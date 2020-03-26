 Правительство сократит расходы на строительство дорог, несмотря на призыв Зеленского, - СМИ

Об этом со ссылкой на анализ предложенных правительством изменений в бюджет сообщает сайт Дело, информирует Цензор.НЕТ.

По подсчетам издания, на 5,5 миллиарда гривен или на 15% предлагается сократить дорожный фонд, и на 3,2 миллиарда гривен - или на 15% - уменьшить субвенцию на региональное дорожное строительство.

Ранее Президент Владимир Зеленский прямо призвал правительство и руководство областных администраций не останавливать проект "Большая стройка". "Полностью остановить страну мы не имеем права. Проект "Большая стройка" необходимо продолжить, но все должно быть безопасно", – отмечал Зеленский. О том, что замедлять работы из-за пандемии коронавируса не планируется, заявляли и в "Укравтодоре".

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Сокращение финансирования строительных дорожных работ - плохой сигнал участникам рынка, местным органам власти и международным партнерам Украины, которые намеревались вложить в дороги до 27 миллиардов гривен, отмечает издание. Кроме того, ставится под вопрос получение "Укравтодором" гарантий на кредитные линии на сумму 19,5 миллиарда гривен, фактически будет заморожена возможность выпуска еврооблигаций.

Авторы отмечают, что компании несут огромные затраты по предоплате техники, материалов, сырья, чтобы иметь возможность за сезон реализовать 30-40 километров ремонта в рамках одного лота. Поэтому сокращение финансирования приведет к нерациональному использованию ресурсов. Кроме того, сокращая затраты на дорожную отрасль, правительство само себя лишает дополнительных поступлений. По разным подсчетам, от 50 до 60% средств, которые выделяются на закупку товаров, работ и услуг на дорожном строительстве возвращаются в бюджет в виде налогов.

По мнению журналистов, сокращение расходов на дороги - инициатива министра финансов Игоря Уманского и его заместителя Василия Шкуракова, которые с помощью такой инициативы "прощупывают почву" перед тем как начать тотально сокращать расходы и на другие инфраструктурные проекты в пользу исключительно социальных выплат.

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Ранее Минфин уже задерживал выплаты дорожникам, а в 2013-2014 году со многими из них вообще не рассчитались за осуществленные строительные и ремонтные работы, часть средств пришлось выбивать у одного из руководителей "Укравтодора" через различные коррупционные схемы. По данным "Дела", уже сегодня дорожники готовят отдельное обращение к правительству и Президенту с требованием не урезать инфраструктурные проекты, которые должны стать "костяком" восстановления экономики после грядущего кризиса.