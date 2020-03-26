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Все про:бюджет (4444) дороги (1923) Зеленский (5004) Кабмин (11920) строительство (1707)

 Правительство сократит расходы на строительство дорог, несмотря на призыв Зеленского, - СМИ

Кабинет министров предлагает сократить расходы на "Большую стройку" - проект строительства и ремонта автомобильных дорог в 2020 году на 10 миллиардов гривен.

Об этом со ссылкой на анализ предложенных правительством изменений в бюджет сообщает сайт Дело, информирует Цензор.НЕТ.

По подсчетам издания, на 5,5 миллиарда гривен или на 15% предлагается сократить дорожный фонд, и на 3,2 миллиарда гривен - или на 15% - уменьшить субвенцию на региональное дорожное строительство.

Ранее Президент Владимир Зеленский прямо призвал правительство и руководство областных администраций не останавливать проект "Большая стройка". "Полностью остановить страну мы не имеем права. Проект "Большая стройка" необходимо продолжить, но все должно быть безопасно", – отмечал Зеленский. О том, что замедлять работы из-за пандемии коронавируса не планируется, заявляли и в "Укравтодоре".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Проект "Большая стройка" необходимо продолжать даже в условиях карантина, - Зеленский

Сокращение финансирования строительных дорожных работ - плохой сигнал участникам рынка, местным органам власти и международным партнерам Украины, которые намеревались вложить в дороги до 27 миллиардов гривен, отмечает издание. Кроме того, ставится под вопрос получение "Укравтодором" гарантий на кредитные линии на сумму 19,5 миллиарда гривен, фактически будет заморожена возможность выпуска еврооблигаций.

Авторы отмечают, что компании несут огромные затраты по предоплате техники, материалов, сырья, чтобы иметь возможность за сезон реализовать 30-40 километров ремонта в рамках одного лота. Поэтому сокращение финансирования приведет к нерациональному использованию ресурсов. Кроме того, сокращая затраты на дорожную отрасль, правительство само себя лишает дополнительных поступлений. По разным подсчетам, от 50 до 60% средств, которые выделяются на закупку товаров, работ и услуг на дорожном строительстве возвращаются в бюджет в виде налогов.

По мнению журналистов, сокращение расходов на дороги - инициатива министра финансов Игоря Уманского и его заместителя Василия Шкуракова, которые с помощью такой инициативы "прощупывают почву" перед тем как начать тотально сокращать расходы и на другие инфраструктурные проекты в пользу исключительно социальных выплат.

Также читайте: "Укравтодор" проводит ремонтные и строительные работы на 118 объектах в 18 областях. КАРТА

Ранее Минфин уже задерживал выплаты дорожникам, а в 2013-2014 году со многими из них вообще не рассчитались за осуществленные строительные и ремонтные работы, часть средств пришлось выбивать у одного из руководителей "Укравтодора" через различные коррупционные схемы. По данным "Дела", уже сегодня дорожники готовят отдельное обращение к правительству и Президенту с требованием не урезать инфраструктурные проекты, которые должны стать "костяком" восстановления экономики после грядущего кризиса.

Источник: https://censor.net.ua/n3184684
 
 
 Топ комментарии
 
Понятно...ремонта дорог при зеленом стаде не будет...что было вполне ожидаемо...
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Были дураки и дороги, остались одни дураки. Правительство сократит расходы на строительство дорог, несмотря на призыв Зеленского, - СМИ - Цензор.НЕТ 6496
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Ну правильно. Зачем нам дороги. Только интересно, а водителям дорожный сбор вернут который они заплатили на строительство дорог? Или как всегда деньги с дорожного сбора пойдут на финансирование мусоров, чиновников и *зеленые тарифы* Ахметова?
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Понятно...ремонта дорог при зеленом стаде не будет...что было вполне ожидаемо...
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-Уряд скоротить витрати на будівництво доріг, незважаючи на заклик Зеленського

-А суд дозволив "Укрнафті" не виплачувати державі дивіденди на 2,9 мільярда...

-Що ЗЕ вже нічим не управляє? Пів-року тому в його руках були всі гілки влади... а тепер -вже ніхто не слухається?
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Ну правильно. Зачем нам дороги. Только интересно, а водителям дорожный сбор вернут который они заплатили на строительство дорог? Или как всегда деньги с дорожного сбора пойдут на финансирование мусоров, чиновников и *зеленые тарифы* Ахметова?
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Были дураки и дороги, остались одни дураки. Правительство сократит расходы на строительство дорог, несмотря на призыв Зеленского, - СМИ - Цензор.НЕТ 6496
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Я даже не сомневался, даже ждал этого. Дорога, через весь район, убита уже лет 10. Центр Украины, Полтавская область... Год назад, ремонту помешали выборы, теперь - вирус, скорее всего, тоже помешает.
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не,не вирус...вот те прошлогодние выборы и помешали.и еще четыре года мешать будут.
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Мост Кличко. Стеклянный. Постоянно в ремонтах. Страдающий от вандалов. Угроханы в никуда сотни миллионов гривень. И еще десятки проказ нами выбранных недоумков, стоящих бюджету многие и многие миллионы. Теперь собираем по нитке. Опять. Уже в который раз.
Когда полегчает (когда?) недоумки снова возьмутся за старое: начнут "ремонтировать провал", или "арку Дружбы народов", или снова какой-то мост.
А базовое - медицина, здравоохранение, образование - опять по остаточному принципу.
И нет надежды, что недоумки поумнеют или у них проснется полностью сожженная совесть.
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Бубочку и тут нахер бортанули....видать "крепкий" прэзидэнт!)))))на гальюн его пущай паращу моет))))
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Кабинет министров предлагает сократить расходы на "Большую сройку" ))
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Его с его призывами уже на дурку пора! Просьба есть, прекрати выступать по телику, уваж народ!
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зеленые твари по поршенковым дорогам больше не ездите
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Большая стройка дорог в Украине , это как большой мозг Осла Оманского . Нет не того ни другого.
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Всёёёёё настроили Ходили по телеканалам петухи и трындели про 4000 тыс км дорог которые они построят Как говорится -прокукарекали а там хоть не рассветай
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И никто из бородатых дядюшек в широкополых шляпах, напуствовавших зеленского после избрания не напомнил старую еврейскую притчу: "Приходит еврей к раввину и говорит:
- Рэбе, не могу больше так жить, жена болеет, тёща пилит с утра до вечера, дочь на панель пошла, сын институт бросил, снаркоманился прямо на глазах, живём все вместе в двухкомнатной квартире, с работы уволили... ничего поделать не могу... Что делать, Рэбе, вы мудры и опытны, вы близки к господу, помогите.
Рэбе подумал и ответил:
- Возьми лист ватмана, добрый человек, напиши на нём тушью большими буквам "ТАК БУДЕТ НЕ ВСЕГДА" и повесь на видном месте.
- И что?
- И всё.
- Как всё?! Рэбе я пришёл к вам за советом, за помощью, а вы надо мной шутите!
- Никаких шуток. Иди и сделай как сказано. Придёшь через два месяца.
Пошёл еврей восвояси.
Через два месяца приходит к раввину, весь сияет
- Рэбе, вы волшебник!!! Жена выздоровела, дочь за ум взялась, бросила непотребства, встречается с приличным молодым человеком, скоро свадьба, сын спрыгнул с иглы, восстановился в институте, я нашёл новую работу, взял кредит, купил квартиру и разъехались с тёщей. Это рай , Рэбе, что я могу для вас сделать?
Рэбе помолчал, и говорит:
- Да ничего не надо мне делать, добрый человек. Только ты... того... Плакатик-то пока не снимай..."
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100 школ, 100 детсадов, 100 стадионов... 1000 медных тазов ))))
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В 2014, коли була загроза дефолту, то депутати і міністри мали по 5-6 тис. грн зарплати, а зараз? Тоді ще Лещенко бігав і нив, що мало отримує. Чому зараз так само не урізали видатки на Раду, Кабмін і Банкову?
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Чтобы успешно бороться с кризисом и коронавирусом....Кабинет министров Украины планирует урезать финансирование ученых и забрать 500 миллионов гривен, которые могли бы пойти на разработку тестов на коронавирус. Также деньги планируют снять и с программы приоритетных научных исследований.
Так, одно из предложений Кабмина Дениса Шмыгаля - снять финансирование Национального фонда исследований. Это та платформа, которая помогает украинским ученым проводить исследования в разных сферах. В том числе и в сфере молекулярной биологии и генетики, которая бы смогла улучшить отечественную медицину в борьбе с коронавирусом... Это прекрасно, мудрость нового правительства просто зашкаливает...
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Правительство хочет лишить фермеров поддержки ПЕРЕД НАЧАЛОМ ПОСЕВНОЙ.
Они пытаются сократить бюджет за счёт фермеров
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА СУХУЮ ЗЕМЛЮ - снега не было , дождей нет
Может быть засуха , и неурожай,
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Закрома ГОСРЕЗЕРВА ПУСТЫЕ
ЗАПРЕТИТЬ. ВЫВОЗ ЗЕРНА ИЗ УКРАИНЫ - забрать в резервы остатки невывезенного зерна у фермеров , КАК СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
А ТО зелёные клоуны устроят голод
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При любом урожае никакого голода не будет. разве силой заберут, как в 37 году. Без паники.
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Как формируется голод : нет зерна - нет мяса .
Поля сухие , может быть засуха, госрезерв пустой, зерно ВЫВОЗИТЬ КАБМИН НЕ ЗАПРЕТИЛ (повторяется история с масками )
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В ВСУ УЖЕ ПРАКТИЧЕСКИ ГОЛОД.
https://site.ua/vladimir.zavgorodny/26814/?utm_source=twitter&utm_medium=siteua
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Я тут давеча, еще зимой, одному зетипиллу обьяснял почему не будут ремонтировать дороги. Оно не верило, говорило шо еще рано, не сезон. Я же говорил - шо завалят экономику патаму ша типиллы . А-ха-ха!!
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..эту "стиральную машину" совсем отменить нужно, транспорт то все равно на приколе..отдайте деньги медикам, но под тройным контролем, там воровать тоже нехило научились "насальника" в белых халатах...санитарки, врачи лечащие, медсестры, СИЗ им, как положено, аппаратуру нужную, инструмент...и все что нужно, пусть прикупят..людей лечить нужно, притом всех, а не избирательно ВИП-"удаков в отдельных палатах..... Уряд скоротить витрати на будівництво доріг, незважаючи на заклик Зеленського, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 73..обойдутся год без дорог, все равно разворуют большую половину, опыт большой имеется...
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Зменшити фінансування політичних партій на 80%
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Предлагаю всем госчиновникам установить зарплату 4500 гривен до окончания кризиса.
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До кладбищ и крематориев заасфальтировать в этом году---и пока всё!
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нихрена!!! сокращаем расходы на депутатов , госдармоедов, а дороги, медицина, образование, соцвыплаты повысить на 500%... деньги на это все отобрать у олигархов
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В Словакии ( лично слышала) премьер огласив чрезвычайную ситуацию СРАЗУ обьявил продукты - стратегическим фондом и запретил вывоз из страны . Это было 10 Марта .
В Украине до сих пор тишина - МОЖЕТ КАБМИН В ДОЛЕ ПО ВЫВОЗУ ЗЕРНА?
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Цука вам бы только повод , вывернулись, там и денег нет и не пахло на ремонты.....
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Ну всё, ЗеДятлы и прочие ЗЕбланы, "Большая стройка" окончилась так и не начавшись. Уряд скоротить витрати на будівництво доріг, незважаючи на заклик Зеленського, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4423
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Если бы еще строили нормальные бетонные дороги,которые без ремонта 40 лет стоят, как в США! А то строят асфальтные, которые год или два в нормальном состоянии и потом все в дырах и надо латать за кучу бабла.
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