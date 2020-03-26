 "Слуга народа" Дубинский вместе с Коломойским поддерживает идею дефолта. Нардеп постоянно ездит в бизнес-центр, где находится олигарх, - Бигус. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в своей программе Підсумкидна заявил журналист Денис Бигус.
Он отметил: "Готовы к деф олту? Вот Дубинский с Коломойским похоже что да, потому что призывают к нему. Пока по Украине несется волна экономического кризиса, МВФ предлагает нам деньги. Требование просты: принять закон, который не позволит олигарху Коломойскому вернуть "Приватбанк". И здесь в игру включается Дубинский, который пытается заблокировать этот закон и рассказывает, почему дефолт это на самом деле хорошо и совсем не больно".
Но будут удивляться почему хреново, ведь такая бубочка ...
- Попытка забрать у местной власти доходы от акцизов, остановить финансирование инфраструктурных проектов, снизить финансирование медицины, образования и науки - исключительно для того, чтобы за счет всех граждан страны отдать деньги иностранным финансовым спекулянтам, для которых построена пирамида гособлигаций - не допустима.
Продать недра, уничтожить малый бизнес, оставить без денег вкладчиков банков-банкротов, отменить защиту рабочих трудовым кодексом и прекратить существование профсоюзов и пенсионной системы могут только те, кому Украина - безразлична.