 "Будьте мужчинами, позорники. Испейте чашу сию до дна", - Филатов призвал центральную власть не отменять местные выборы

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Филатов отметил: "Вначале вы унижаете мэров и региональных лидеров, обзываете их "феодальными баронами" и "удельными князьками", ворами и казнокрадами, вытираете ноги о местное самоуправление и грабите его.

Потом вы пугаете всех досрочными выборами, то на октябрь, но на весну, то в областных центрах, то в отдельных неугодных городах.

Затем вы пытаетесь лишить киевлян права избирать себе мэра и пихаете на место Кличко своих невзлетающих зелёных попугаев.

Пытаетесь в турборежиме перекроить Конституцию, ругаетесь с западными партнерами, получаете по башке от послов G7 за попытки идиотской административно-территориальной реформы и узурпации власти, портите отношения с донорами.

По итогу, меньше чем за год, вы про@бываете все, вся и везде и...пытаетесь отменить местные выборы через отказ финансировать их проведение, патамушо, мать вашу, у нас в стране денег нет и вирус напал!!!

Нет уж, будьте мужчинами, позорники. Испейте чашу сию до дна. Выборы людям верните. Хай выбирают себе мэров с депутатами.

Сразимся в честной борьбе".