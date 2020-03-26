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 Политика Украины
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Все про:ВР (24648) дефолт (373) МВФ (2834) внеочередное заседание (69) Потураев (43)

 Призывы к отказу от сотрудничества с МВФ - на грани государственной измены, - "слуга народа" Потураев

Если Украина объявит дефолт, то ее ждет не греческий, а аргентинский сценарий с социально-экономическим хаосом, анархией и необходимостью возвращать некоторые регионы при помощи армии.

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ заявил народный депутат от "Слуги народа" Никита Потураев.

"В нашей ситуации дефолт приведет нас не к греческому, а аргентинскому сценарию развития событий. Напомню, что после дефолта 90-х Аргентина погрузилась в социально-экономический хаос, на некоторых территориях воцарилась полная анархия, в которой право было на стороне силы и оружия. Эти территории затем возвращались под контроль совместными действиями не только полиции, но и армии", — сказал Потураев.

Депутат подчеркнул, что такой сценарий неприемлем для государства, которое находится в состоянии войны.

"Поэтому призывы к отказу от сотрудничества с международными партнерами Украины для меня лично находятся на грани государственной измены", — добавил он.

Смотрите на Цензор.НЕТ: "Слуга народа" Дубинский вместе с Коломойским поддерживает идею дефолта. Нардеп постоянно ездит в бизнес-центр, где находится олигарх, - Бигус. ВИДЕО

Потураев напомнил, что продолжить сотрудничество с МВФ позволит закон о запрете возврата национализированных банков прежним владельцам. Поэтому, по мнению депутата, он обязательно должен быть включен в повестку дня ближайшего внеочередного заседания Верховной Рады.

Источник: https://censor.net.ua/n3184697
 
   
 Топ комментарии
 
три...они уже и между собой сцепились Призывы к отказу от сотрудничества с МВФ - на грани государственной измены, - "слуга народа" Потураев - Цензор.НЕТ 4014
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При Порошенко все было в порядке. Потихоньку отдавали кредиты. экономика росла, армия укреплялась, зетипиллы немного зажирели...Но захотелось зе-старухе стать столбовой дворянкой...
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Оце так Оманський вляпався. Хотів блазень залишити слід в історії, та все йде до того, що тільки наслідить в історії.
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У цій задачі є кілька рішень. Перше: зробити долар по 70 грн, визнати помилки і йти на вибори. Друге: дефолт,окупація, тюрма для СН. Третє: не визнавати, продати дешево землю, кров, окупація, хаос, ліквідація СН. Більше рішень нема.
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Алі, ти не правий. Є ще купва рішень. Наприклад - замість України - малоросія. Чи новоросія.
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Почему-то на очевидное - не было и нет никакой реакции от СБУ и президента .Коломойский о дефолте и 100млрд. взять у рашки официально изрыгал и вместо привлечении к ответственности полное дистанцирование.Также слуги народа об этом молчали,а сейчас заговорили.Это говорит о том,что в большинстве своём они беспринципны.
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Не забуваємо підписувати петицію:
https://petition.president.gov.ua/petition/89002?fbclid=IwAR2kR6O8JXuaAKpUlHKkOb8nWnI_ESjdgV0RggRt_yNGWx2MVxA8GUUZaD0
Відкрите звернення до Президента України у зв'язку з відмовою української влади від захисту суверенітету і територіальної цілісності України в умовах російської агресії
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Нефть по 9 долларов за бочку вылечит и Плешивого ЧеКиздона и всю Вяликаю сраньРАБссию...Ждём-с.... Заклики до відмови від співпраці з МВФ - на межі державної зради, - "слуга народу" Потураєв - Цензор.НЕТ 4511
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Это верно. Если рубить кувалдой собственное государство, борясь, типа, с фейко-вирусом, от страны головёшки останутся.
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Я ОБНУЛИЛСЯ
ПОСМОТРЕТЬ НЕ ОБНУЛИЛАСЬ ЛИ ОНА ЧТОБ ПОСМОТРЕТЬ НЕ ОБНУЛИЛСЯ ЛИ Я
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если я тунеядец. и не хочу зарабатывать то иду к соседу одолжить.если жена скажет что долгов дохрена, иди на работу а не к соседу. ато останемся без квартиры. то развод и пошла нах.... все равно работать не буду. ПОЗИЦИЯ НАШЕГО ПРАВИТЕЛЬСТВО
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пошла нх,кобыла лапотная,едь в Усть-*********** - там тебе самое оно,тварюка..
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после дефолта ... хаос / Глядим "Объявление Грецией дефолта - пример для Украины, - Коломойский 26.05.19 12:48 " На что реакция слуг народа Коломойского вялая. А сейчас депутаты возбудились. Коломойский был уверен что закон о продаже земли Украины будет принят в ноябре прошлого года и зиму он встретит дома в Израиле с благодарностями от еврейского и российского капитала.Но кончается март а закона нет и Путин со своей проституткой Нетаньяхой за него спросит. Скорее всего Хрен вам а не конверты с долларами сказал он депутатам. После чего депутаты начали прозревать.
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Смешно, но все поймут юмор, народ - он часто такой простой...
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Если дефолт то всё Заклики до відмови від співпраці з МВФ - на межі державної зради, - "слуга народу" Потураєв - Цензор.НЕТ 2616 .!! Кредитов больше брать будет неоткуда , Украина станет страной даже не третьего , а четвёртого мира .
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Она вообще перестанет быть страной.
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Ты хоть разницу знаешь между страной и государством? аналИТЕХ?
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Долги ГрязьПрома и Роснефти растут как на дрожжах,какой нафинг кредит от нищеброда путлера? Заклики до відмови від співпраці з МВФ - на межі державної зради, - "слуга народу" Потураєв - Цензор.НЕТ 8183
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Дефолт - это смерть Украины, это полный песец для всех и каждого. 90-е, кто их пережил, покажутся детским лепетом. Не верьте тем, кто внушает вам, что это приемлемо и даже хорошо - вас разводят. Будет ад.
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Если примут антиколомойский закон, беня выльет на зюзю все фекалии, которые есть у него в выгребной яме. Запасаемся попкорном и терпением.
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