 "Будьте мужчинами, позорники. Испейте чашу сию до дна", - Филатов призвал центральную власть не отменять местные выборы

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Филатов отметил: "Вначале вы унижаете мэров и региональных лидеров, обзываете их "феодальными баронами" и "удельными князьками", ворами и казнокрадами, вытираете ноги о местное самоуправление и грабите его.
Потом вы пугаете всех досрочными выборами, то на октябрь, но на весну, то в областных центрах, то в отдельных неугодных городах.
Затем вы пытаетесь лишить киевлян права избирать себе мэра и пихаете на место Кличко своих невзлетающих зелёных попугаев.
Пытаетесь в турборежиме перекроить Конституцию, ругаетесь с западными партнерами, получаете по башке от послов G7 за попытки идиотской административно-территориальной реформы и узурпации власти, портите отношения с донорами.
По итогу, меньше чем за год, вы про@бываете все, вся и везде и...пытаетесь отменить местные выборы через отказ финансировать их проведение, патамушо, мать вашу, у нас в стране денег нет и вирус напал!!!
Нет уж, будьте мужчинами, позорники. Испейте чашу сию до дна. Выборы людям верните. Хай выбирают себе мэров с депутатами.
Сразимся в честной борьбе".
Коронавирус коронавирусом, но до выборов ещё пол-года. Рановато как-то их сейчас отменять.
Выбрали бы Тимошенко было бы все иначе.
Кажись, Филатов гречкой уже затарился...
Дмитро Ярош
MARUV не может вернуться из России - певица матом обругала украинское консульство
Видео / Мода 26-мар, 18:399 1 045 0
Украинская певица MARUV (Анна Корсун) несмотря на эпидемию коронавируса продолжает выступать в России. Сейчас артистка решила вернуться домой, но сделать этого не может из-за закрытия границ.
Исполнительница записала гневное видеообращение, которое разместила в Instagram Stories. Анна заявила, что не могла уехать раньше "по объективным причинам". По саунам выступала.
Украинское консульство она назвала "конченным" и обвинила его сотрудников в предвзятом отношении к гражданам Украины, которые сейчас находятся в РФ.
"Я просто в огромнейшем шоке! Дозванивалась в консульство украинское, чтобы мне объяснили, как добраться домой, какие сейчас есть варианты. И это самое конченное, самое невежественное консульство, которое может быть. Девушка-оператор просто психованная идиотка. Второй раз, когда я перезванивала, чтобы уточнить информацию, она не берет трубку", - жалуется MARUV.
"Я хочу одно сказать, так не поступают, - возмутилась певица. - Почему в одних странах за своих граждан стоят, а в нашей просто ж*пу вытирают. Я скажу больше: это похоже на предвзятое отношение к гражданам Украины, которые на данный момент находятся в России. И, б**ть, у меня такой же паспорт, как у вас, такие же права, гарантированные мне Конституцией. Поэтому, если вы не можете исполнять нормально свою работу, не предвзято, не работайте на этой работе".
Мнения 26-мар, 18:309 2 853 0
Карантин до 24 апреля. Штош. Те, кто в 2019 устал от войны, сидя на диване, теперь по-настоящему устанет сидеть на диване. Получите.
Врали про мародера Порошенко, при котором ЗАВОЗИЛИ необходимые детали? Получите настоящих мародеров, ВЫВЕЗШИХ на продажу маски во время эпидемии.
Врали, что Супрун - Доктор Смерть? Получите настоящего Доктора Смерть.
Врали, что Порошенко алкоголик? Независимостью страны торгует обоссаный антимайданный алкоголик Сивохо. Получите и распишитесь.
Врали, что Порошенко снюхался с Медведчуком? Получите голосования в Раде от моносброда вместе с ОПЗЖ. Получите аваковского Киву во фракции Медведчука.
Врали, что Порошенко преследует патриотов? Получите адвоката Януковича во главе ГБР. Получите дело Шеремета. Получите откат реформ в армии. Получите "НАТО не на часі".
Врали, что Порошенко работает на олигархов? Теперь олигархи строят свои властные вертикали в СВОИХ регионах.
Много чего врали. Значит, много получим.
На столе вопрос мовы, на столе сдача Путину, на столе снятие санкций, много чего интересно на столе.
Дефолт, например. Врали же про зубожиння при растущей экономике? Врали. Ну вот.
Светлана Самборска
Общество 26-мар, 17:549 1 732 0
На горизонте замаячила возможность отмены местных выборов. Потому что власти они не нужны. Особенно сейчас.
Власть показала, что ориентируется исключительно на соцопросы и формирует свою деятельность исходя из сиюминутных запросов общества, но не имеет ни стратегии государственного развития, ни понимания, как отстаивать национальные интересы.
Уже видно, что Зеленский и сотоварищи склонны к тем решениям, которые не обваливают рейтинг. И они с удовольствием играются в популизм.
Был запрос на посадки - пообещали "Придет весна - сажать будем".
Был запрос на рост уровня доходов и власть пообещала "Конец эпохи бедности".
Был запрос на мир и его пообещали утверждая, что "Просто надо перестать стрелять". Перестали? И как?
Не обещать то, что не в состоянии выполнить, власть так и не научилась.
Но самое грустное, что когда власть видит падение рейтинга, то она начинает искать вариант, как бы сохранить свое лицо.
Они даже на выборах в Харьковской области слились под другого кандидата, когда увидели по рейтингам, что не просто не побеждают, а оказываются за бортом первой тройки.
Да, это мелко. Но сегодня о глобальности власти не идет речь.
Поэтому я могу с уверенностью сказать, что на фоне тотального падения рейтинга "Слуг народа" у нас под угрозой местные выборы.
Почему я так думаю? Для этого есть три причины.
Во-первых все увидели, что правительство Гончарука провалило подготовку к эпидемии коронавируса. Они даже проигнорировали письмо секретаря РНБО о том, что надо запретить вывоз всех защитных средств из Украины от 31 января 2020 года.
То самое правительство, которое сформировали Зеленский и Богдан. Кроме того теперь все видят, что масок в аптеках нет, антисептика нет, а с тестами все еще напряженка и нет никаких обещанных Зеленским 10 миллионов высокоточных лабораторных тестов.
И это уже бьёт по рейтингу Зеленского и "Слуг народа". А еще бьет по рейтингу нового правительства Шмыгаля, чей Кабмин сформировал Зеленский и Ермак. И это вторая причина.
А теперь к этому добавится и секвестр бюджета, который окончательно обнулит рейтинг власти. А на местных выборах выполнение бюджета важно, как никогда. И это третья причина. Самая важная.
А теперь давайте сложим все это, добавим сюда то, что власть жестко ориентируется на рейтинги и согласно им уже знает, что не выиграет ни одного мэра в крупных городах и тогда мы получаем понятный результат.
А результат - это то, что власти местные выборы не нужны. Она их проигрывает вчистую. Всем. И тогда это признание того, что власть-пустышка.
И судя по намерениям власти жестко секвестрировать бюджет, то логично предположить, что местные выборы они не планируют.
Осталось понять, как они хотят это протянуть и под каким соусом. И не дать власти это сделать. Потому что за свои дела им надо отвечать. В том числе и проигрывая выборы.
Борислав БЕРЕЗА
аааа-а-а-а, и зелёный попугай ...