
Напевно, неслабо припікає, якщо зелені служки почали перефарбовуватися. "Государство - это не бесплатный банкомат для богачей", - нардеп от СН Верещук - Цензор.НЕТ 4978
 показать весь комментарий
 
 
Самая толковая баба у сн. Как она оказалась среди этих проходимцев?
 показать весь комментарий
 
 
Что то они подозрительно все там запели от том, что нельзя давать поблажек кормящей руке...
ну ну ! Интересно зачем эта пыль в глаза , какой то очередной шухер хотят скрыть или не читают коментов на цензоре о себе любимых?
 показать весь комментарий
 
 
https://youtu.be/x377SjxDTyk
Вони також вважають що можна все робити в цій країні!
 показать весь комментарий
 
 
Ну, так сократите финансирование ВР, КМ и другие малополезные забегаловки!
 показать весь комментарий
 
 


ШотваРіцца



засновниця Арт-фонду "Ізоляція" Любов Михайлова про Єрмака і кремлівський план


https://lb.ua/culture/2020/03/26/453552*************************.html

"Государство - это не бесплатный банкомат для богачей", - нардеп от СН Верещук о запрете возвращать банки бывшим хозяевам - Цензор.НЕТ 8466

"Государство - это не бесплатный банкомат для богачей", - нардеп от СН Верещук о запрете возвращать банки бывшим хозяевам - Цензор.НЕТ 8651
 показать весь комментарий
 
Технично хотят ******* МВФ. Начали пыль поднимать. Банки не возвращать, а деньги - это пожалуйста).
 показать весь комментарий
 
 
И эта прозрела.Та , которая: Глава подкомитета по госбезопасности и представитель Кабмина в парламенте Верещук сказала, что Украине не стоит становиться членом НАТО, потому что нашей стране не нужны проблемы с Россией, которая не хочет, чтобы мы вступали в НАТО./Какой то сбой с конвертами с долларами.
 показать весь комментарий
 
 
Офшоры запретите, чтоб олигархи платили реальные налоги... а то прибыли в Украине никто не получает... все бедные и государство нищее, а они все миллиардеры...
 показать весь комментарий
 
 
Щоб заборонити офшори, треба спочатку зробити умови, щоб люди не ховали в них свої гроші, та й красти менше, певна річ...
 показать весь комментарий
 
Слуг може вам пора вимуситы ЗЕленого папіка зробити заяву а не таємно вас нахиляти на зібраннях вашої типу партії
 показать весь комментарий
 
Золотые слова произнесла, до Бога бы они дошли...
 показать весь комментарий
 
Италия отказалась от гумкомвоя Путлера,по сообщению итальянской газеты " LA STAMPA" ,в 14 самолетах РАБссии оказался на 80% ненужный хлам... "Государство - это не бесплатный банкомат для богачей", - нардеп от СН Верещук о запрете возвращать банки бывшим хозяевам - Цензор.НЕТ 654 "Государство - это не бесплатный банкомат для богачей", - нардеп от СН Верещук о запрете возвращать банки бывшим хозяевам - Цензор.НЕТ 654 "Государство - это не бесплатный банкомат для богачей", - нардеп от СН Верещук о запрете возвращать банки бывшим хозяевам - Цензор.НЕТ 654какой позор
 показать весь комментарий
 
 
Яка різниця,що,там,якась містечкова срань каломойський чи засрахметов бажає... "Государство - это не бесплатный банкомат для богачей", - нардеп от СН Верещук о запрете возвращать банки бывшим хозяевам - Цензор.НЕТ 7941 Їх вологі марення, - їх проблема,доки ненабираємося лайна в мізках,тим перейматися
 показать весь комментарий
 
"Почему банки становятся неплатежеспособными? Обычно потому, что владельцы воруют деньги из своих банков, и/или менеджмент плохо управляет банком, или оба эти варианта", - добавила Верещук. Источник: https://censor.net.ua/n3184698
Брехня . Каждое зрадой..ще знает ,что это потому шо -всё пакрала Гонтарева . "Государство - это не бесплатный банкомат для богачей", - нардеп от СН Верещук о запрете возвращать банки бывшим хозяевам - Цензор.НЕТ 187 .
 показать весь комментарий
 
Папуга вже дуже сильно дзьобнув Сільвера у голову, так дзьобнув, шо той аж припав на милицю. Потім він вигукув Сільверу у самісеньке вухо : «Пі..ри, піастри, піастри!»
 показать весь комментарий
 
Никогда не верьте слугам дьявола Коломойского и Монике Зеленски и не будете обмануты
 показать весь комментарий
 
Коломойский обязан приехать в США по поводу происхождения своего бабла.Прокуратура США сделала последнее китайское предупреждение...
 показать весь комментарий
 
 
РАКЕТНИЙ КАТЕР РФ ВТОРГСЯ ДО МОРСЬКОЇ ЗОНИ УКРАЇНИ

Російський ракетний катер вторгся до виключної морської зони України на Одеському газовому родовищі.



"Держава - це не безкоштовний банкомат для багатіїв", - нардеп від СН Верещук про заборону повертати банки колишнім господарям - Цензор.НЕТ 5331
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх