 Антимонопольный комитет возбудил дело из-за подорожания продуктов в Киеве

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщил председатель областного отделения АМКУ Алексей Хмельницкий.
"Поводом для вмешательства Комитета стало существенное подорожание товаров в последние дни. Ценовой мониторинг, который ввел АМКУ, показывает, что цены на определенные продукты и средства индивидуальной защиты поднимались синхронно в разных торговых сетях. Это может свидетельствовать о антиконкурентное поведение участников рынка ", - отметил он.
Он подчеркнул, что специалисты мониторят цены уже неделю.
Хмельницкий отметил, что в случае выявления нарушений АМКУ может наложить штрафы в размере до 10% оборота компании за предыдущий год.
Компании, в отношении которых начато дело (перечень может быть изменен или дополнен):
NOVUS, Ашан, METRO Cash & Carry Ukraine, Сильпо, BILLA, АТБ-Маркет, VARUS, ЭКО маркет, Велика Кишеня, Велмарт и компании - поставщики ООО "Мир овощей", ООО "Гала Фудз", ООО "Саркара-Групп", ООО "Овощной край", ООО "Август-Кий", ООО "Агроинвест-Логистик", ООО "Агро-Овен", ООО "Брокинтерком", ООО "Перспектива", ООО "Зовништоргресурс", ООО "Агробизнесвектор", ООО "Интер овощи ", ООО" Аттуаль ", ООО" Елитпрайм ", ООО" Авега-2018 ".
В случае установления фактов нарушения законодательства о защите экономической конкуренции органами Антимонопольного комитета могут быть наложены штрафы в размере до 10% оборота компании за предыдущий год.
@sergey_prach
Міністр охорони здоров'я Польщі. До початку епідемії - зліва, і зараз - справа. Людина працює на повне виснаження. Хтось бачив подібну втому у нашого Ємця, Шмигаля, рюкзаків?
Ну шо за нетерплячка.
И почему сразу после этого не запретили из Украины в кацапию вывозить зерно и прочую жратву для оккупантов ? Циники, ***.
Интересный пример
Украина стоит на гранитной плите, чего нет раше
Потому щебня в Украине всегда много
И вот в 90 годы раша скупила за копейки все украинские гранитные карьеры ( с готовой инфраструктурой : дороги, вода, электричество, ЖД дороги)
А украинским строителям пришлось стоять в очереди на получение щебня, КОТОРЫЙ КАЦАПЫ ЕЩЁ И ДОРОГО ПРОДАВАЛИ
ШО привело к удорожанию недвижимости
ТАК ШО НАДО БИТЬ МОРДУ КАЖДОМУ, кто вякнет про продажу украинской земли
кар'єри та земля це різні речі.
В 90- роки Україна заборонила вивіз щебню до Росії. Вони тоді стали возити із своїх кар'рів десь в районі Курська, що було для них дорожче
Говорят, что Голова Госрезерва не смог ответить на заседании Кабмина - ЧТО ВООБЩЕ ЕСТЬ В ЭТОМ СТРАТЕГИЧЕСКОМ ДЛЯ СТРАНЫ ПРЕДПРИЯТИИ
Если гегемон воскреснет, всем "бизнесменам" kaputt будет.
ПОРЯДКА В ЭТОЙ СТРАНЕ НЕ БУДЕТ !!!!!!!!!!!!!!
А поскольку 99 ,99% билетов у СкайАп - эконом-класс, возврат стоимости согласно правил того же СкайАпа НЕ ПРЕДУСМОТРЕН, то "шиш вам, а не компенсацию".
И ни одна гоударственная сволочь не скажет: "Господа из СкайПа! А вас ведь и оштрафовать можно! И даже лишить лизензии!" Эвакуаторы и так хорошо обогатились на эвакуациях, а тут еще счастья привалило: "все деньги в счет оплаты билетов останутся у СкайАпа БЕЗВОЗМЕЗДНО, то есть ДАРОМ". Так думает СкайАп. А что думает гарант Голобородько?