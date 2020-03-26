EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
 Политика Украины
  1091  13
Материалы по теме:
Все про:Донбасс (20999) Трехсторонняя контактная группа (204) Офис Президента (291)

 Состоялось заседание ТКГ в формате видеоконференции, никакие документы не подписывались, - ОП

Состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации в Донбассе, которое в связи с эпидемией коронавируса проходило в формате видеоконференции.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Ключевые вопросы, которые были затронуты украинской стороной, касались ситуации с безопасностью на Донбассе и взаимного освобождения удерживаемых лиц", - говорится в сообщении. 

Участники ТКГ продолжили консультации по следующим участкам разведения сил и средств, учитывая прежде всего гуманитарные критерии. Также продолжается работа над формированием списков в рамках взаимного освобождения удерживаемых лиц.

Читайте: Подписанный в Минске протокол не является юридическим документом, обязательным к выполнению, - Ермак

В Офисе Президента подчеркнули, что во время заседания ТКГ никаких документов подписано не было.

Напомним, 11 марта на встрече Трехсторонней контактной группы в Минске было договорено на встрече 25 марта подписать решение о создании так называемого Консультативного совета. Официально документы встречи не были обнародованы. В опубликованном СМИ документе говорится о том, что в Консультативном совете должны вести переговоры полномочные представители Украины, с одной стороны, и отдельных районов Донецкой и Луганской областей, с другой, а Россия становится наблюдателем, вместе с Германией, Францией и ОБСЕ.

Читайте: Это не будет площадкой для прямого диалога с представителями "Л/ДНР", - Кулеба про Консультативный совет с ОРДЛО

Источник: https://censor.net.ua/n3184688
 
 
 Топ комментарии
 
Навіть якщо нічого не підписано, сам факт таких перемовин це зрада інтересів держави!
 показать весь комментарий
 
Я так понимаю, что мы должны быть благодарны коронавирусу за то, что Зеля с Ермаком пока ещё не успели окончательно сдать Украину Ху*лу? Відбулося засідання ТКГ у форматі відеоконференції, жодні документи не підписували, - ОП - Цензор.НЕТ 108
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Особливо на про-кацапських каналах... Состоялось заседание ТКГ в формате видеоконференции, никакие документы не подписывались, - ОП - Цензор.НЕТ 8143
 показать весь комментарий
 
 
вони поки причаїлися...але ніж для України в них десь таки захований...тварі виключні... Відбулося засідання ТКГ у форматі відеоконференції, жодні документи не підписували, - ОП - Цензор.НЕТ 9487
 показать весь комментарий
 
 
Навіть якщо нічого не підписано, сам факт таких перемовин це зрада інтересів держави!
 показать весь комментарий
 
 
Зеле хоть колом по голове чеши- он не понимает! Кто, когда и где устраивал переговоры с террористами? Наших воинов уже арестовывают в Италии. У нас уже сидят Торнадовцы в тюрьме. А после этого сборища участников АТО будут арестовывать во всех странах мира по заявке Интерпола России.
 показать весь комментарий
 
 
Я так понимаю, что мы должны быть благодарны коронавирусу за то, что Зеля с Ермаком пока ещё не успели окончательно сдать Украину Ху*лу? Відбулося засідання ТКГ у форматі відеоконференції, жодні документи не підписували, - ОП - Цензор.НЕТ 108
 показать весь комментарий
 
 
Портников на "Эспреео" говорит что ОРДЛО закрыло пересеченине линии разграничения в обе стороны...и пушилин сказал"границу"... но в тоже время рашка в порядке исключения разрешила жителям ОРДла свободно пересекать СВОЮ границу...Громада...!!! Вы понимаете что это значит...?!!!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх