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 Антимонопольный комитет возбудил дело из-за подорожания продуктов в Киеве

Киевское областное территориальное отделение АМКУ открыло дело против оптовых поставщиков продуктов питания и крупнейших сетей продовольственных магазинов Киева.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщил председатель областного отделения АМКУ Алексей Хмельницкий.

"Поводом для вмешательства Комитета стало существенное подорожание товаров в последние дни. Ценовой мониторинг, который ввел АМКУ, показывает, что цены на определенные продукты и средства индивидуальной защиты поднимались синхронно в разных торговых сетях. Это может свидетельствовать о антиконкурентное поведение участников рынка ", - отметил он.

Он подчеркнул, что специалисты мониторят цены уже неделю.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Есть бизнес, а есть мародерство", - Кличко просит Антимонопольный комитет вмешаться в ситуацию с ростом цен. ВИДЕО

Хмельницкий отметил, что в случае выявления нарушений АМКУ может наложить штрафы в размере до 10% оборота компании за предыдущий год.

Компании, в отношении которых начато дело (перечень может быть изменен или дополнен):

NOVUS, Ашан, METRO Cash & Carry Ukraine, Сильпо, BILLA, АТБ-Маркет, VARUS, ЭКО маркет, Велика Кишеня, Велмарт и компании - поставщики ООО "Мир овощей", ООО "Гала Фудз", ООО "Саркара-Групп", ООО "Овощной край", ООО "Август-Кий", ООО "Агроинвест-Логистик", ООО "Агро-Овен", ООО "Брокинтерком", ООО "Перспектива", ООО "Зовништоргресурс", ООО "Агробизнесвектор", ООО "Интер овощи ", ООО" Аттуаль ", ООО" Елитпрайм ", ООО" Авега-2018 ".

В случае установления фактов нарушения законодательства о защите экономической конкуренции органами Антимонопольного комитета могут быть наложены штрафы в размере до 10% оборота компании за предыдущий год.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Антимонопольный комитет передан список компаний, которые подозреваются в необоснованном повышении цен на продукты, - Антон Геращенко

Источник: https://censor.net.ua/n3184693
 
   
 Топ комментарии
 
А куда смотрел Антимонопольный комитет, когда кацапия неделю назад, после запрета ввоза украинских продуктов в московию вдруг снова открыла разрешение на экспорт для украинских продуктов ?
И почему сразу после этого не запретили из Украины в кацапию вывозить зерно и прочую жратву для оккупантов ? Циники, бля.
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@sergey_prach


Міністр охорони здоров'я Польщі. До початку епідемії - зліва, і зараз - справа. Людина працює на повне виснаження. Хтось бачив подібну втому у нашого Ємця, Шмигаля, рюкзаків?
Антимонопольный комитет возбудил дело из-за подорожания продуктов в Киеве - Цензор.НЕТ 5789 Антимонопольный комитет возбудил дело из-за подорожания продуктов в Киеве - Цензор.НЕТ 3497
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ПОКА НЕ БУДЕТ ПОКАЗАТЕЛЬНЫХ РАССТРЕЛОВ НА МЕСТАХ !!!!!!!!!!
ПОРЯДКА В ЭТОЙ СТРАНЕ НЕ БУДЕТ !!!!!!!!!!!!!!
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@sergey_prach


Міністр охорони здоров'я Польщі. До початку епідемії - зліва, і зараз - справа. Людина працює на повне виснаження. Хтось бачив подібну втому у нашого Ємця, Шмигаля, рюкзаків?
Антимонопольный комитет возбудил дело из-за подорожания продуктов в Киеве - Цензор.НЕТ 5789 Антимонопольный комитет возбудил дело из-за подорожания продуктов в Киеве - Цензор.НЕТ 3497
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ну не можна ж так! вони ж тільки учаться.
Ну шо за нетерплячка.
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Антимонопольный комитет просто издевается. Идиоты. В Киеве они проверяют, а другие города их не интересуют, а подорожание лекарств - тоже не видят? Повылазило?
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А куда смотрел Антимонопольный комитет, когда кацапия неделю назад, после запрета ввоза украинских продуктов в московию вдруг снова открыла разрешение на экспорт для украинских продуктов ?
И почему сразу после этого не запретили из Украины в кацапию вывозить зерно и прочую жратву для оккупантов ? Циники, ***.
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А чому взагалі це робилося останні 6 років ..?!
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А как беня с ЗЕ землю СТРЕМИЛИСЬ ПРОДАТЬ ОККУПАНТУ !!!!!
Интересный пример
Украина стоит на гранитной плите, чего нет раше
Потому щебня в Украине всегда много
И вот в 90 годы раша скупила за копейки все украинские гранитные карьеры ( с готовой инфраструктурой : дороги, вода, электричество, ЖД дороги)
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И стала вывозить щебень эшелонами в рашу
А украинским строителям пришлось стоять в очереди на получение щебня, КОТОРЫЙ КАЦАПЫ ЕЩЁ И ДОРОГО ПРОДАВАЛИ
ШО привело к удорожанию недвижимости
ТАК ШО НАДО БИТЬ МОРДУ КАЖДОМУ, кто вякнет про продажу украинской земли
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Може це якась брехня?
кар'єри та земля це різні речі.
В 90- роки Україна заборонила вивіз щебню до Росії. Вони тоді стали возити із своїх кар'рів десь в районі Курська, що було для них дорожче
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Орда закрыла экспорт гречки в Украину,картошки.
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А СБУ могло бы выяснить почему пустой ГОСРЕЗЕРВ?
Говорят, что Голова Госрезерва не смог ответить на заседании Кабмина - ЧТО ВООБЩЕ ЕСТЬ В ЭТОМ СТРАТЕГИЧЕСКОМ ДЛЯ СТРАНЫ ПРЕДПРИЯТИИ
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У настоящих хозяев всегда есть запас продовольствия и самогона с салом 😎😎😎
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ви хоч знаєте де зберігається той РЕЗЕРВ? він зберігається на підприємствах, які і виробляють відповідний товар.
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..а че только киев!!!..они везде ох*ели ублюдки-мародеры эти!!!....на нары от 10- ки уродов!!!
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а вам не доложили что сети сурермаркетов не только в киеве? за киевом такиеже маркеты и такиеже люди а может и лучше
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Антимонопольный комитет возбудил дело против продуктов из-за их подорожания
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сейчас происходят антигосударственные действия!!!!!!!! зеля молчит. ДУРАК????? В ДОЛЕ?????????? ПО ПРИКОЛУ КАК ВЫБОРЫ??????? ОТВЕТЬ!!!!!!!!!
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Тупит 😁😁😁он же привык по начитанному
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не влада а зброд ублюдків! в Європі ціни дешевші в 2-3 рази і постійні знижки через карантин бо люди майже не пересуваються вільно і щоб продукти не портились діють 50% і більші знижки!
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А ну да знакомая ситуация, сейчас антимонопол будет год разбираться, а продацы по завышеным ценам бкудут продавать продукты, потом суд годами, потом штраф миллион , а за это время продацы получать доход 10 млн, так что им этот миллион как билет оплатить... знакомо до горя...
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Страх потеряли, историю плохо учили?
Если гегемон воскреснет, всем "бизнесменам" kaputt будет.
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ПОКА НЕ БУДЕТ ПОКАЗАТЕЛЬНЫХ РАССТРЕЛОВ НА МЕСТАХ !!!!!!!!!!
ПОРЯДКА В ЭТОЙ СТРАНЕ НЕ БУДЕТ !!!!!!!!!!!!!!
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а кто стрелять-то будет? Понятие совести ушло из Украины еще во времена 90-х.
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Гречка подорожчала на 50% картопля на 60% морква та цибуля у два рази.Може накласти,но не накладе,бо у нас бутафрский АМК.
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А какое-нибудь свиное рыло из Кабмина займется, наконец, произволом со стороны авикомпаний Украины? Например, сегодня SkyUp начала уведомлять купивших билеты, что рейсы ОТМЕНЕНЫ согласно решению правительства и теперь - о счастливые - вам предлагают "здійснити повернення квитка згідно з правилами Вашого тарифу."
А поскольку 99 ,99% билетов у СкайАп - эконом-класс, возврат стоимости согласно правил того же СкайАпа НЕ ПРЕДУСМОТРЕН, то "шиш вам, а не компенсацию".
И ни одна гоударственная сволочь не скажет: "Господа из СкайПа! А вас ведь и оштрафовать можно! И даже лишить лизензии!" Эвакуаторы и так хорошо обогатились на эвакуациях, а тут еще счастья привалило: "все деньги в счет оплаты билетов останутся у СкайАпа БЕЗВОЗМЕЗДНО, то есть ДАРОМ". Так думает СкайАп. А что думает гарант Голобородько?
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