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 Политика Украины
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Все про:местные выборы (1288) Филатов (411)

 "Будьте мужчинами, позорники. Испейте чашу сию до дна", - Филатов призвал центральную власть не отменять местные выборы

Городской голова Днепра Борис Филатов призывает президента Владимира Зеленского провести местные выборы, и не ссылаться ни на пандемию коронавируса, ни на отсутствие денег в бюджете.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке. 

Филатов отметил: "Вначале вы унижаете мэров и региональных лидеров, обзываете их "феодальными баронами" и "удельными князьками", ворами и казнокрадами, вытираете ноги о местное самоуправление и грабите его.

Потом вы пугаете всех досрочными выборами, то на октябрь, но на весну, то в областных центрах, то в отдельных неугодных городах.

Затем вы пытаетесь лишить киевлян права избирать себе мэра и пихаете на место Кличко своих невзлетающих зелёных попугаев.

Пытаетесь в турборежиме перекроить Конституцию, ругаетесь с западными партнерами, получаете по башке от послов G7 за попытки идиотской административно-территориальной реформы и узурпации власти, портите отношения с донорами.

По итогу, меньше чем за год, вы про@бываете все, вся и везде и...пытаетесь отменить местные выборы через отказ финансировать их проведение, патамушо, мать вашу, у нас в стране денег нет и вирус напал!!!

Нет уж, будьте мужчинами, позорники. Испейте чашу сию до дна. Выборы людям верните. Хай выбирают себе мэров с депутатами.

Сразимся в честной борьбе".

Источник: https://censor.net.ua/n3184683
 
   
 Топ комментарии
 
"невзлєтающіє зєльоньіє попугаі", - мовою оригіналу краще!
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Респект Філатову!
Особливо, за "зелених папуг" "Будьте мужчинами, позорники. Испейте чашу сию до дна", - Филатов призвал центральную власть не отменять местные выборы - Цензор.НЕТ 3659
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Як то кажуть : - Глитайте, тілько не захлиніться.
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Зеленых идиотов бысто прокатят на этих выборах.
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Ма какие попугаи,не обижайте птичек ! Зеленые бабуины,и дремучие от природы !
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Во Франции за сутки от коронавируса умерли 365 человек, в том числе 16-летняя девушка -- а козел Филатов на выборы думает ?
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Странные, всё же, сторонники Зеленского. Чем? Тем, что решили на выборах Зеленского закончить с демократией. И это, типа, правильно.
Коронавирус коронавирусом, но до выборов ещё пол-года. Рановато как-то их сейчас отменять.
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Цей Датчанин - не зебіл. Він просто - пофігіст нейтральний. А, скоріше - антизебіл.
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ага, в Італії теж купу гробів показували але, забули сказати що, там похорони заборонили і то гроби всіх, включаючи загиблих в ДТП та від домашнього насилля спричиненого карантином.
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Карма такая, будут другие идиоты т.к. выбирают легковерные неучи.
Выбрали бы Тимошенко было бы все иначе.
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Рідкісний випадок, коли я посміюсь разом зебілами над зебілом.
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Тому що ти одноосібний володар своєї обмеженої свідомості: для тебе всі, хто не харчується Петрушкою - Зебіли..
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Не угадал, 5-7 % от заработка услуги ЖКХ, 20% на питание от заработка. Люди могли накопить, чтоб съездить в Крым дней на 20 отдохнуть раз в год, денег хватало.
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Потом пришел мурло Горбачев в 1985 г. со своей перестройкой и страна улетела в тар-тары, сейчас узнали за сколько он сдал страну. Но благодаря этому Украина обрела независимость, а оголтелое воровье её ограбили. Зараз маемо тэ, шо маемо.
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"Сразимся в честной борьбе"
Кажись, Филатов гречкой уже затарился... "Будьте мужчинами, позорники. Испейте чашу сию до дна", - Филатов призвал центральную власть не отменять местные выборы - Цензор.НЕТ 382
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Филатов - идиот, не понимает, что его уже не выберут. И Корбан не поможет.
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Яке це має значення стосовно проведення виборів?
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у цих "філатових" рейтинги з кожним днем все менше - чим далі вибори , тим менші їх шанси взагалі кудись обратися ...
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Повторюся: яке це має значення для проведення виборів?
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для проведення (або не проведення) виборів має значення пандемія вірусу і викликаний нею карантин - заборона масового скупчення народу !
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Цікаво те, що "філатови" з низьким рейтингом виступають за вибори, а Зеко-*****, нібито із захмарними рейтингами - проти.
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Якщо, центральна влада не здатна забезпечити функціонування держави, а проведення чергових та позачергових виборів є, однією з функцій держави то, така влада має піти у відставку і оголосити проведення виборів всіх рівнів.
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От Вакарчука можешь за это подзатыльники получить - у него рейтинг уже приближается к нолю!
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То й що? Яке значення має чийсь рейтинг до виконання Конституції?
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«Зелена влада» має піти. Чим швидше, тим краще для України. #Зе_END!

Дмитро Ярош
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Якщо не проведе виборів та не подасть у відставку то, це буде ще одним актом узурпації влади.
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узурпація влади , певно , краще за тотальну безвідповідальність , як було останні 28 років - коли олігархат контролює країну і за це НІХТО не відповідає ...
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Чув я про узурпацію влади полковниками. Було таке в історії не раз. Але, щоб кловуни захвачували владу чую вперше.
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Так это ровно то, что сейчас происходит! Вы точно подметили!
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Еще одна зеленая гнида считает, что клоун пуп земли.

MARUV не может вернуться из России - певица матом обругала украинское консульство
Видео / Мода 26-мар, 18:399 1 045 0

Украинская певица MARUV (Анна Корсун) несмотря на эпидемию коронавируса продолжает выступать в России. Сейчас артистка решила вернуться домой, но сделать этого не может из-за закрытия границ.

Исполнительница записала гневное видеообращение, которое разместила в Instagram Stories. Анна заявила, что не могла уехать раньше "по объективным причинам". По саунам выступала.

Украинское консульство она назвала "конченным" и обвинила его сотрудников в предвзятом отношении к гражданам Украины, которые сейчас находятся в РФ.

"Я просто в огромнейшем шоке! Дозванивалась в консульство украинское, чтобы мне объяснили, как добраться домой, какие сейчас есть варианты. И это самое конченное, самое невежественное консульство, которое может быть. Девушка-оператор просто психованная идиотка. Второй раз, когда я перезванивала, чтобы уточнить информацию, она не берет трубку", - жалуется MARUV.

"Я хочу одно сказать, так не поступают, - возмутилась певица. - Почему в одних странах за своих граждан стоят, а в нашей просто ж*пу вытирают. Я скажу больше: это похоже на предвзятое отношение к гражданам Украины, которые на данный момент находятся в России. И, б**ть, у меня такой же паспорт, как у вас, такие же права, гарантированные мне Конституцией. Поэтому, если вы не можете исполнять нормально свою работу, не предвзято, не работайте на этой работе".
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Та й хрін з нею, її попереджали про три дні.
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зе щас літак за цією ****** вишле, він любить таких собачок...
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пусть эта учка остается в раше . там ей будет самое место .
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Езжай через Крым, если мост еще не перекрыт или через ДНР.
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Хоче цей злодюжка в час невизначеності , в мутні водичці , виловити новий термін. Я би сказав, що в період такого п-ца, як ото робиться, не варто нічого вибирати. Тим більше, що як показує практика українці обирають здебільшого між різними гатунками лайна. От вірус пройде і по його наслідках та підсумках і буде правильне рішення виборців. А зараз не на часі.
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Вот же мразь, а он даст гарантии что никто не заразится во время выборов.
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а ви даєте гарантію що, ніхто не заразиться в лікарні, аптеці чи магазині?
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Выборы вообще-то должны быть в конце года. Будем надеяться, что к этому времени страна выберется из этой эпидемии.
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А если не выберется то шо, выборы не проводить?
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епідемії будуть йти хвилями кожного року доки більшість не набуде імунітету, а інші не вимруть.
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Зелёный рейтинг держится на священной вере охлоса в то ,что Голобородько реально существует.Пора сказать им правду,пусть горькую
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как они могут быть, если выборы покажут что у слуг народа 0,5 %. то есть они сами за себя проголосуют и ноль от народа
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...какие выборы?куда?..я пропустил что то...может в Раду?..тогда только За!!!!!!! "Будьте мужчинами, ганебні. Випийте цю чашу до дна", - Філатов закликав центральну владу не скасовувати місцеві вибори - Цензор.НЕТ 9793
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Врали? Получите…
Мнения 26-мар, 18:309 2 853 0

Карантин до 24 апреля. Штош. Те, кто в 2019 устал от войны, сидя на диване, теперь по-настоящему устанет сидеть на диване. Получите.

Врали про мародера Порошенко, при котором ЗАВОЗИЛИ необходимые детали? Получите настоящих мародеров, ВЫВЕЗШИХ на продажу маски во время эпидемии.

Врали, что Супрун - Доктор Смерть? Получите настоящего Доктора Смерть.

Врали, что Порошенко алкоголик? Независимостью страны торгует обоссаный антимайданный алкоголик Сивохо. Получите и распишитесь.

Врали, что Порошенко снюхался с Медведчуком? Получите голосования в Раде от моносброда вместе с ОПЗЖ. Получите аваковского Киву во фракции Медведчука.

Врали, что Порошенко преследует патриотов? Получите адвоката Януковича во главе ГБР. Получите дело Шеремета. Получите откат реформ в армии. Получите "НАТО не на часі".

Врали, что Порошенко работает на олигархов? Теперь олигархи строят свои властные вертикали в СВОИХ регионах.

Много чего врали. Значит, много получим.

На столе вопрос мовы, на столе сдача Путину, на столе снятие санкций, много чего интересно на столе.

Дефолт, например. Врали же про зубожиння при растущей экономике? Врали. Ну вот.

Светлана Самборска
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Команде Зеленского местные выборы не нужны - она их проигрывает вчистую
Общество 26-мар, 17:549 1 732 0

На горизонте замаячила возможность отмены местных выборов. Потому что власти они не нужны. Особенно сейчас.

Власть показала, что ориентируется исключительно на соцопросы и формирует свою деятельность исходя из сиюминутных запросов общества, но не имеет ни стратегии государственного развития, ни понимания, как отстаивать национальные интересы.

Уже видно, что Зеленский и сотоварищи склонны к тем решениям, которые не обваливают рейтинг. И они с удовольствием играются в популизм.

Был запрос на посадки - пообещали "Придет весна - сажать будем".

Был запрос на рост уровня доходов и власть пообещала "Конец эпохи бедности".

Был запрос на мир и его пообещали утверждая, что "Просто надо перестать стрелять". Перестали? И как?

Не обещать то, что не в состоянии выполнить, власть так и не научилась.

Но самое грустное, что когда власть видит падение рейтинга, то она начинает искать вариант, как бы сохранить свое лицо.

Они даже на выборах в Харьковской области слились под другого кандидата, когда увидели по рейтингам, что не просто не побеждают, а оказываются за бортом первой тройки.

Да, это мелко. Но сегодня о глобальности власти не идет речь.

Поэтому я могу с уверенностью сказать, что на фоне тотального падения рейтинга "Слуг народа" у нас под угрозой местные выборы.

Почему я так думаю? Для этого есть три причины.

Во-первых все увидели, что правительство Гончарука провалило подготовку к эпидемии коронавируса. Они даже проигнорировали письмо секретаря РНБО о том, что надо запретить вывоз всех защитных средств из Украины от 31 января 2020 года.

То самое правительство, которое сформировали Зеленский и Богдан. Кроме того теперь все видят, что масок в аптеках нет, антисептика нет, а с тестами все еще напряженка и нет никаких обещанных Зеленским 10 миллионов высокоточных лабораторных тестов.

И это уже бьёт по рейтингу Зеленского и "Слуг народа". А еще бьет по рейтингу нового правительства Шмыгаля, чей Кабмин сформировал Зеленский и Ермак. И это вторая причина.

А теперь к этому добавится и секвестр бюджета, который окончательно обнулит рейтинг власти. А на местных выборах выполнение бюджета важно, как никогда. И это третья причина. Самая важная.

А теперь давайте сложим все это, добавим сюда то, что власть жестко ориентируется на рейтинги и согласно им уже знает, что не выиграет ни одного мэра в крупных городах и тогда мы получаем понятный результат.

А результат - это то, что власти местные выборы не нужны. Она их проигрывает вчистую. Всем. И тогда это признание того, что власть-пустышка.

И судя по намерениям власти жестко секвестрировать бюджет, то логично предположить, что местные выборы они не планируют.

Осталось понять, как они хотят это протянуть и под каким соусом. И не дать власти это сделать. Потому что за свои дела им надо отвечать. В том числе и проигрывая выборы.

Борислав БЕРЕЗА
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Тоді це буде узурпацією влади після якої наступає законний обов'язок громадян відновити конституційне право.
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а будет полёт зассатого сивохо над донецком?
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Хер вы, зетипиллы, отмените выборы. Во первых вам надо до них дожить. А ситуация накаляется, жепа Осла Оманского начинает выпячиваться для пинка под сраку. Во вторых - конституцию отменить вам никто не даст. Так ша смело с песнями - на свалку!
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вважаєш, що після місцевих настане черга загальноукраїнських? Одразу, не чекаючи 24-го року?
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Вибори проведуть, нікуди не дінуться.
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Филатов красава ,так им зелебобикам по зубам ,как говорится не можешь срать не мучай жопу
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не понял..а чего Филя заистерил??? местные выборы когда???... место себе на Цензоре застолбил))
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Что сказал бы "консул" ежели бы Русланова дала концерты для берлинского бомонда году эдак в 1942 ? Нет у нас правильного закона. Такую сучку надо ......(вариантов тьма!)
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Какой ты сам мужчина лучше у Корбана спросить
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Гарно сказав. А головне правдиво, зелена шобла загнала себе в цуцванг.
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Оголошення дати проведення виборів має відбутися за шість місяців до самих виборів. Чи я щось переплутав? Одже, кінцем квітня чи на початку травня має бути оголошено.
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Умеет Боря красноречиво высказаться. Ни дать ни взять. ))
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