 Правительство сократит расходы на строительство дорог, несмотря на призыв Зеленского, - СМИ

Об этом со ссылкой на анализ предложенных правительством изменений в бюджет сообщает сайт Дело, информирует Цензор.НЕТ.
По подсчетам издания, на 5,5 миллиарда гривен или на 15% предлагается сократить дорожный фонд, и на 3,2 миллиарда гривен - или на 15% - уменьшить субвенцию на региональное дорожное строительство.
Ранее Президент Владимир Зеленский прямо призвал правительство и руководство областных администраций не останавливать проект "Большая стройка". "Полностью остановить страну мы не имеем права. Проект "Большая стройка" необходимо продолжить, но все должно быть безопасно", – отмечал Зеленский. О том, что замедлять работы из-за пандемии коронавируса не планируется, заявляли и в "Укравтодоре".
Сокращение финансирования строительных дорожных работ - плохой сигнал участникам рынка, местным органам власти и международным партнерам Украины, которые намеревались вложить в дороги до 27 миллиардов гривен, отмечает издание. Кроме того, ставится под вопрос получение "Укравтодором" гарантий на кредитные линии на сумму 19,5 миллиарда гривен, фактически будет заморожена возможность выпуска еврооблигаций.
Авторы отмечают, что компании несут огромные затраты по предоплате техники, материалов, сырья, чтобы иметь возможность за сезон реализовать 30-40 километров ремонта в рамках одного лота. Поэтому сокращение финансирования приведет к нерациональному использованию ресурсов. Кроме того, сокращая затраты на дорожную отрасль, правительство само себя лишает дополнительных поступлений. По разным подсчетам, от 50 до 60% средств, которые выделяются на закупку товаров, работ и услуг на дорожном строительстве возвращаются в бюджет в виде налогов.
По мнению журналистов, сокращение расходов на дороги - инициатива министра финансов Игоря Уманского и его заместителя Василия Шкуракова, которые с помощью такой инициативы "прощупывают почву" перед тем как начать тотально сокращать расходы и на другие инфраструктурные проекты в пользу исключительно социальных выплат.
Ранее Минфин уже задерживал выплаты дорожникам, а в 2013-2014 году со многими из них вообще не рассчитались за осуществленные строительные и ремонтные работы, часть средств пришлось выбивать у одного из руководителей "Укравтодора" через различные коррупционные схемы. По данным "Дела", уже сегодня дорожники готовят отдельное обращение к правительству и Президенту с требованием не урезать инфраструктурные проекты, которые должны стать "костяком" восстановления экономики после грядущего кризиса.
-А суд дозволив "Укрнафті" не виплачувати державі дивіденди на 2,9 мільярда...
-Що ЗЕ вже нічим не управляє? Пів-року тому в його руках були всі гілки влади... а тепер -вже ніхто не слухається?
Когда полегчает (когда?) недоумки снова возьмутся за старое: начнут "ремонтировать провал", или "арку Дружбы народов", или снова какой-то мост.
А базовое - медицина, здравоохранение, образование - опять по остаточному принципу.
И нет надежды, что недоумки поумнеют или у них проснется полностью сожженная совесть.
- Рэбе, не могу больше так жить, жена болеет, тёща пилит с утра до вечера, дочь на панель пошла, сын институт бросил, снаркоманился прямо на глазах, живём все вместе в двухкомнатной квартире, с работы уволили... ничего поделать не могу... Что делать, Рэбе, вы мудры и опытны, вы близки к господу, помогите.
Рэбе подумал и ответил:
- Возьми лист ватмана, добрый человек, напиши на нём тушью большими буквам "ТАК БУДЕТ НЕ ВСЕГДА" и повесь на видном месте.
- И что?
- И всё.
- Как всё?! Рэбе я пришёл к вам за советом, за помощью, а вы надо мной шутите!
- Никаких шуток. Иди и сделай как сказано. Придёшь через два месяца.
Пошёл еврей восвояси.
Через два месяца приходит к раввину, весь сияет
- Рэбе, вы волшебник!!! Жена выздоровела, дочь за ум взялась, бросила непотребства, встречается с приличным молодым человеком, скоро свадьба, сын спрыгнул с иглы, восстановился в институте, я нашёл новую работу, взял кредит, купил квартиру и разъехались с тёщей. Это рай , Рэбе, что я могу для вас сделать?
Рэбе помолчал, и говорит:
- Да ничего не надо мне делать, добрый человек. Только ты... того... Плакатик-то пока не снимай..."
Так, одно из предложений Кабмина Дениса Шмыгаля - снять финансирование Национального фонда исследований. Это та платформа, которая помогает украинским ученым проводить исследования в разных сферах. В том числе и в сфере молекулярной биологии и генетики, которая бы смогла улучшить отечественную медицину в борьбе с коронавирусом... Это прекрасно, мудрость нового правительства просто зашкаливает...
Они пытаются сократить бюджет за счёт фермеров
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА СУХУЮ ЗЕМЛЮ - снега не было , дождей нет
Может быть засуха , и неурожай,
ЗАПРЕТИТЬ. ВЫВОЗ ЗЕРНА ИЗ УКРАИНЫ - забрать в резервы остатки невывезенного зерна у фермеров , КАК СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
А ТО зелёные клоуны устроят голод
Поля сухие , может быть засуха, госрезерв пустой, зерно ВЫВОЗИТЬ КАБМИН НЕ ЗАПРЕТИЛ (повторяется история с масками )
https://site.ua/vladimir.zavgorodny/26814/?utm_source=twitter&utm_medium=siteua
В Украине до сих пор тишина - МОЖЕТ КАБМИН В ДОЛЕ ПО ВЫВОЗУ ЗЕРНА?