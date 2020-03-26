 Подтверждено 196 случаев COVID-19, за день количество зараженных увеличилось на 40 человек, - ЦОЗ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке Центра общественного здоровья Украины.
В собщении отмечается: "Всего зафиксировано 5 летальных случаев от COVID-19 в Украине. Один человек выздоровел - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.
В общем вирусологический референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины исследовала более 1050 образцов, кроме того образцы исследуют и областные лабцентры. Лаборатории исследуют не только образцы людей, которым установлено подозрение, но и контактных лиц".
Експонента пішла, тримайтеся міцніше....
дело не в возвращенцах.дело в невыполнении правил обсервации
Огласите в каком они возрасте и какие у них были заболевания до смерти.
- Обмен женами, секс втроем и оргии из шести, пятидесяти, ста или более человек не допускаются до тех пор, пока вспышка не утихнет"
Простите, а Вы участвуете?.
https://worldnewsdailyreport.com/belgium-health-minister-puts-ban-on-non-essential-sexual-activities-of-persons-3-or-greater-in-indoor-areas/comment-page-1/#comments