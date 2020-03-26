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Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
 Общество, Здоровье
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 Подтверждено 196 случаев COVID-19, за день количество зараженных увеличилось на 40 человек, - ЦОЗ

По результатам исследований вирусологической референс-лаборатории ЦОС Украины и областных лабораторных центров в общем подтверждено 196 случаев COVID-19 (По состоянию на 22:00, 26 марта).

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке Центра общественного здоровья Украины.

В собщении отмечается: "Всего зафиксировано 5 летальных случаев от COVID-19 в Украине. Один человек выздоровел - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

В общем вирусологический референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины исследовала более 1050 образцов, кроме того образцы исследуют и областные лабцентры. Лаборатории исследуют не только образцы людей, которым установлено подозрение, но и контактных лиц".

Читайте на "Цензор.НЕТ": У нас 32 пациента с СОVID-19, двое в реанимации, большинство не тяжелые, 6 выздоровели, но могут выделять вирус, - завотделением Александровской больницы Минова

Источник: https://censor.net.ua/n3184696
 
 
 Топ комментарии
 
2 недели назад в Испании было 150 больных. А теперь давайте прикинем что нам подготовила зеленая шмаркля в последующие 2 недели.
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і це ще не всі із закордону повернулись...
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если бы не впустили куршавельских гуляк-вполовину меньше рост бы был...да и места свободные в больницах были бы...
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ожидание на сегодня было 184. реал в 196 при учёте статошибки в плюс, при тотальной не массовости тестов выглядит очень печально. оценка цифирью дальше бессмысленна. ну может ещё пару дней в среднем до 100 человек прибывать, если без роста тестов. динамику теперь лучше наблюдать по критерию "за какое время число подтверждённых случаев удваивается".
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Я сейчас не буду писать про Украину ,но кто нибудь обратил внимание на то,что в кацапии и в китае самая большая выживаемость поле вируса?
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Ну, не "ми"...

Експонента пішла, тримайтеся міцніше....
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2 недели назад в Испании было 150 больных. А теперь давайте прикинем что нам подготовила зеленая шмаркля в последующие 2 недели.
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ох ты и вафельник.... 2 недели наза в испании было 3146...)))) вафлуша...
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Зато все дома Никого на произвол за кордоном не бросили Даже за собачкой готовы чартеры посылать Ось таки мы козаченькы-дураченькы
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Всі, хто плачуть за неправильним вибором - хай підтвеодять, що за нього не голосували.
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ну,макрон ваще военную операцию по возвращению своих обьявил...вертолетоносцы посылает.
дело не в возвращенцах.дело в невыполнении правил обсервации
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Макарон, как дурочек, тянул до последнего, когда стало полыхать помню решил ввести
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В Испании от короновируса погибли 1517 постояльцев домов престарелых.Половина от всех жертв.У нас такое возможно?
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Во Франции от короновируса погибла 16 летняя.
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В Испании от короновируса погибли 1517 постояльцев домов престарелых

Огласите в каком они возрасте и какие у них были заболевания до смерти.
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мне понравилось вчера сообщение о нём, где то как - "состояние улучшилось его перевели в реанимацию и он питается кислородом" ))
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сейчас по тв одно мурло из сн сказал. из 10 млн тестов прибыли только 250 тисяч потому что остальные перекупили другие страны.я подумал. к вам пришли одолжить. банкир крупный застройщик владелец спиртзавода и бомж. первому дам 2 ярда второму пол ляма третьему сто тыщ. а бомжу дам на обед или пенок, надо подумать. вот и весь ответ
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Мэгги де Блок, министр здравоохранения Бельгии в парламенте:
- Обмен женами, секс втроем и оргии из шести, пятидесяти, ста или более человек не допускаются до тех пор, пока вспышка не утихнет"

Простите, а Вы участвуете?.


https://worldnewsdailyreport.com/belgium-health-minister-puts-ban-on-non-essential-sexual-activities-of-persons-3-or-greater-in-indoor-areas/comment-page-1/#comments


На 22:00 26 березня підтверджено 196 випадків інфікування COVID-19, - ЦГЗ - Цензор.НЕТ 8564
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Прощай немытая раССея І що тут такого? Там ж порно дозволено.А там таке точно практикується.Та й так різні порнографічні сходки є.
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В нашей больнице негласное распоряжение - вообще не лечить и не спасать и не принимать после 57-58 лет. Сегодня объявили. А там и до 50 недалеко. Послушали министра гробохранения, видимо, и округлили. Ещё весело? У меня вот шок.
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а они сутки делят, на "вчерашний вечер и сегодняшнее утро"
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Заражених в нас набагато більше буде.Найголовніше.щоб смертність була низька,тоді можна вважати,що Україну пронесло.
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Да-да, вы главное верьте всяким левым конторам от Сороса.
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Завтра будет плюс 100...и далее по нарастающей...
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Как в своё время призывал Рэне Декарт- всё подвергай сомнению.
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)))) прикол в том, шо в этот момент у него ещё небыло этого имени. он был ещё безымянным.
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