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Все про:Коломойский (1306) Бигус (51) Дубинский (91)

 "Слуга народа" Дубинский вместе с Коломойским поддерживает идею дефолта. Нардеп постоянно ездит в бизнес-центр, где находится олигарх, - Бигус. ВИДЕО

Журналист Денис Бигус заявил о том, что олигарх Игорь Коломойский и его товарищ-нардеп Александр Дубинский всячески пытаются предложить украинскому обществу идею дефолта, как выхода из кризиса. Депутат постоянно ездит в бизнес-центр, принадлежащий Игорю Коломойскому.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в своей программе Підсумкидна заявил журналист Денис Бигус. 

Он отметил: "Готовы к деф олту? Вот Дубинский с Коломойским похоже что да, потому что призывают к нему. Пока по Украине несется волна экономического кризиса, МВФ предлагает нам деньги. Требование просты: принять закон, который не позволит олигарху Коломойскому вернуть "Приватбанк". И здесь в игру включается Дубинский, который пытается заблокировать этот закон и рассказывает, почему дефолт это на самом деле хорошо и совсем не больно".

Читайте также: Кредит от МВФ все равно будет разворован. А люди ждут не закона по "ПриватБанку", а других решений, - "слуга народа" Дубинский

Источник: https://censor.net.ua/n3184687
 
   
 Топ комментарии
 
А в какой пропасти была Украина? Экономика росла как и зарплаты с пенсиями! Война ну тут ничего не поделаешь пока мы слабей Лаптестана!
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Части из 73% сие по и сей день неведомо. А некоторые вообще не узнают никогда.
Но будут удивляться почему хреново, ведь такая бубочка ...
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т Так он с Коломойским истую правду говорит . ..
- Попытка забрать у местной власти доходы от акцизов, остановить финансирование инфраструктурных проектов, снизить финансирование медицины, образования и науки - исключительно для того, чтобы за счет всех граждан страны отдать деньги иностранным финансовым спекулянтам, для которых построена пирамида гособлигаций - не допустима.
Продать недра, уничтожить малый бизнес, оставить без денег вкладчиков банков-банкротов, отменить защиту рабочих трудовым кодексом и прекратить существование профсоюзов и пенсионной системы могут только те, кому Украина - безразлична.
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Вы своих кредиторов тоже всякий раз кидаете?
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Гляжу и слушаю этих зеленых *********, понимаю, что с нимиу нас только два сценария: развал страны, либо поглощение рашкой.
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Есть еще 3й.отстрел и гонение всех зеленых мразей.скорее так и будет
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конечно поддерживает, у него гривны нет, только баксы и шекели, да 24 квартиры в киеве, да 17 мазератти.
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Дубинский постоянно ездит в бизнес-центр, где находится Коломойский, а если Коломойского убьют, или коронавирусом заболеет и помрёт, куда Дубинский будет ездить, на кладбище?
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Бенядонна - святая покровительница дефолтов
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Дубинский и Коломойский будут висеть на одном каштане, и их замёрзшие тушки будут стукаться друг о друга на сильном ветру.
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