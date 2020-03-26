 Призывы к отказу от сотрудничества с МВФ - на грани государственной измены, - "слуга народа" Потураев

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ заявил народный депутат от "Слуги народа" Никита Потураев.

"В нашей ситуации дефолт приведет нас не к греческому, а аргентинскому сценарию развития событий. Напомню, что после дефолта 90-х Аргентина погрузилась в социально-экономический хаос, на некоторых территориях воцарилась полная анархия, в которой право было на стороне силы и оружия. Эти территории затем возвращались под контроль совместными действиями не только полиции, но и армии", — сказал Потураев.

Депутат подчеркнул, что такой сценарий неприемлем для государства, которое находится в состоянии войны.

"Поэтому призывы к отказу от сотрудничества с международными партнерами Украины для меня лично находятся на грани государственной измены", — добавил он.

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Потураев напомнил, что продолжить сотрудничество с МВФ позволит закон о запрете возврата национализированных банков прежним владельцам. Поэтому, по мнению депутата, он обязательно должен быть включен в повестку дня ближайшего внеочередного заседания Верховной Рады.