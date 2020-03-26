 "Слуга народа" Дубинский вместе с Коломойским поддерживает идею дефолта. Нардеп постоянно ездит в бизнес-центр, где находится олигарх, - Бигус. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в своей программе Підсумкидна заявил журналист Денис Бигус.

Он отметил: "Готовы к деф олту? Вот Дубинский с Коломойским похоже что да, потому что призывают к нему. Пока по Украине несется волна экономического кризиса, МВФ предлагает нам деньги. Требование просты: принять закон, который не позволит олигарху Коломойскому вернуть "Приватбанк". И здесь в игру включается Дубинский, который пытается заблокировать этот закон и рассказывает, почему дефолт это на самом деле хорошо и совсем не больно".

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